“Widerstand“ gegen Erfurter AfD-Bundesparteitag: Wenn fragwürdige Moral das Recht ersetzt

Es gibt Sätze, die weit über den Anlass hinausweisen, aus dem sie gesprochen werden. Sie offenbaren eine Denkfigur, die weit tiefere Folgen hat als der konkrete politische Streit. Zu diesen Sätzen gehört die Forderung des Hamburger Rechtswissenschaftlers Ralf Michaels, die Blockade des AfD-Parteitags in Erfurt sei nicht lediglich erlaubt, sondern womöglich sogar geboten. „Die Frage ist nicht, ob man den AfD-Parteitag verhindern darf, sondern ob man es nicht muss“, lautet die zugespitzte Formulierung in der “taz”. Man könnte diesen Satz als polemische Übertreibung eines engagierten Intellektuellen abtun. Gerade das wäre jedoch ein Fehler. Denn Michaels spricht hier nicht als Demonstrant, sondern als Direktor eines Max-Planck-Instituts und Rechtswissenschaftler. Seine Worte beziehen ihr Gewicht aus dem Amt, das er innehat. Sie stehen deshalb exemplarisch für eine Entwicklung, die weit über den konkreten Parteitag hinausreicht: den Versuch, moralische Überzeugungen über die Ordnung des Rechts zu stellen.

Der moderne Rechtsstaat beruht auf einer ebenso schlichten wie revolutionären Idee. Er fragt nicht zuerst, wer moralisch recht hat. Er fragt, nach welchen Regeln politische Konflikte ausgetragen werden. Seine eigentliche Größe besteht gerade darin, dass auch diejenigen Rechte genießen, deren Ansichten man entschieden ablehnt. Wo das Recht nur noch für die gilt, die als moralisch akzeptabel gelten, hat es aufgehört, Recht zu sein. Es wird zum Instrument politischer Gesinnung. Genau an dieser Stelle verschiebt Michaels die Gewichte. Er argumentiert, die Politik habe versagt, weil sie bislang kein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD eingeleitet habe. Deshalb müsse nun die Zivilgesellschaft gleichsam korrigierend eingreifen. Ziviler Ungehorsam könne in diesem Fall sogar Ausdruck von Verfassungsloyalität sein; die Blockade sei „Illegalität im Namen der Legitimität“. Dieser Gedanke mag auf den ersten Blick edel erscheinen. Tatsächlich stellt er den Rechtsstaat auf den Kopf.

Rechtliche Bindung statt moralische Gewissheit

Denn wer entscheidet künftig darüber, wann Legitimität das geltende Recht überholen darf? Wer bestimmt, wann politische Institutionen angeblich versagt haben und moralische Selbstermächtigung ihre Stelle einnehmen soll? Der demokratische Rechtsstaat kennt auf diese Frage eine klare Antwort: nicht der Einzelne, nicht die Straße und auch nicht der Professor. Er kennt Verfahren. Parteien können verboten werden. Gerichte können Entscheidungen treffen. Parlamente können Gesetze ändern. Gerade weil diese Verfahren manchmal langsam, unerquicklich oder politisch unbefriedigend erscheinen, sind sie rechtsstaatlich. Sie ersetzen moralische Gewissheit durch rechtliche Bindung.

Michaels dagegen führt eine andere Kategorie ein: die der höheren Legitimität. Sie erinnert an jene gefährliche Tradition politischen Denkens, in der sich Menschen nicht mehr an das geltende Recht gebunden fühlen, weil sie sich im Besitz einer höheren Wahrheit glauben. Der Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang Böckenförde hat stets davor gewarnt, dass der freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Zu diesen Voraussetzungen gehört vor allem die Bereitschaft, auch dann an Verfahren festzuhalten, wenn deren Ergebnis den eigenen politischen Wünschen widerspricht. Gerade darin liegt die eigentliche Pointe des Rechtsstaates. Seine Stärke zeigt sich nicht im Umgang mit den Freunden der Demokratie, sondern mit ihren Gegnern. Wer nur denjenigen Rechte zugesteht, die er selbst für demokratisch hält, verteidigt keine freiheitliche Ordnung mehr. Er ersetzt sie durch eine Gesinnungsordnung.

