Wohl auf kaum einem anderen Politikfeld hat die Europäische Union in den vergangenen Jahren eine derart dichte Folge neuer Rechtsnormen hervorgebracht wie im Bereich der digitalen Regulierung und Überwachung. Mit dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) und dem Gesetz über digitale Märkte – dem sogenannten „Europäischen Demokratieschild“ – beansprucht die EU, den digitalen öffentlichen Raum grundlegend neu zu ordnen. Offiziell geschieht dies im Namen der “Demokratie”: Wahlen sollen vor ausländischer Manipulation geschützt, Desinformation eingedämmt und die Meinungsfreiheit gestärkt werden. Hört man jedoch genauer hin, wird deutlich, dass die EU-Führung diese Regeln weniger als Freiheitsprojekt begreift denn als Ausdruck geopolitischer Ambitionen, gar zunehmend auch als Instrument innenpolitischer Steuerung. Die politische Führung großer Staaten wie Deutschland und Frankreich, im eigenen Land dauerhaft unter Druck durch sogenannte „Populisten“, scheint durchaus erleichtert, dass Brüssel hier Aufgaben übernimmt, die daheim schwer durchzusetzen wären.

Gleichzeitig mehren sich kritische Stimmen, die die EU an der Schwelle zu einer Ordnung sehen, in der öffentliche Debatte nicht mehr grundsätzlich frei ist, sondern als Sicherheitsrisiko behandelt wird. Der folgende Beitrag argumentiert, dass sich die EU-Regulierung sozialer Medien von einer zunächst abwehrorientierten Reaktion auf ausländische Einflussnahme zu einer umfassenden Steuerung der innenpolitischen Debatte entwickelt hat. Diese Verschiebung verändert die Bedeutung von Meinungsfreiheit und demokratischer Öffentlichkeit grundlegend.

Sicherheit zuerst: Die geopolitische Geburt der Digitalregulierung

Der Ausgangspunkt der europäischen Digitalregulierung liegt im sicherheitspolitischen Kontext. Den Anstoß für umfassende Überlegungen, wie man die öffentliche Debatte „schützen“ könne, lieferte die russische Annexion der Krim im Jahr 2014. Spätestens seit 2015 wird “Desinformation” in EU-Dokumenten als Bestandteil hybrider Bedrohungen durch Drittstaaten beschrieben. Russische Einflusskampagnen, Wahlbeeinflussung und Informationskriegsführung dienten dabei als zentrale Referenzen.

In dieser frühen Phase war die Rollenverteilung klar: Auf der einen Seite standen europäische Gesellschaften als Opfer äußerer Manipulation, auf der anderen Seite feindliche Akteure, die destabilisieren wollten. Die Regulierung und Beeinflussung des digitalen Raums erschien als verantwortungsvolle Maßnahme, vergleichbar mit klassischer Außen- und Sicherheitspolitik. Der wirkliche Ausmaß dieser Bedrohung sei einmal dahingestellt, aber noch verließ die EU dabei zumindest nicht die etablierten Normen des liberalen Staatsverständnisses: Bürger blieben souveräne Träger ihrer Meinungsfreiheit, während der Staat lediglich versuchte, äußere Störversuche abzuwehren.

Der Blick nach innen: Wenn Wirkung wichtiger wird als Herkunft

Mit dem „Europäischen Aktionsplan für Demokratie“, erlassen von der Kommission unter Ursula von der Leyen (CDU) im Jahr 2020, vollzieht sich eine entscheidende semantische und politische Verschiebung. Die Europäische Kommission hält nun ausdrücklich fest, dass nicht nur ausländische, sondern auch inländische Akteure wachsende Bedrohungen für den demokratischen Diskurs darstellen. Damit wird “Desinformation” nicht länger primär anhand ihrer Herkunft definiert, sondern anhand ihrer Wirkung. Der Fokus verschiebt sich von der Identifikation feindlicher Akteure hin zur kontinuierlichen Beobachtung und Steuerung des öffentlichen Diskurses. Der DSA setzt diese Logik in verbindliches Recht um. Im Zentrum stehen nun „manipulative Praktiken“, „polarisierende Narrative“ und „systemische Risiken“ für öffentliche Interessen.

Auffällig ist dabei: Nicht staatliche Stellen sollen diesen „Schutz“ gewährleisten, sondern die großen Digitalkonzerne selbst. Diese werden verpflichtet, mit sogenannten Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zusammenzuarbeiten, die als „Trusted Flagger“ fungieren. Viele dieser Organisationen werden – trotz ihrer Bezeichnung – direkt oder indirekt aus Steuermitteln finanziert. Meldet ein solcher “Trusted Flagger” einen Inhalt wegen Verstoßes gegen oftmals vage Kriterien wie „Hassrede“, geraten Plattformen faktisch sofort unter Druck und Zugzwang, diesen zu entfernen – da ihnen riesige Bußgeldzahlungen drohen. In Deutschland stammen rund 90 Prozent dieser Meldungen von nur zwei Stellen: der Meldestelle “REspect!”, gefördert vom Bund sowie von Baden-Württemberg und Bayern, und “HessenGegenHetze”. Die hessische Landesregierung verweist stolz darauf, dass die Zahl der Meldungen dort von etwa 2.000 im Jahr 2020 auf rund 37.000 im Jahr 2025 gestiegen ist. Es erfolgte nun lediglich noch die Umbenennung von „Meldestelle“ in „Anlauf- und Beratungsstelle“.

