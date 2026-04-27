Widerstand gegen Blitzer: Nützliche Tips vom Anwalt

Die auf dem obigen Beitragsfoto abgebildete Unbrauchmachung eines mobilen Blitzers stellt in Deutschland eine Sachbeschädigung dar und ist somit verboten (konkludent zu Angela Merkels bahnbrechender Weisheit “Straftaten sind hier bei uns nicht erlaubt”). Die Täter wurden in diesem Fall übrigens nicht gefasst, obwohl sich in den fortschrittlicheren Geräten oftmals Innenkameras befinden. Vermutlich wurde von den Tätern mit Masken gearbeitet.

Kameras und direkte Alarm- beziehungsweise Datenverbindung sind bei solchen Blitzer-Anhängern detailliert beschrieben und können im Netz leicht abgerufen werden. Der Hersteller Vitronic etwa gibt für seinen “Enforcement Trailer” ein Video-Alarmsystem mit Sensoren für den Nahbereich, integrierten Kameras und starker Beleuchtung an; außerdem wird ein Modem für drahtlose Falldatenübertragung sowie Fernzugriff genannt. Blitzer-Anhänger sind darauf ausgelegt, Ausfallzeiten nach Vandalismus möglichst zu vermeiden. Vitronic wirbt ausdrücklich damit, dass der Schutz gegen Vandalismus kostspielige Downtimes so weit wie möglich verhindern oder reduzieren soll.

Hit and run

Nützlich zu wissen dabe: Ein Schlag gegen das Panzerglas setzt den Anhänger nicht notwendigerweise sofort außer Betrieb; ob ein Austausch erforderlich ist und ob bis dahin weitergemessen werden kann, hängt vom individuellen Schadensbild ab. Bei bloßer Beschädigung kann das Gerät offenbar weiter funktionsfähig bleiben. Allerdings lässt dies regelhaft die Eichung entfallen, unter anderem wegen Feinrissen.

Die Geräte sind “remote” mit den Behörden verbunden, nicht notwendigerweiseaber mit der Polizei. Die Täter werden regelmäßig nicht ermittelt, sofern sie ihr Handy ausgeschaltet haben, maskiert und schnell wieder weg sind. Es wurde von Fällen berichtet, wo die Täter in nächster Nähe zum Tatort geparkt haben und so identifiziert werden konnten. Empfindlich reagieren die Geräteübrigens auf Feuer, insbesondere mit Benzin. Warnung: Wer das tut, begeht eine schwere Straftat. Insoweit wird davon abgeraten. Wer eine Radarfalle oder einen Blitzer zuklebt, sodass dieser vorübergehend nicht mehr messen oder auslösen kann, bewegt sich nach neuerer Rechtsprechung sehr deutlich im Bereich des Paragraphen 316b, Absatz 1, Nr. 3 Strafgesetzbuch („Störung öffentlicher Betriebe“).

Betriebsstörung durch Abkleben

Die Norm erfasst das Verhindern oder Stören des Betriebs einer der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dienenden Anlage; genau darauf hat das OLG Hamm 2025 bei einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage abgestellt und ausdrücklich betont, dass zur Identifikation des Straftatbestand schon das vorübergehende Unbrauchbarmachen genügen kann, auch wenn das Gerät dabei nicht dauerhaft beschädigt wird

Für das Zukleben ist besonders wichtig: Wenn die Linse, das Messfenster oder ein sonstiges funktionswesentliches Teil abgeklebt wird und der Blitzer deshalb nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten kann, spricht viel dafür, dass die Anlage jedenfalls vorübergehend unbrauchbar gemacht oder ihr Betrieb gestört wurde. Das folgt aus dem weiten Verständnis des OLG Hamm, wonach nicht erst eine Substanzverletzung oder ein Totalschaden erforderlich ist. Dies nur als Tipp.

Also: Vorsichtig beim Zukleben sein!

Ihr freundlicher Anwalt