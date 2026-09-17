Wie Friedrich Merz Kanzler zum ersten AfD-Kanzler wurde

Ein zukünftiger Chronist fasst den denkwürdigen 20. September anno 2026 und die ihn beendende historische Pressekonferenz noch einmal rückblickend zusammen: Um 18.00 Uhr kam die erste Prognose aus Mecklenburg-Vorpommern war ein Donnerschlag: 3,7 Prozent für die CDU, 52 Prozent für die AfD. Um 18.09 Uhr trat Bundeskanzler Friedrich Merz vor die Presse und ließ die historische Bombe platzen: „Meine Mission ist erfüllt. Die CDU ist zerstört.“ Ein Raunen ging durch den Raum, Kameras zoomten auf die Hundekrawatte des Spitzenpolitikers und auf das Abzeichen am Revers, das auf blauem Grund einen geschwungenen roten Pfeil zeigte. „Was hat das zu bedeuten?“, durchbrach eine Vertreterin des ZDF die entstandene Schockstarre. „Nun, die Krawatte hat mir mein Freund Alexander Gauland geschenkt“, entgegnete Merz trocken. „Mit ihm zusammen habe ich 2024 die Strategie entwickelt, die CDU von innen heraus zu vernichten, da dies von außen aufgrund der Unbelehrbarkeit der Ü70-Fernseh-Wähler zu lange gedauert hätte. So starteten wir die Operation ‚Troja‘. Sie müssen wissen, ich bin in Wirklichkeit ein Patriot.“

Befragt zu seiner Motivation an dieser verdeckten Operation räumte der Bundeskanzler ein, dass die Rache an der verhassten Ex-CDU-Chefin Angela Merkel einen wesentlichen Teil seines ursprünglichen Antriebes ausgemacht habe. Es sei ihm darum gegangen, die “NieMehrCDU” von der Spitze her zu bekämpfen, “Merkills” Lebenswerk zu neutralisieren und die AfD an die Macht zu bringen. Daher habe er mit nationaler Programmatik erst die Kanzlerschaft erobert, um dann durch das Brechen aller Wahlversprechen und deren Umkehrung in ihr Gegenteil qua vollständiger Unterwerfung unter die Bas- und Klingbeil-SPD die Wut der Massen auf seine Person und damit die CDU zu lenken und immer weiter zu schüren.

Es war nicht einfach, permanent zu lügen

Hektik brach aus, die Nachfragen der ungläubigen Medien überschlugen sich. Friedrich Merz führte aus, was ihm in den letzten anderthalb Jahren am schwersten gefallen sei. Er erwähnte, dass es nicht einfach gewesen war, seine fleißigen deutschen Landsleute bei jeder sich bietenden Gelegenheit als „faul“ zu beschimpfen. Doch sei dies im Sinne der Sache absolut notwendig und richtig gewesen, weil allein dies die CDU drei Prozentpunkte gekostet habe. Nicht leichtgefallen sei es ihm auch, erst noch vor wenige Tage vor der Wahl mit der Aussage „Kommt mir nicht mit Free Speech“ das Ende der Meinungsfreiheit im Netz inklusive einer Klarnamenpflicht gefordert zu haben, denn das widerspräche diametral seinen eigenen Auffassungen als Demokrat und auch dem Grundgesetz und wäre ihm deutlich überzogen vorgekommen, auch weil es die gesamte Mission hätte gefährden können. Doch seine Parteifreundin Alice Weidel hätte ihn bei einem gemeinsamen Mittagessen davon überzeugt, dass das Risiko gering sei, denn in der aktuellen CDU würden Grundrechte ohnehin als “rechts” gelten, die abgeschafft gehörten, was ja bereits die Grundrechtsvernichtungen im evidenzlosen Coronawahn gezeigt hatten.

Auf die Frage, ob er auch Fehler gemacht habe, erwähnte der Kanzler die Stadtbild-Debatte: Hier sei ihm, wie schon einmal bei seiner unkontrollierten Aussage zu den “kleinen Paschas“ und den von Asylbewerbern berstenden Wartezimmern, aus Versehen kurz die Wahrheit herausgerutscht und er hätte die einzigen Mal nicht gelogen. Doch er habe den Lapsus stets durch Zurückrudern gerade noch in den Griff bekommen. Die Medienvertreter wollten wissen, wie die acht Unions-Ministerpräsidenten, die ihm gerade noch in einem offenen Brief den Rücken gestärkt hatten, auf die Enthüllung seiner AfD-Mitgliedschaft reagiert hätten. Merz antwortete, es habe auf dem Treffen ab 17 Uhr auf sein Outing hin sowohl von ihnen als auch von Seiten der Fraktion langanhaltenden Beifall gegeben. Dies habe ihn nicht überrascht, so Merz, denn die CDU sei nun einmal ein Kanzlerwahlverein und bestünde ausschließlich aus blind applaudierenden Klatschhasen, die ihrem Chef überallhin in aller Treue folgen. Im Kabinett bräuchte es abgesehen vom Rauswurf der SPD-Minister auch keinerlei Umbildungen geben, da die CDU-Funktionäe ihre Dienstwagenschlüssel und Pensionsansprüche – und nur darauf käme es ihnen schließlich an – unter ihm als AfD-Kanzler mit einer robusten deutschlandfreundlichen Politik ebenso gut absichern könnten wie bisher mit einer antinationalen linksextremistischen Politik.

Erleichterung und Hoffnung

Grundsätzlich, bekannte der Kanzler, sei es vor allem zu Beginn der Legislaturperiode nicht leicht gewesen, sich in der Öffentlichkeit als kompletter Narr zu präsentieren, der von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen hüpft. Er habe seiner Ehefrau Charlotte die Notwendigkeit dieses taktischen Verhaltens, das ihm mit der Zeit angesichts seiner rapide sinkenden Beliebtheitskurve allerdings auch diebische Freude bereitet hätte, mehrfach erläutern müssen. Auf die Frage der ARD, ob ihm irgendetwas leid tue, sagte der erste AfD-Kanzler, dass er sich bei allen Satirikern entschuldigen möchte, denen er durch seine Show die Existenzgrundlage genommen und von denen sich eine erhebliche Dunkelziffer leider erschossen habe. Am schönsten in den zurückliegenden sechzehn Monaten seien jedoch die Momente gewesen, in denen er nachts durch den langen Flur der AfD-Parteizentrale gewandelt sei, an deren Wänden die sechzehn mit seinem Konterfei bedruckten Urkunden als Mitarbeiter des Monats hingen.

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Mit dem Hinweis, nun müssten die Reformen, die er im Wahlkampf versprochen hatte, wirklich schnell umgesetzt werden, und dem Ausruf „Es lebe das Geheime Deutschland!“ beendete Friedrich Merz seine denkwürdige Pressekonferenz. Beifall brandete auf. Den Anwesenden spürte man die Erleichterung an. In ihren Augen leuchtete erstmals seit Jahren wieder Hoffnung. Der Spuk der Spaltung war vorbei. Nun ging es an den Wiederaufbau und die Rettung des Landes. Mit Friedrich Merz als tatkräftigem Kanzler, der von da ab seiner historischen Verantwortung für sein Volk gerecht wurde.