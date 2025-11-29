Wie man „beliebtester Politiker“ in Deutschland wird

Kennen Sie Thorsten Frei? Nein? Macht nichts! In der Welt des INSA-Politikerrankings spielen Sie, liebe Leser, sowieso keine Rolle. Dieses Ranking, mit dem “Bild” & Co. die angeblich „beliebtesten Politiker Deutschlands“ ermitteln und verkünden, ist nicht das Ergebnis echter Meinungsforschung, sondern ein Täuschungsinstrument mit Ansage. Es funktioniert nur, weil entscheidende Informationen systematisch vorenthalten werden. Wer so arbeitet, will nicht informieren, sondern Bilder in Köpfe pflanzen. Es ist eine vorsätzliche Verarsche. Im aktuellen INSA-Meinungstrend – die Befragung fand vom 21. bis 24. November 2025 statt – wird eine Hitliste unserer “Beliebtesten” präsentiert: Pistorius, Wüst, Söder, Dobrindt – und dann, auf Platz 5: Thorsten Frei (die vollständige Liste siehe hier). Es folgen noch weitere Namen, von denen die Bevölkerung kaum gehört hat.

Nein, das sind keine „beliebtesten Politiker im Land“; tatsächlich misst dieses Barometer nur Stimmung in einem kleinen Insiderkreis – jedoch freilich ohne dass dieser Umstand offengelegt wird. Befragt wird nur online – und zwar rund 2.000 Personen. Zu einer vorgegeben Liste von Politikern heißt es dort dann: „Wie bewerten Sie die folgenden Politiker auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut)?“ Zusätzlich gibt es die Optionen „kenne ich nicht“, „weiß nicht“ und „keine Angabe“. Aus den 0–10-Wertungen derjenigen, die überhaupt bewerten, wird sodann ein Durchschnitt gebildet und auf eine Skala von null bis 100 hochgerechnet. Daraus entstehen dann die scheinbar präzisen „Punktabstände“ zwischen den Politikern.

Mini-Fanbase reicht für Spitzenwerte im Ranking

Der Trick dabei: Alle, die „kenne ich nicht“ ankreuzen, werden einfach herausgerechnet. Wer einen Politiker also gar nicht kennt, existiert für das Ranking statistisch nicht. Der „Beliebtheitswert“ gibt somit nur wieder, wie die Kenner urteilen – und das sind vorzugsweise solche, die sich aktiv für Politik interessieren oder parteinah sind. Das Ergebnis ist, dass ein Politiker mit zwar kleiner, aber dennoch vorhandener Fanbasis (etwa innerhalb der eigenen Parteiblase) im Ranking hervorragend aussieht, selbst wenn die Mehrheit der Deutschen ihn überhaupt nicht kennt. Umgekehrt werden bekannte, polarisierende Figuren schlechter bewertet, weil bei ihnen die Gegner mit abstimmen – zum Beispiel Alice Weidel. In der am Ende veröffentlichten Liste steht dann aber schlicht: „Platz 5: Thorsten Frei“ – ohne jede Angabe zur Bekanntheit, ohne Prozentanteil der „kenne ich nicht“, ohne Erläuterung der Skala.

Medienkritische Analysen haben diese Schieflage längst offengelegt:

Die 0–10-Skala wird auf 0–100 hochgezogen und wirkt wie eine Prozentangabe;

minimale Schwankungen werden zu dramatischen „Abstürzen“ und „Sprüngen“ aufgeblasen;

vor allem aber: Bekanntheitsunterschiede werden konsequent verschwiegen.

“Vorsätzliche Verarsche”

Mehr Verzerrung geht also kaum. INSA und die Redaktionen wissen natürlich, dass sie ihre Leser belügen. Genau deshalb ist der Vorwurf der „vorsätzlichen Verarsche“ keine Polemik, sondern eine nüchterne Beschreibung des Umgangs mit diesen Daten. Eine seriöse Veröffentlichung müsste mindestens den Bekanntheitsgrad offenlegen, indem für jeden Politiker der Anteil der „kenne ich nicht“-Angaben sowie der Anteil von “weiß nicht / keine Angabe“ in Prozent veröffentlicht wird. Sie müsste zudem die Skala sauber benennen und klar sagen, dass es sich um einen Durchschnitt etwa auf einer 0–10-Skala handelt, hochgerechnet auf 0–100 – und nicht um Prozent in der Bevölkerung. Des weiteren müssten Streuung und Unsicherheit klar kommuniziert werden, indem zumindest angegeben wird, in welchem Bereich die Werte statistisch schwanken können, statt Zehntelkomma-Änderungen als Sensationen zu verkaufen.

Und schließlich müsste auch auf reißerische Schlagzeilenakrobatik verzichtet werden, also nicht mehr „stürzt ab“ oder „schießt nach oben“ getitelt werden, wenn es um lediglich minimale Änderungen innerhalb der Fehlertoleranz geht. So wie derzeit ist dieses “Politikerranking” kein Messpegel für demokratische Stimmung, sondern ein optisch aufbereiteter Wunschtraum, der Zustimmung in kleinen Kennerblasen als „Beliebtheit im Volk“ tarnt. Braucht keiner, weg kann! Bitte nicht noch mehr Desinformation.