Interessenpolitik im Gewand moralischer Philosophie

Bemerkenswert ist deshalb, dass der entschiedenste Widerspruch gegen Michaels ausgerechnet nicht aus dem konservativen Lager stammt. Der frühere Grünen-Politiker und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, bezeichnet die Argumentation in der “Welt“ als „krude“. Er erinnert daran, dass es „rechtlich, politisch wie ethisch“ auf die Mittel ankomme. Eine antidemokratische Partei werde unter den Bedingungen des Rechtsstaates „mit rechtsstaatlichen Mitteln“ bekämpft – durch Argumentation, friedlichen Protest und gegebenenfalls durch einen Verbotsantrag, nicht aber durch die Verhinderung eines gesetzlich vorgeschriebenen Parteitags. Gerade diese Intervention verdient Aufmerksamkeit – denn sie zeigt, dass es hier nicht um Sympathien für die AfD geht, sondern vielmehr grundsätzlich um die Frage, ob die freiheitliche Ordnung ihre eigenen Regeln ernst nimmt. Wer dieselben Mittel übernimmt, die er seinen politischen Gegnern vorwirft, verteidigt den Rechtsstaat nicht; er höhlt ihn aus. Der eigentliche Prüfstein jeder rechtsstaatlichen Theorie lautet deshalb nicht: Wie beurteilen wir die AfD? Sondern: Würden wir dieselben Maßstäbe auch dann anwenden, wenn sich die politischen Vorzeichen umkehrten?

Angenommen, konservative Gruppen erklärten den Parteitag der Linkspartei oder der Grünen für illegitim und beriefen sich auf eine höhere moralische Pflicht, ihn zu blockieren. Würde Michaels dann ebenfalls von „Illegalität im Namen der Legitimität“ sprechen? Würde er auch dann argumentieren, die Zivilgesellschaft müsse das angebliche Versagen der Politik korrigieren? Oder würde plötzlich wieder das gelten, was im Rechtsstaat immer gelten sollte – dass politische Auseinandersetzungen innerhalb der gesetzlichen Ordnung stattfinden müssen? Gerade hier offenbart sich der Universalitätstest jeder Rechtsphilosophie. Ein Prinzip, das nur für die eigene politische Seite gelten soll, ist kein Rechtsprinzip. Es ist Interessenpolitik im Gewand moralischer Philosophie. Wer beansprucht, Gesetze im Namen einer höheren Moral „überregeln“ zu dürfen, stellt sich zwangsläufig über jene Ordnung, deren Geltung er zugleich verteidigen möchte.

Moral lebt von Gewissheiten – das Recht vom Zweifel

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Michaels persönlich “gute Absichten” verfolgt. Vielleicht tut er das subjektiv sogar. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts lehrt jedoch, dass gute Absichten niemals genügen. Entscheidend ist vielmehr, ob die Regeln, die man für den politischen Gegner fordert, auch dann noch gelten, wenn sie gegen die eigenen Überzeugungen angewendet werden. Vielleicht ist genau dies der eigentliche Unterschied zwischen Moral und Recht. Moral lebt von Gewissheiten. Das Recht lebt vom Zweifel. Moral fragt nach dem Guten. Das Recht fragt nach dem für alle Geltenden. Moral kennt Helden. Das Recht kennt Verfahren. Wo diese Reihenfolge umgekehrt wird, beginnt nicht der Sieg der Demokratie, sondern ihre stille Erosion. Denn der Rechtsstaat stirbt selten durch einen offenen Angriff. Er verliert seine Substanz meist dort, wo seine Regeln im Namen einer vermeintlich höheren Gerechtigkeit als verzichtbar erscheinen. Gerade deshalb sollte man wachsam werden, wenn Juristen beginnen, das Recht nicht mehr als Grenze moralischer Überzeugungen zu begreifen, sondern als Hindernis, das im Ausnahmefall überwunden werden dürfe.

Und nicht nur die. Ebenfalls in Erfurt trifft sich – parallel zum Parteitag – unter dem Motto “Bevor es zu spät ist” die Initiative “Wissenschaft gegen Faschismus”, der sich knapp 600 Forscher angeschlossen haben, zu einer Tagung, um “wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr” zu diskutieren. In der “Zeit” erklären die Jenaer Soziologin Silke van Dyk und die Berliner Philosophin Rahel Jaeggi nicht nur, sie seien “gefragt, im Grunde zum Schutz der Gesellschaft und als Teil einer gesellschaftlichen Gegenmobilisierung”, sondern beteuern auch, sie wollten mitmarschieren: “So gesehen ist Erfurt ein Schulungsort für Demokratie”, meint Jaeggi ernsthaft. Vielleicht sollte sie sich bewusst machen: Die eigentliche Bewährungsprobe einer freiheitlichen Demokratie besteht nicht darin, ob sie ihre Freunde schützt. Sie besteht darin, ob sie auch ihren Gegnern jene Rechte zugesteht, die sie für sich selbst in Anspruch nimmt. Nur dann bleibt sie Rechtsstaat – und wird nicht selbst zu jener moralischen Instanz, deren Urteile keiner rechtsstaatlichen Bindung mehr unterliegen.