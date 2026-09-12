Widerstand gegen die ethnisch-kulturellen Zerstörung des Eigenen ist kein „Ausländerhass“!

Häufig muß man sich als Rechter den Vorwurf des “Ausländerhasses” gefallen lassen. Aus gleich zwei Gründen ist diese Anschuldigung bei jedem Rechten, der einen IQ über Zimmertemperatur hat, unbegründet. Beginnen wir mit dem Trivialen: Ausländer sind naturgemäß eine völlig heterogene Gruppe. Warum sollte ich irgendein Problem mit einer polnischen oder italienischen Minderheit in Deutschland haben? Diese Menschen stehen uns kulturell nahe und ihre Anwesenheit ist völlig problemlos, solange sie nicht in derart großer Zahl hier sind, daß sie den Dominanzstatus der deutschen Sprache, der deutschen Kultur, ja, der deutschen Identität im Nationalstaat der Deutschen ins Wanken bringen. Es ist also eine Binse, zwischen kulturfremden und uns nahestehenden Migranten zu differenzieren, wie es etwa Helmut Schmidt getan hat. Ferner könnte man auch noch anmerken, dass “Ausländer” eine rein juristische Kategorie ist und auch ethnische Deutsche Ausländer sein können.

Selbst diejenigen Ausländer, deren Anwesenheit tatsächlich ein Problem darstellt, “hasse” ich nicht. Schauen wir uns einmal an, worin dieses Problem größtenteils – in der breiten Masse – besteht: Sie bleiben unter ihresgleichen, sie erheben Anspruch auf den öffentlichen Raum, sie bestehen auf ihrer eigenen kulturellen Identität und sind stolz auf diese. Sie nutzen aus, dass der deutsche Staat ihnen (in naiver Gutherzigkeit und ideologischer Verblendung) die Möglichkeit auf ein besseres Leben bietet.

Was sollte daran falsch sein? Nichts. Es ist normal, unter seinesgleichen bleiben zu wollen. Es ist normal, als ethnische Gruppe territoriale Ansprüche zu stellen. Es ist normal, sich mit dem eigenen Volk zu identifizieren. Es ist verständlich, die suizidale Empathie fremder Staaten auszunutzen, wenn man sich davon eine deutlich erhöhte Lebensqualität verspricht.

Psychische Misshandlung

Diejenigen, die nicht normal sind, sind die Deutschen. Diejenigen, die nicht normal sind, sind die Westeuropäer. Mit Schulderzählungen und Rassetheorien wie “Critical Whiteness” hat man sie über Jahrzehnte hinweg psychisch misshandelt, um ihnen all diese normalen Eigenschaften abzuerziehen. Man hat ihnen vermittelt, diese Eigenschaften seien bösartig – aber natürlich nur bei ihnen, nicht bei den “Marginalisierten”.

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Nein, zu hassen sind ganz sich nicht die Ausländer. Zu hassen sind diejenigen, die sie importiert haben, um die Utopie einer “geeinten Menschheit” zu realisieren. Zu hassen sind diejenigen, die uns unsere eigene Identität ausreden wollen, damit sie dieser Utopie nicht im Wege stehen kann. Und nein, dabei handelt es selbstverständlich nicht um eine “jüdische Weltverschwörung” – ich rede vor allem von unseren eigenen Politikern, Journalisten, Akademikern und selbsternannten Kulturschaffenden.