Widerstand tut Not: Die WHO versucht mit Hochdruck, den Pandemievertrag bis Dezember durchzudrücken

Leider ohne dass die breite Öffentlichkeit in irgendeiner Weise davon Notiz nähme, finden derzeit in Genf intensiv weitere Verhandlungen zum Globalen Pandemievertrag statt. Aktuell treffen sich die globalen Eliten zur letzten planmäßigen Sitzung des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums, um diesen totalitären Masterplan im (Un-)Geist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festzuklopfen. Nachdem dies in zwei bisherigen Anläufen nicht gelang, sollen nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Globalisten haben es eilig: Sie wollen ihre Hinterzimmerdeals bis zum 15. November abschließen, damit sie im Dezember eine “dringliche Weltgesundheitsversammlung” außer der Reihe einberufen können, wo sie den Vertrag zur Unterschrift vorlegen werden.

Völlig außer Frage steht selbstverständlich, dass es hier nicht um Gesundheit geht, sondern ausschließlich um um Macht und Kontrolle. Denn der WHO-Pandemievertrag ist das ultimative Ermächtigungsgesetz, um demokratisch nicht legitimierten globalen Funktionseliten weitreichende Vollmachten zu übertragen, die in Selbstbestimmung souveräner Staaten und ihrer Bevölkerung schamlos eingreift.

Eingriff in privateste Lebensgewohnheiten

Dazu gehören die folgenden Interventions- und Kommandorechte:

Ungetestete Impfstoffe und Medikamente zu genehmigen;

die Regierungen aller Länder zu zwingen, von der WHO empfohlene oder vorgeschriebene Vakzine und Arzneimittel teuer einzukaufen

den Bürgern Masken- und Impfpflichten aufzuzwingen;

willkürliche Reiseverbote, Shutdowns und Lockdowns auszusprechen;

in die privatesten Lebensgewohnheiten der Bürger einzugreifen (etwa zu bestimmen, was sie essen und trinken dürfen und ob und wann sie ihr Haus verlassen dürfen);

welche Informationen in den Medien und im Internet verbreitet werden dürfen und welche nicht;

autoritär die Gesundheitspolitik aller Länder einzugreifen, ihre Hygiene- und Präventionsvorschriften zu bestimmen und zu entscheiden, wie sie sich auf mögliche zukünftige Gesundheitskrisen vorbereiten;

demokratisch gewählten Gremien jede Entscheidungsgewalt zu nehmen und sie stattdessen in die Hände von an die WHO weisungsgebunden Bürokraten zu geben.

Da die WHO ihrerseits ein hochkorruptes, von Nichtregierungsorganisationen, Milliardärsstiftungen, Trusts, teils diktatorischen “Schurkenstaaten” und der Pharmalobby finanziertes und gesteuertes Organ darstellt, würden somit im – Wege eines beliebig aufrufbaren Ausnahmezustands durch arbiträre “Pandemie”-Feststellungen oder Ausrufung angeblicher gesundheitlicher “Notstände” (PHEIC) – politische Kontrollmechanismen, Grundrechte und politische Mitbestimmungsmöglichkeiten der Völker zur Disposition gestellt.

Letzte Chance: Petition!

Was dies bedeutet, weiß jeder, der noch ungute Erinnerungen an die Corona-Zeit hat: Ausgangssperren in vielen Ländern, geschlossene Schulen und Kirchen. Krankenschwestern, die gezwungen werden, sich einen kaum getesteten Impfstoff spritzen zu lassen (unter Androhung, sonst ihre Arbeit zu verlieren) Familien, die getrennt werden; ältere Menschen, die allein sterben; zerstörte Unternehmen; Bußgelder, niedergeknüppelte Demonstranten. All dies könnte wiederkommen und diesmal sind die jeweiligen Regierung fein raus – können sie sich doch einfach auf die WHO berufen, die ihnen keine andere Wahl lässt. Der WHO-Pandemievertrag soll diese schrecklichen Maßnahmen zum Standard machen: Bei jedem wirklichen oder vermeintlichen Gesundheitsnotfall sollen die Menschen sich fortan Ausgangssperren und Impfzwang unterwerfen.

Angesichts dieser Tragweite kann der Ernst der Lage gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dieser Irrsinn eines kalten Putsches von oben, dieser WHO-Machtübernahme muss gestoppt werden. Um breiten politischen Widerstand zu organisieren, laufen daher mehrere Petitionen; eine der größten und wirkmächtigsten im deutschsprachigen Raum ist diese hier, die den für den jeweiligen Unterzeichner zuständigen UN-Botschafter und WHO-Vertreter auffordert, sich für die Bewahrung von Freiheit und Souveränität einzusetzen – und den WHO-Pandemievertrag strikt abzulehnen, bevor es zu spät ist. Jede Unterschrift zählt!