Wie lange wollt ihr eigentlich noch Rundfunkgebühren zahlen?

Fast alle stöhnen über den verlogenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber selbst unabhängige Medien fügen ihren Enthüllungen der zumindest propagandistisch verfälschten Meldungen immer den Hinweis auf die nun einmal bestehende Beitragspflicht und wie schrecklich diese Zwangsgebühren doch seien. Aber das ist falsch! Denn: Rechtlich gesehen besteht keine Zahlungspflicht – weil der ÖRR seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das sei nachfolgend genauer erläutert.

Der Medienstaatsvertrag (MStV), in dem die Zahlungspflicht verankert ist, ist ein Vertrag zwischen dem ÖRR und den Bundesländern. Der zahlungspflichtige Bürger ist lediglich betroffener Dritter, aber kein Vertragspartner. Gemäß BGB sind aber nur Verträge zu Gunsten Dritter rechtmäßig. Verträge zu Lasten Dritter sind grundsätzlich rechtswidrig und nichtig, was durch mehrere BGH-Entscheidungen bestätigt ist. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinen Entscheidungen zur Rechtmäßigkeit des Beitrags auch genau definiert (eher definieren müssen), wann der MStV ein Vertrag zu Gunsten des Beitragszahlers ist: nämlich dann und nur dann, wenn sich der ÖRR an die im MStV festgelegten Programmrichtlinien hält. Das macht der ÖRR schon sein vielen Jahren nicht mehr und hat sich damit automatisch selbst die Rechtsgrundlage für Beitragsforderungen entzogen. Niemand muss zahlen, so lange der ÖRR nicht wieder zu den Grundlagen des MStV zurück kehrt!

Warum scheitern Klagen?

Wenn man nicht zahlt, erhält man nach einiger Zeit einen Beitragsbescheid, gegen den man Widerspruch einlegen kann. Auf den antwortet der ÖRR mit einem Widerspruchsbescheid (in dem in aller Regel auf den Widerspruchsinhalt kein Bezug genommen wird) und lehnt den Widerspruch ab. Der Beitragspflichtige kann dann vor dem Verwaltungsgericht (VG) klagen. Dort wurde aber bisher noch jede Klage abgeschmettert – auch vor dem nächstinstanzlichen Oberverwaltungsgericht (OVG). Weiter ist die Sache bislang nicht gediehen, da die OVG eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) meist ausschließen.

Der Standpunkt der VG ist in etwa der: Wir sind für die Vertragspartner zuständig; der ÖRR mag zwar den Vertrag verletzen, aber der andere Partner – die Länder – beschweren sich ja nicht. Wie der betroffene Dritte dazu steht, interessiert uns nicht. Also: Klage abgelehnt! Damit hat das VG aber den Rechtsweg für den Betragszahler verbaut, was nach Artikel 19, Absatz 4 Grundgesetz verfassungswidrig ist. Das BVerfG räumt in einem Beschluss diesen Mangel zwar ein, will aber erst tätig werden, wenn das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) einen abschließenden Spruch gefällt hat.

Papier ist immer gut

Besteht also keine Möglichkeit für den betrogenen Zahler? Doch! Inzwischen hat das BVerwG eine Revisionsbeschwerde zugelassen, so dass die Angelegenheit nun doch dort landet. Entweder es beschließt nun, die Belange des Zahlers zu berücksichtigen – oder das BVerfG ist am Zug. Über kurz oder lang (vermutlich eher lang) wird es zu einer Entscheidung kommen, die hoffentlich gegen den ÖRR ausfällt. Und was kann beziehungsweise sollte man bis dahin tun? Zunächst einmal die Abbuchungsgenehmigung widerrufen und nichts mehr zahlen (notfalls trotzdem abgebuchte Beträge von der Bank zurückholen lassen). Dann dem zuständigen Intendanten einen Nichtigkeitsbescheid der Beitragspflicht mit Verweis auf die Rechtslage schicken mit dem Vermerk, dass der rechtskräftig wird, wenn die Rundfunkanstalt nicht innerhalb von drei Monaten widerspricht. Kein Sorge; es wird keine Antwort kommen. Aber Papier ist immer gut.

Nach vielen vielen Monaten wird man vielleicht einen Beitragsbescheid erhalten, in dem der Beitragsrückstand eingefordert wird. Gegen den legt man Widerspruch ein mit Verweis auf den eigenen Nichtigkeitsbescheid, also wegen fehlender Rechtsgrundlage für die Forderung. Jetzt kann man auf den Widerspruchsbescheid warten. So lange der nicht kommt, kann weiter nichts passieren. Sollte der ÖRR ohne einen Widerspruchsbescheid due Zwangsvollstreckung betreiben wollen, fällt er kräftig auf die Nase, da der Rechtsweg nicht eingehalten wird; meist dauert auch das sehr lange.

Den Ball wieder zurückspielen

Erhält man einen Widerspruchsbescheid, der auf den Widerspruchsinhalt keinen Bezug nimmt, erklärt man düsen für rechtswidrig und fordert den ÖRR auf, einen ordentlichen Bescheid zu erstellen. Man spielt also den Ball wieder zurück. Alternativ kann man sich überlegen, ob man doch beim VG klagt, weil der ÖRR nicht auf den Widerspruchsgrund antwortet, und gleichzeitig die Aussetzung des Verfahrens bis zum Entscheid durch BVerwG und BVerfG beantragt. Falls der ÖRR doch eine Zwangsvollstreckung versucht, kann man eine Vollstreckungsabwehr aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage betreiben. Es ist nämlich nicht notwendig, im Vorgriff selbst zu klagen, wenn gar keine Rechtsgrundlage besteht. Alles das nimmt aber sehr viel Zeit in Anspruch, besonders wenn viele die Beiträge in dieser Form verweigern.

Bleibt als Fazit die Prognose: Entweder es wird sich sich etwas ändern beim ÖRR – oder er ist pleite.