Wie man beweist, dass man ein völlig ahnungsloser Verschwörungstheoretiker ist

Unter „Eliten“ stellt man sich traditionell „die Besten der Besten der Besten“ vor, also Leute, die nicht nur genau wissen, wo es lang geht, sondern auch erklären können, warum ausgerechnet da lang und wieso dieser Weg zum Erfolg führt. Das mag am Anfang auch stimmen – nur eine begnadete Idee verbunden mit dem entsprechenden Fleiß und einer pragmatischen Vorgehensweise vermögen eine Hinterhofwerkstatt in einen erfolgreichen Großbetrieb zu verwandeln –, aber eben nur am Anfang. Läuft die Sache halbwegs rund, ist Kompetenz nicht mehr ganz so wichtig und zu den Eliten gesellt sich aus verschiedenen Gründen die eine oder andere Dumpfbacke, ohne dass dies auffallen würde. Der Impetus des Erfolges ist oft groß genug, alles auf der Erfolgsstraße weiter laufen zu lassen, obwohl intern zunehmend Kompetenz durch Netzwerkwesen ersetzt wird.

Leider ist dieser interne Wandel nicht nur vorprogrammiert, sondern auch unabwendbar, wie unter anderem Oswald Spengler oder C. N. Parkinson erkannt und beschrieben haben. Aus den „Besten der Besten der Besten“ werden zunehmend die „Dümmsten der Dümmsten der Dummen“, wie an der EU-Elite und insbesondere an der deutschen Elite unschwer zu erkennen ist. Betroffen ist nicht nur die politische Elite, wo sich solche Vorgänge aus verschiedenen Ursachen besonders leicht und eindrucksvoll abspielen, sondern auch die wirtschaftliche, geistige und sonstige Elite. Wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung und die dazu passenden Kommentare und Forderungen der Wirtschaftsbosse so anschaut, würde es mich kaum wundern, wenn VW-Chef Oliver Blume auf die Frage, was VW eigentlich produziert, mit stolzgeschwellter Brust „die besten Kühlschränke der Welt“ antworten würde. Weiter als bis zu der Wahrnehmung, dass es selbst bei 30 Grad Außentemperatur in einem fahrenden VW dank Klimaanlage kaum wärmer als 20 Grad wird, dürfte die Kompetenz solcher Wirtschaftsbosse inzwischen kaum noch reichen. Kurzum das Einzige, was noch wirklich elitär bei der Elite ist, ist ihr absolute Wille zu Selbstbereicherung, bedingungsloser Korruption und abgrundtiefer Menschenverachtung, abgesehen interessanterweise vom Menschenverächter; Begriffe, für die der Duden keine wirklich personifizierte Form kennt.

Eliten heute

Diese Entwicklungslinien hatten schon Spengler und Parkinsons und vermutlich eine Reihe anderer Denker auf dem Schirm. Wobei deren Erkenntnis darin gipfelte, dass eine Umkehr nicht möglich ist. Ist der Karren erst einmal richtig in den Dreck gefahren, lässt er sich nicht mehr herausziehen, sondern man baut besser einen neuen Karren. In Bezug auf heutige Idealisten, die immer noch glauben, man könne die längst nicht mehr vorhandene Demokratie und den ebenfalls nicht mehr vorhandenen Rechtsstaat retten und reformieren, bedeutet das: Nee, funktioniert nicht! Man muss den Laden zumachen und von vorne anfangen. Reform unmöglich. Der Zustand der heutigen Eliten weist darauf hin, dass diese Prognose korrekt ist. Der „Dümmste der Dümmsten der Dummen“ wird zwar jede Menge Fehler machen, weil ihm das notwendige bildungsmäßige Verständnis fehlt, wie er es besser machen könnte (wobei das Fehlermachen schon statistisch deshalb vorprogrammiert ist, weil die Anzahl der möglichen Fehler wesentlich größer ist als die Anzahl der sinnvollen Handlungen). Aber selbst dieser Dümmste sollte immer noch in der Lage sein, im Nachhinein den angerichteten Unfug zu erkennen und daraus zu lernen.

