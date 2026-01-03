Wie kann man Friedrich Merz verstehen?

Die meisten Kommentare zum neuen Jahr haben gezeigt, dass die Beliebtheit von Friedrich Merz dramatisch abgenommen hat. Selbst viele einst wohlgesinnte Journalisten sind enttäuscht; inzwischen auch Ralf Schuler, der in der “Weltwoche” bekennt: „Ich geb’s zu: Ich habe mich noch nie in einem Politiker so getäuscht wie in Friedrich Merz”. Für viele ist Merz‘ Verhalten unverständlich, andere halten ihn für ein modernen Machiavelli ohne Moral. Aber vielleicht kann er auch gar nicht anders? Dieser Beitrag versucht, das Verhalten des Kanzlers mit Hilfe von zwei Analogien aus der Biologie zu deuten: Erstens dem dem Schwarmverhalten von Herdentieren und zweitens dem sogenannten Turgor (Druck des Zellsaftes auf die Zellwand) von Pflanzen.

Zunächst zum Schwarmverhalten. Was macht ein Mensch ohne eigene Orientierung? Er sucht Halt bei den ihn umgebenden Menschen, bei der Herde, an die er sein Verhalten anpassen kann. Das ist erfolgreich und fällt nicht auf, solange sich die Herde ruhig verhält. Man befindet sich in Harmonie mit der Umwelt, Korrekturen können unterbleiben. Wenn die Herde aber ihre Richtung immer wieder ändert, wird es schwierig: Kann man dem Richtungswechsel prompt genug folgen, um noch in der Herde zu verbleiben? Und wenn die Herde auseinanderfällt, zu welchen Teilen soll man dann gehören? Da wäre es wichtig, einen eigenen Weg zu finden. Das Schwarmverhalten von Herdentieren (oder Vogelschwärmen) ist von der Forschung recht gut verstanden: Es funktioniert ohne zentrale Steuerung, die Einzeltiere passen ihre Bewegungen an die nächsten Nachbarn an und werden zudem durch die Größe des Schwarms geschützt. Durch die Zahl der Beteiligten ist die Wahrscheinlichkeit, selber zum Opfer zu werden, gering.

Schwarmverhalten in der Politik ist fatal

In der Politik hingegen kann Schwarmverhalten sehr gefährlich sein. Wenn es kein erklärtes Ziel gibt, bleibt das handlungsleitende Interesse verborgen; es kann sich kein Vertrauen bilden, Vereinbarungen bleiben ohne Substanz, Entscheidungen können so, aber auch ganz anders ausfallen. Misstrauen und Feindseligkeit, vor allem gegenüber den Führungspersonen, von denen man Orientierung erwartet, sind die notwendige Folge. Alternativ dazu kann es aber auch geschehen, dass der Schwarm ohne Korrektur in eine einzige Richtung losstürmt, dann bleibt die Vermeidung einer Katastrophe dem Zufall überlassen.

Nun zur Turgor-Analogie. Was macht ein Mensch ohne Rückgrat? Pflanzen, die kein Stützgewebe (etwa einen Stamm oder verholzten Stengel) haben, können sich durch ihren Turgor dennoch aufrecht halten. Der Innendruck der Zelle sorgt für die notwendige Gewebespannung; Lässt er nach, etwa durch einen Stich ins Gewebe, kollabiert die Pflanze. Ein Mensch kann durch markige Sprüche und beeindruckende Mimik Entschlossenheit inszenieren, er kann sich aufblähen wie das Michelin-Männchen und erscheint dadurch mächtiger, als er ist. Auf diese Weise kann er seine Umgebung durchaus einige Zeit von seiner vermeintlichen Stärke überzeugen. An Großmäuligkeit in der Politik hat man sich gewöhnt. Man weiß, dass das zum Repertoire von Alphatieren gehört. Aber die Leute beobachten genau und verstehen sehr schnell, wenn nichts dahinter steckt – dann fällt das Gebilde abrupt in sich zusammen, unwiederbringlich. Feigheit kann man auf die Dauer nicht überspielen.

Ein Kanzler ohne Rückgrat

Von einem Kanzler mit Führungsaufgaben erwartet man etwas anderes. Man erwartet Überblick, einen Plan und ein Handlungskonzept, das weit über den Horizont des Schwarms hinausgeht. Helmut Schmidt hatte das. Und man erwartet die innere Festigkeit, die auch einem Shitstorm jederzeit standhält. Der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz, die ihn die nötige Festigkeit geben könnte – er muss sie aber erkennen und nutzen, und nicht nur davon reden. Gerhard Schröder konnte das. Was Merz fehlt, ist Mut. Winston Churchill sagt dazu: „Mut gilt zu Recht als die wichtigste menschliche Eigenschaft, denn er garantiert alle anderen.“

Vielleicht ist Merz ja eine tragische Figur. Vielleicht denkt er, dass sein Ehrgeiz, durch den er es bis zum Kanzler geschafft hat, ihm die nötige innere Festigkeit für sein Amt verleiht. Vielleicht glaubt er – oder macht die anderen glauben – , er habe während seiner BlackRock-Zeit die nötige wirtschaftspolitische Kompetenz erworben. Doch wenn er sie hat, warum macht er dann keinen Gebrauch davon? Je besser die Wähler Friedrich Merz verstehen, desto deutlicher sehen sie, dass hier der völlig Falsche den Stuhl des Kanzler besetzt. Das kann nicht gut gehen.