Am 15. Juni 2026 setzte das Sekretariat des EU-Transparenzregisters die Registrierung des Brüsseler Analysehauses MCC Brussels aus – einer der wenigen noch verbliebenen markanten konservativen Denkfabriken im Herzen der Europäischen Union. Als formeller Anlass diente ein Streit über den sogenannten „Grundsatz der einheitlichen Registrierung“ – ein technischer und im Kern konstruierter Vorwurf, der erst dann erhoben wurde, nachdem das Sekretariat selbst ursprüngliche Anschuldigungen wegen verschleierter Finanzieung bereits fallengelassen hatte.

In der Praxis ist der Beschluss weit mehr als eine bürokratische Formsache. Für MCC Brussels bedeutet er faktisch eine massive Einschränkung seiner Arbeit: Der Think Tank verliert seine Zutrittsberechtigung zum Europäischen Parlament, den Zugang zu Gesprächen mit Kommissaren und Abgeordneten, die Teilnahme an Expertengremien der EU-Kommission sowie an parlamentarischen Anhörungen. Und dies ist kein isolierter Verwaltungsvorfall, sondern ein exemplarischer und zeitlich sorgfältig kalkulierter Vorgang innerhalb einer systematischen Kampagne des Brüsseler Establishments zur Beseitigung ideeller Vielfalt in der Europäischen Union.

MCC Brussels ist die Brüsseler Vertretung des ungarischen Mathias Corvinus Collegium und in der Rechtsform einer Eigenständigen juristischen Person belgischen Rechts (AISBL) registriert. Die Organisation entfaltet eine eigenständige Forschungs-, Publikations- und Konferenztätigkeit. Die Muttereinrichtung – das Mathias Corvinus Collegium in Budapest – zählt zu den führenden Bildungs- und Forschungsinstitutionen Mitteleuropas. Unter Viktor Orbán wurden dem MCC umfangreiche staatliche Vermögenstransfers zuteil, was später Gegenstand von Ermittlungen der neuen ungarischen Regierung wurde. Das Brüsseler Büro betont seine redaktionelle und operative Unabhängigkeit von Budapest, bleibt dabei jedoch ideell in der konservativen, national-souveränistischen Tradition verwurzelt.

Wichtige Plattform für demokratische Organisation

Vor dem Auftreten des MCC in Brüssel verfügte die Stadt, die für sich beansprucht, Hauptstadt einer pluralistischen Demokratie zu sein, faktisch über keine nennenswerte institutionelle Plattform für eine konservative und souveränistische Agenda. Der Europaabgeordnete Tom Vandenkendelaere bezeichnete das Zentrum als „unverzichtbar für die Stärkung intellektueller Vielfalt und die Förderung offener, kritischer Debatten“. Ohne diese Stimme, bekräftigte er, würden jene, die den Mainstream-Konsens der EU infrage stellen, eine der wenigen Plattformen für demokratische Diskussion in einem zunehmend feindseligen Brüsseler Umfeld verlieren.

MCC Brussels veröffentlicht regelmäßig Studien, die sich kritisch mit der Eurobürokratie, der Einmischung Brüssels in innere Angelegenheiten souveräner Staaten sowie undurchsichtigen Finanzierungsströmen auseinandersetzen. Darunter befinden sich Berichte wie „Die Brüsseler Medienmaschine“ über die Förderung “proeuropäischer Narrative“ mit über 80 Millionen Euro, „Der gelenkte Stimmzettel“ über verdeckte Einflussnahme durch NGOs und regulatorischen Druck, Beschwerden zur Zensur im Kontext der rumänischen Wahlen, „Die Inszenierung der Fragilität“ mit Kritik an EU-Sozialprogrammen im Umfang von 1,23 Milliarden Euro, „Der große Irrglaube“ zur digitalen Regulierung und Technobürokratie, „Der stille Putsch“ über die Zentralisierung von Macht durch Krisen sowie Beiträge zu den Nebeneffekten des Klimapakets „Fit for 55“, die eher zu versteckter Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen als zu tatsächlicher Energiesicherheit führten. Kurzum: MCC Brussels greift Themen auf, über die in Brüssel nur ungern gestritten wird.

Der Streit um das Transparenzregister

Das EU-Transparenzregister ist ein gemeinsames Instrument von Europäischem Parlament, Rat und Europäischer Kommission, das seit dem 1. Juli 2021 auf der Grundlage einer interinstitutionellen Vereinbarung verpflichtend ist. Formell handelt es sich um eine Datenbank für Lobbyisten und „Interessenvertreter“, die Organisationen dazu verpflichtet, ihr Budget, ihre Finanzierungsquellen offenzulegen und einen Verhaltenskodex einzuhalten. In der Praxis jedoch ist die Registrierung der Schlüssel, der den Zugang zu sämtlichen zentralen Mechanismen der Interaktion mit den EU-Institutionen öffnet. Die Chronologie des Verfahrens gegen MCC Brussels offenbart eine geradezu manipulative Eskalationslogik: Im Februar 2025 reichte die linke Aktivistengruppe Corporate Europe Observatory (CEO) eine formale Beschwerde ein, in der sie MCC Brussels vorwarf, gegen Buchstabe “f” des Verhaltenskodex des Registers verstoßen zu haben – angeblich durch eine unvollständige und irreführende Angabe bei der Registrierung.