Über dieses Stadium ist das System aber schon längst weit hinaus. Die heutige Elite ist völlig lern- und erkenntnisresistent. Anders ausgedrückt: die Realität wird heute gar nicht mehr wahr genommen. Man lebt ausschließlich in einer Traumwelt, die durchaus mit Hitlers „Armee Wenck“ vergleichbar ist, jenem eingebildeten Großverbands aus Hitlerjungen, der Mitte 1945 nördlich von Berlin die sowjetischen Linien durchbrechen und bis Moskau durchstoßen sollte. Darüber hinaus ist die Traumwelt auch äußerst variabel. Es ist für ein Elitemitglied kein Problem, heute etwas zu sagen, das seinen gestrigen Äußerungen fundamental widerspricht – und beides wiederum fundamental dem, was er erst vorgestern gesagt hat. Was noch bedenklicher stimmt: die Widersprüche werden nicht nur begeistert von den Netzwerken portiert, sondern die Netzwerkgläubigen – und das ist immer noch die Mehrheit des so genannten Volkes – absorbieren es begeistert und beten es kritiklos nach. Was angesichts des notwendigen „von vorne Anfangens“ doch etwas bedenklich stimmt: Womit denn von vorne anfangen?

Trittbrettfahrer

Nicht wenige sind inzwischen der Ansicht, dass für sie das gleiche gilt wie für die Elite. Wenn diese sagen kann, was sie will und es immer richtig ist, können sie das auch. Von der Elite mangels irgendwelcher sachlicher Argumente als „Verschwörungstheoriekultur“ bezeichnet, hat sich diese Szene zu einer ausgewachsenen Verschwörungstheoriekultur entwickelt. Gewissermaßen als Gegenpanikabteilung ist man gegen alles, was die Eliten vertreten, und zwar zu jedem Preis. Längst beschränkt man sich nicht mehr darauf, den Finger in die Wunde zu legen und die falschen Vorstellungen wissenschaftlich zu widerlegen, sondern kommt selbst mit Vorstellungen um die Ecke, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Ein paar Beispiele: man ist sich einig, dass die viel besungene Globaltemperatur der Klimareligion messtechnisch nicht darstellbar ist und Klima der Wettermittelwert von 30 Jahren ist – um dann spornstracks zu argumentieren, dass die Temperatur in den letzten zwei Jahren gesunken statt gestiegen ist.

Nach den Corona-Erfahrungen wird behauptet, dass es gar keine Viren gäbe, da sie die Kochschen Postulate nicht erfüllen würden – was kein Wunder ist, da Viren die Voraussetzungen für die Kochschen Postulate nicht erfüllen, was letztlich vergleichsweise auf den Beweis hinausläuft, dass Bäume schon deswegen dumm sind, weil sie bei einem Waldbrand nicht weglaufen, sondern stehen bleiben. Chemtrails steuern je nach Position des Interpreten das Wetter oder die Intelligenz der Menschen, HAARP steuert mit Radiowellen von gemittelten 100 Kilowatt Leistungsdichte pro Bundesland ebenfalls das Wetter (die Sonne haut dieselbe Leistungsdichte bereits auf 100 Quadratmeter Fläche drauf) und bei 5G ist es völlig egal, wie weit man vom Sendemast entfernt ist, man bekommt unweigerlich Krebs und wird in seinem Verhalten ferngesteuert.

“Alternative Erkenntnisse” so absurd wie Elitenblödsinn

Gegen solche Sachen kann man genauso wenig andiskutieren wie gegen den Elitenblödsinn. Schließlich handelt es sich um „neue wissenschaftliche Erkenntnisse“, die man einfach leugnen würde. Fragt man nach Details, bekommt man die Auskunft, das würde in diesem oder jenem 90-Minuten-Video sehr anschaulich und plausibel erklärt und man solle sich das Video anschauen. Daten gibt es nicht. Stellt man weitere Fragen, läuft mehr oder weniger die gleiche Diffamierungsshow ab wie im Mainstream.

Natürlich gibt es ständig neue Erkenntnisse. Manche dieser Erkenntnisse korrigieren auch durchaus ältere Modelle, von denen zumindest Teile ihre Gültigkeit verlieren. Die meisten neuen Mainstream- und alternativen „Erkenntnisse“ setzen jedoch voraus, dass alte und gesicherte Erkenntnisse (und nicht nur modellhafte Vorstellungen) komplett ihre Gültigkeit verlieren müssen, damit die neuen gelten können. Drastisch ausgedrückt: knallte man vor 2020 unsanft auf dem Boden, wenn einem die Beine weg getreten wurden, besagen die neuen Erkenntnisse, dass man nun seitwärts so lange fliegt, bis man gegen eine Wand kracht. Und knallt immer noch jemand auf den Boden, so hat entweder diese Person die neuen Erkenntnisse noch nicht genügend verinnerlicht oder die Anzahl der Experimente zum Nachweis des horizontalen Falles ist noch nicht groß genug und man muss weiter experimentieren.