Demokratie als Risikofaktor

Auf diese Weise werden nicht nur einzelne Aussagen im Netz willkürlich “reguliert”, sondern die Sichtbarkeit ganzer politischer Positionen begrenzt. Die digitale Öffentlichkeit erscheint nicht mehr als freier Marktplatz der Ideen, sondern als technisches System, das vor dem vermeintlich leicht zu verführenden Wähler “geschützt” werden müsse. Dass diese Entwicklung übrigens kein deutscher Sonderweg ist, zeigt der Bericht des Digitalexperten Dr. Norman Lewis, Autor der Schrift „Ein Schild gegen die Demokratie“: Nach seiner Analyse arbeitet die EU darauf hin, an die Stelle einer als zu fragil betrachteten Demokratie eine technokratisch-paternalistisch gesteuerte europäische Öffentlichkeit zu setzen. Politische „Ausrutscher“ wie der Brexit oder unerwünschte Wahlausgänge, wie zuletzt in Rumänien, sollen so künftig verhindert werden.

Demokratie wird damit nicht mehr primär als offener Austragungsort gesellschaftlicher Konflikte verstanden, sondern als Zustand, dessen Stabilität Vorrang vor kontroverser Auseinandersetzung erhält. Kritische und unerwünschte Gegenpositionen und von Regierungsnarrativen abweichende Sichtweisen werden zum Sicherheitsrisiko erklärt.

Die rote Linie: Chatkontrolle und der Zugriff auf private Kommunikation

Die Debatte um Chatkontrolle markiert die bislang weitreichendste Konsequenz dieser Entwicklung. Unter dem Ziel, Kindesmissbrauch zu bekämpfen, will die EU-Kommission Messenger-Dienste verpflichten, private Nachrichten automatisiert zu scannen, und das selbst bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mittels Client-Side-Scanning. Technisch bedeutet dies, dass Inhalte bereits auf dem Endgerät überprüft werden, bevor sie verschlüsselt versendet werden. De facto entstünde eine Infrastruktur präventiver Massenüberwachung. Normativ vollzieht sich hier ein Bruch: Private Kommunikation wird nicht länger als grundsätzlich geschützter Raum behandelt, sondern als potenzielle Gefahrenquelle. Das strafrechtliche ex-post-Prinzip (Ahndung nach Tat) wird durch eine ex-ante-Logik (Prüfung vor Kommunikation) ergänzt. Damit überschreitet die EU eine Schwelle, die über Plattformregulierung hinausgeht. Nicht mehr nur öffentliche Diskurse, sondern die intimste Sphäre menschlicher Interaktion wird Teil sicherheitspolitischer Eingriffe. Kein Wunder also, dass die Vorschläge innerhalb der EU auf erheblichen Widerstand stoßen. Im Europäischen Parlament formierte sich parteiübergreifend Opposition, die vor einer Aushöhlung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einem Präzedenzfall für Massenüberwachung warnt.

Auf Ebene der Mitgliedstaaten zeigt sich ein gespaltenes Bild. Während Länder wie Spanien und zeitweise Frankreich die Kommissionslinie unterstützten, äußerten Deutschland, die Niederlande, Österreich, Polen und Tschechien wiederholt Vorbehalte oder Ablehnung gegenüber verpflichtendem Client-Side-Scanning. Die Bundesregierung hat sich in Ratsverhandlungen mehrfach gegen Maßnahmen positioniert, die faktisch das Ende sicherer Verschlüsselung bedeuten würden. Fest steht: Die deutschen Unionsparteien von CDU und CSU werden hier politisch eine Schlüsselrolle spielen, sowohl im Europäischen Parlament als auch im EU-Rat. Zusammengenommen zeigen diese Entwicklungen eine klare Tendenz: Die EU bewegt sich von einer defensiven Abwehr äußerer Bedrohungen hin zu einer umfassenden Steuerung der heimischen öffentlichen Debatte. Meinungsfreiheit wird dabei nicht offen abgeschafft, sondern funktional umgedeutet. Sie bleibt formell bestehen, wird jedoch zunehmend in ein Geflecht aus Risikobewertungen, Präventionslogiken und technischer Kontrolle eingebettet und gelenkt.

Die schleichende Umgestaltung der Öffentlichkeit

Wohl nichts verdeutlicht die Nervosität der politischen Eliten in Brüssel stärker als der Versuch, öffentliche Meinungsbildung immer enger zu steuern. Zwar wird dies regelmäßig mit äußeren Bedrohungen begründet – Putin, Trump, Xi –, doch diese Erklärung greift zu kurz. Tatsächlich ist die EU geopolitisch überdehnt, verzettelt sich in Konflikte, die ihre Kräfte übersteigen, und vernachlässigt dabei ihr altes Erfolgsrezept: beliebt war sie immer dann, wenn sie daheim Wohlstand und Sicherheit gewährleistete.

Würde sie zu diesem Pfad zurückkehren, wären Chatkontrolle, NGO-Flagger und „Demokratieschilde“ rasch überflüssig. Doch dies würde voraussetzen, die eigene Sicherheitslogik wieder konsequent an freiheitlich-demokratischen Prinzipien zu messen. Dass dies geschieht, erscheint angesichts der politischen Mentalität in Brüssel derzeit eher unwahrscheinlich.