Konkret ging es darum, dass das Zentrum das Feld „Neu gegründete Organisation, Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen“ in Anspruch genommen hatte. MCC Brussels hatte sich im Januar 2024 im Register eingetragen und war nach belgischem Gesellschaftsrecht erst zur Offenlegung seiner Finanzdaten bis August 2025 verpflichtet – was fristgerecht erfolgte. Das Sekretariat des Transparenzregisters räumte selbst ein, dass MCC Brussels den Verhaltenskodex im Hinblick auf die ursprüngliche Beschwerde nicht verletzt habe, und begrüßte die termingerechte Vorlage der Finanzinformationen.

Verschleierung des tatsächliche Ausmaßes der Sanktion

Doch anstatt den Vorgang einzustellen, wechselte das Sekretariat zu einem neuen, in der CEO-Beschwerde zuvor nicht erwähnten Vorwand – dem sogenannten „Grundsatz der einheitlichen Registrierung“. Dieser Logik zufolge müssten MCC Brussels und MCC Hungary, also das Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, als Teile „eines einzigen wirtschaftlichen Subjekts unter gemeinsamer Kontrolle“ über einen gemeinsamen Eintrag im Register verfügen. Schließlich wurde MCC Brussels am 12. Juni 2026 um 16:50 Uhr – am Ende einer Arbeitswoche – von der Aussetzung seiner Registrierung in Kenntnis gesetzt. Der gewählte Zeitpunkt sollte die unmittelbare mediale Aufmerksamkeit möglichst gering halten. Die Entscheidung trat am 15. Juni 2026 in Kraft.

Die offizielle Formulierung von der „Aussetzung der Registrierung“ verschleiert das tatsächliche Ausmaß der Sanktion: MCC Brussels verliert seine Zutrittsberechtigung zu den Gebäuden des Europäischen Parlaments sowie das Recht auf Gespräche mit Abgeordneten, die mit besonderen Funktionen betraut sind – etwa Berichterstattern für Gesetzgebungsvorhaben und Ausschussvorsitzenden. Das Zentrum kann künftig nicht mehr an Expertengremien der EU-Kommission teilnehmen, wird von Anhörungen der Parlamentsausschüsse ausgeschlossen und erhält keine Hochstufen-Akkreditierungen mehr für Gespräche mit Kommissaren, dem Rat oder der Führungsebene der Kommissionsverwaltung.

Mit anderen Worten: Der Organisation wird formal nicht untersagt, weiterzubestehen, Berichte zu veröffentlichen oder Konferenzen abzuhalten. Doch sie wird aus dem institutionellen Entscheidungsgefüge der EU herausgelöst und damit jener Instrumente legaler politischer Teilhabe beraubt, derentwegen ein Think Tank überhaupt ins Leben gerufen wurde.

Ideologische Säuberung

Die aktivistische Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory (CEO), deren Beschwerde den Auslöser für das gesamte Verfahren darstellte, hat nie verhehlt, dass ihre Motivation politischer Natur ist und nicht einer neutralen Aufsichtsfunktion entspringt. In öffentlichen Stellungnahmen bezeichnete die Organisation MCC Brussels als – na was wohl –„rechtsextremen Think Tank“, der „Propaganda für das Orbán-Regime“ verbreite. MCC Brussels selbst legte in seiner öffentlichen Erwiderung auf die Aussetzung eine Beweiskette für die selektive Anwendung des „Grundsatzes der einheitlichen Registrierung“ vor. Das Zentrum wies auf mehrere Strukturen innerhalb des World-Wildlife-Fund-(WWF-)Netzwerks hin, die für ihre verbundenen Einheiten getrennte Registrierungen beibehalten. Das Sekretariat erachtet diese Praxis aufgrund ihres separaten rechtlichen Status als zulässig. Bei mehr als 17.000 Einträgen im Register erweist sich der gegen MCC Brussels mit demonstrativer Strenge angewandte Grundsatz für ideologisch genehme Organisationen hingegen als verzichtbar.

