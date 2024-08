Wie fertig muss man sein? “Correctiv”-Chef Schravens absurde Abmahn-Salve gegen Joachim Steinhöfel

Für das staatlich teilfinanzierte Propagandaportal „Correctiv“ sind harte Zeiten angebrochen. Monatelang war es in aller Munde, als es im Januar die Räuberpistole von einem angeblichen rechtsradikalen „Geheimtreffen“ in Potsdam in die Welt setzte und damit, ganz im Sinne seiner Gönner in der Regierung, wochenlange Massendemonstrationen gegen die AfD auslöste. Inzwischen ist „Correctiv“ jedoch nur noch in den Negativschlagzeilen. Es hagelt Niederlagen vor Gericht, die „Geheimtreffen“-Märchenerzählung von Potsdam ist längst von vorne bis hinten als Lüge entlarvt. Selbst die eigene linke Blase ist auf Distanz gegangen – und gemessen am erzielten Resultat der gefahrenen Kampagnen könnte das Scheitern gründlicher gar nicht sein: Die AfD liegt in bundesweiten Umfragen wieder bei 19 Prozent und damit ungefähr da, wo sie vor der „Geheimtreffen“-Story war; in Ostdeutschland rangiert sie inzwischen sogar überall auf Platz 1. Der gesamte Komplott von “Correctiv” in Tateinheit mit dem tiefen Linksstaat hat sich somit also als ein kapitaler Fehlschlag entpuppt, dessen Opfer nun plötzlich vor allem „Correctiv“ selbst ist. Deshalb regiert in der linksextremen NGO inzwischen die nackte Angst.

Die Nervosität wächst offenbar auch in der Führungsebene dieses einer offenen und demokratischen Gesellschaft ganz und gar unwürdigen Ladens: Letzten Donnerstag gingen dem bekannten Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der dem Portal so manche juristische Niederlage beibrachte, innerhalb von gerade einmal anderthalb Stunden nicht weniger als drei Abmahnungen zu – und zwar bezüglich seines Bestsellers „Die digitale Bevormundung“; zwei kamen von „Correctiv“-Gründer David Schraven, eine weitere von dessen Ehefrau Sonja.

Zivilrechtliche Spiegelfechtereien als letzte Patrone

Darin wird Steinhöfel unter anderem aufgefordert, Behauptungen über Schravens Immobiliengeschäfte zu unterlassen, die sich mit seiner Tätigkeit bei „Correctiv“ überschneiden. Sonja Schraven schoss jedoch den Vogel ab, indem sie allen Ernstes verlangte, Steinhöfel solle die Behauptung zurücknehmen, sie und ihr Mann seien „gebürtige Bottroper“. Tatsächlich nämlich, auf diese Feststellung lege sie Wert, sei sie in Groß-Gerau geboren worden. Steinhöfel hatte sich dabei allerdings in seinem Buch auf einen Beitrag in der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ bezogen, in dem das Ehepaar Schraven als „Bottroper“ gefeiert worden war; zudem betreiben beide Schravens, quasi im Nebenberuf zur steuergeldgeförderten Agitation gegen Andersdenkende und Oppositionelle, in der nordrhein-westfälischen Stadt ein mobiles Café.

Dass das Ehepaar Schraven nun meint, wegen derartiger Banalitäten gegen Steinhöfel vorgehen zu müssen, zeigt, dass und wie sehr „Correctiv“ sein Pulver verschossen hat. Der Ruf ist ruiniert, überall steht man als Lügner im Dienst des Staates da, der einen finanziert. Das Einzige, was da offenbar noch bleibt, sind zivilrechtliche Spiegelfechtereien wegen Nebenkriegsschauplätzen gegen den Rechtsanwalt, der das denunziatorische und durchweg verlogene “Correctiv”-Geschäftsmodell immer und immer wieder gerichtlich vorgeführt hat – und dies nicht wegen sachbezogener inhaltlicher Fehler, sondern eines falsch angegeben Geburtsortes (eine Information, die zudem auch noch einem Gefälligkeitsartikel über die Schravens in der Regionalpresse entnommen worden war). Prozesshanseleien wie diese und die offenkundige Flucht in die “Abmahneritis” markieren den endgültigen moralischen Bankrott des Portals. Schraven entblödete sich übrigens nicht, Steinhöfel vorzuwerfen, er habe sich „in seinem Hass“ an seiner Frau und nicht an ihm selbst abgearbeitet, was zeige „wessen Geist Kind“ (sic!) Steinhöfel sei. Tatsächlich zeigt Schravens Reaktion vor allem seine eigene Wehleidigkeit und Charakterschwäche – die leider ganz typisch für die ganze „Correctiv“-Kamarilla sind.