Wie man sich outet

Als jemand, der schon länger hier lebt und obendrein der Ansicht ist, dass sich Naturgesetze nicht ändern, sitzt man zunehmend zwischen zwei Stühlen. Die Elite besteht darauf, dass die Zahnfee bis 2022 existiert hat und dann von Putin persönlich umgebracht wurde, während große Teile der alternativen Szene darauf bestehen, dass Karies nicht existiert, sondern Zähne seit 2022 von der Zahnfee aus purem Eigennutz zerstört werden. Dissen und Bashen findet von beiden Seiten statt und eine Sachdiskussion ist nicht möglich, wobei der Unterschied zwischen beiden Seiten eigentlich nur darin besteht, dass die Elitenseite die Möglichkeit besitzt, einem Widersprechenden alternativ die SA (Antifa), die Polizei oder die Gesinnungsjustiz auf den Hals zu hetzen, um ihn im wahrsten Sinne des Wortes (mund-)tot zu machen. Wobei in meinen Augen die Justiz der widerlichste Aspekt des Dilemmans ist – können doch hier Leute im altbekannten Sinn zu Tode verwaltet werden, ohne dass sich die Mischpoke selbst die Finger schmutzig machen muss.

Wie outet man sich nun sicher bei allen Parteien als hoffnungsloser Leugner und ahnungsloser Verschwörungstheoretiker? Dazu muss man nur drei Kriterien erfüllen:

Man muss das Gebiet, in dem man sich outen will, arbeitstechnisch oder durch Studium vertreten oder bearbeitet haben. Wenn man zu energiepolitischen Themen Stellung nehmen will, ist man schon verdächtig, wenn man beispielsweise E-Techniker oder Physiker ist und nicht vergleichende Theaterwissenschaft oder sonstige Geschwätzologie ohne Studienabschluss studiert hat. Das ist aber nur eine schwache Voraussetzung, denn man kann auch als “Füsicker_In” leicht beweisen, dass man käuflich ist, indem man die bekannten Thesen nachschwafelt. Man muss pensioniert sein. Mit Erreichen des Pensionsalters werden alle Daten, die bis dahin aufgelaufen sind, automatisch im Gehirn gelöscht, und wer nun einer der Thesen widerspricht, ist leider ein unbelehrbarer Dummkopf, der nichts von der Sache versteht, über die er fabuliert. Das dritte Kriterium ist das Königskriterium: man kann vorrechnen, dass man richtig liegt. In Verbindung mit den Kriterien 1 und 2 weist man damit nach, dass man nicht für bunte und vielfältige Wissenschaft steht und das Konzept der queer-feministischen Mathematik, die völlig ohne Zahlen auskommt, nicht verstanden hat. Oder, positiv ausgedrückt: man ist ein völlig ahnungsloser Verschwörungstheoretiker, der Desinformation verbreitet und dem zu Recht Rede- und andere Grundrechte entzogen gehören.

Was tun?

Was macht man, wenn man beispielsweise schon älterer Physiker oder Wirtschaftsmathematiker ist und vorrechnen kann, dass die so genannte Energiewende nicht funktionieren kann? Oder dass sich die Hirngespinste der Panikmacher der anderen Seite nicht skalieren lassen oder ganz einfach Jahrzehnte alten und erprobten Theorien widersprechen? Manche machen weiter, bis im Morgengrauen der Rolltrupp der örtlichen Staatsanwaltschaft ihrem Treiben ein Ende setzt. Andere so lange, bis ihnen die Antifa die Zähne eingeschlagen hat.

Popcorn und Bier kaufen und sich in den Sessel fläzen ist kaum angesagt, denn die angebotene Show ist eher widerlich. Auswandern wird mit fortgeschrittenem Alter auch problematischer, denn es stellt sich die Frage, ob man noch genügend physische Reserven besitzt, in einer neuen Umgebung überleben zu können (und in welcher – denn zu weit reicht inzwischen der Arm der Eliten). „Allahu akbar“ brüllen und sich einem Clan anschließen wäre eine Möglichkeit, wenn die nur nicht solche Rassisten wären. Also… was tun? Ich bitte um ernstgemeinte Ratschläge und keine weiteren Verschwörungstheorien!