Die Aussetzung der Registrierung ist jedoch nur der jüngste Akt in einer mehrjährigen Serie von Attacken gegen das Zentrum: Bereits im April 2024 versuchten die lokalen Behörden, durch polizeiliches Eingreifen die National Conservatism Conference zu verhindern – eine bedeutende Zusammenkunft gewählter Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und öffentlicher Intellektueller. Damals wurde dieser Beschluss von einem belgischen Gericht umgehend aufgehoben, das das grundlegende Recht auf friedliche Versammlung bestätigte. Im Mai 2025 organisierten Aktivisten aus Antifa-Netzwerken eine Druckkampagne gegen Brüsseler Veranstaltungsorte, um diese dazu zu bewegen, keine Veranstaltungen des MCC Brussels mehr auszurichten. Unter anderem versuchten sie, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Frauen und Konservatismus“ zu stören.

Ideologische Motive der Beschwerdeführer

Die Logik dieser Eskalation fügt sich nahtlos ein in die These des geschäftsführenden Direktors von MCC Brussels, Frank Furedi: „Das Schlachtfeld hat sich von öffentlichen Demonstrationen und der Absage von Veranstaltungsorten hin zu Verwaltungsverfahren verlagert. Die Methoden mögen sich unterscheiden, doch das Ziel bleibt verblüffend ähnlich: die Sichtbarkeit und Legitimität von Positionen zu verringern, die den vorherrschenden Konsens in Brüssel in Frage stellen.“ Der Kampf gegen MCC Brussels ist keine einmalige Druckausübung auf eine unbequeme Organisation, sondern Teil eines systematischen Prozesses der Anpassung öffentlicher Debatten an einen engen politischen Konsens.

Dies zeigt sich in mehreren Merkmalen. Erstens liegt eine selektive Rechtsanwendung vor. Derselbe formale Grundsatz wird gegen das konservative Zentrum streng angewandt, während er gegenüber Strukturen, die mit Mainstream-Netzwerken wie dem WWF verbunden sind, milde oder gar nicht zur Anwendung kommt. Zweitens wirken administrativer, straßenpolitischer und justizieller Druck nicht isoliert, sondern Hand in Hand. Weder aktivistische Kampagnen, noch Versuche kommunaler Verbote, noch die bürokratische Aussetzung für sich genommen wären als entscheidender Schlag zu werten. Doch gemeinsam bilden sie eine Strategie der Verdrängung einer unliebsamen Stimme aus dem institutionellen Gefüge. Drittens ist die ideologische Motivation des Beschwerdeführers unverkennbar. CEO beschreibt MCC Brussels nicht in neutral-juristischen, sondern in politisch-anklägerischen Begriffen – als „rechtsextreme Propaganda des Orbán-Regimes“. Dies zeigt, dass es nicht allein um die Einhaltung von Vorschriften geht, sondern vielmehr um die Schwächung einer konkurrierenden politischen Stimme.

Protest der Europaabgeordneten

Die Aussetzung der Registrierung rief in weiten Teilen des Europäischen Parlaments eine beachtliche und vielstimmige Reaktion hervor. Mehr als 50 Abgeordnete des Europäischen Parlaments unterzeichneten ein Schreiben an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, mit der Aufforderung, in den Fall der Aussetzung der Registrierung von MCC Brussels im EU-Transparenzregister einzugreifen und die umgehende Wiederherstellung des Registrierungsstatus der Organisation bis zum Abschluss einer unabhängigen Überprüfung zu gewährleisten. Die Parlamentarier stellen die Kohärenz der Regelanwendung in Frage. Sie bemängeln, dass sich das Sekretariat zwar auf die Prüfung vergleichbarer Fälle bei anderen Organisationen berufen habe, jedoch nach ihrem Kenntnisstand keine vergleichbaren Registrierungsaussetzungen erfolgt seien. Die Abgeordneten fordern die EU-Kommission auf, eine vollständige rechtliche Begründung für die Entscheidung vorzulegen, deren Vollziehung bis zum Abschluss einer unabhängigen Überprüfung auszusetzen, Informationen über die Anwendung der einschlägigen Regeln auf verschiedene Organisationen offenzulegen, zu prüfen, ob politische oder ideologische Erwägungen die Entscheidung beeinflusst haben, sowie den Schriftverkehr in dieser Angelegenheit zu veröffentlichen.

Der Fall MCC Brussels ist zum Lackmustest für die wahre Haltung Brüssels zu Demokratie und Pluralismus geworden. Er zeigt, dass sich hinter den Schlagworten von „europäischen Werten“ und „Transparenz“ zunehmend nicht mehr der Schutz der offenen Gesellschaft verbirgt, sondern vielmehr das Streben nach einer strikten ideologischen Vereinheitlichung. Und solange derartige Mechanismen ohne spürbare politische Kosten für diejenigen, die sie in Gang setzen, wirken, besteht kein Anlass zu der Annahme, dass Brüssel bei einer Organisation Halt machen wird.