Wie man einen historischen Baustau zum Fortschritt erklärt

Es gibt Momente in der deutschen Politik, da fragt man sich, ob der Wahnsinn bereits Methode ist oder ob wir uns einfach nur an ihn gewöhnt haben.

Da tritt die naive Bauministerin Verena Hubertz auf, die ungefähr soviel Ahnung vom Baugeschäft hat wie meine Oma von Nukleartechnik, und erklärt allen Ernstes, dass 800.000 genehmigte, aber nicht gebaute Wohnungen eine „tolle Reserve“ seien. Man müsse sich das auf der Zunge zergehen lassen: Der Wohnungsbau liegt klinisch tot am Boden, gleich neben ihm der Immobiliensektor, durchlöchert und dahingerafft von Kostenexplosionen, Planungsrisiken, Bürokratie und politischen Drohkulissen (man denke nur an das Heizungsgesetz und dergleichen) – und die zuständige Ministerin sieht darin einen Vorteil. Das ist nicht mehr Schönfärberei; das ist die Erfindung eines neuen Genres: Der “euphorische Bankrottbericht”.

Denn was zeigen uns diese 800.000 Geisterwohnungen wirklich? Sie beweisen, dass selbst jene Investoren, die bereits alle rechtlichen Schikanen gemeistert haben und sofort mit dem Bauen anfangen könnten, inzwischen das Handtuch werfen. Diese Bauherren haben alle Genehmigungen, sie haben das Baurecht, sie hatten die Absicht zu bauen – aber sie bauen trotzdem nicht. Warum? Weil sich in Deutschland mittlerweile selbst das Bauen mit fertiger Genehmigung nicht mehr lohnt. Vor allem die geplanten Sozialabgaben auf Mieterträge und andere Unwägbarkeiten beim nahenden Mietsozialismus tragen dazu bei, auch potentielle künftige Energieauflagen, drohende Enteignungen und vieles mehr. Und die Investoren, die hier kurz vor der Ziellinie haltmachen, sind wohlgemerkt nur die, die keine Hürden mehr nehmen müssen; all jene, die die bürokratische Himalaja-Expedition der Antragstellung noch vor sich haben, dürften erst recht keine Lust mehr haben. Ihre Bauabsichten entsprechen dem Appetit eines Veganers auf Schweinshaxe.

Kein Stau, sondern Stillstand

Doch die politische Antwort auf diese Entwicklung lautet nicht: „Wir müssen die Bedingungen verbessern!“ Sondern eher: „Wir überlegen, Mieteinnahmen künftig mit Sozialabgaben zu belegen.“ Das ist ungefähr so, als würde man einem sinkenden Schiff nicht Wasser abpumpen, sondern zusätzliche Eimer hineinschütten. Wenn sich heute schon – noch ohne Sozialabgaben – kein Neubau mehr rechnet, warum sollte sich morgen jemand freiwillig ein Mietshaus ans Bein binden, dessen Rendite der Staat nach Belieben abschöpfen kann? Wer baut unter solchen Bedingungen noch? Die Antwort: niemand. Gar niemand. Nicht jetzt, nicht später. Und genau deshalb steht die Bauwirtschaft nicht nur im Stau; sie steht vor dem Stillstand, vor dem Totalschaden. Die 800.000 nicht gebauten Wohnungen sind kein Booster, sondern ein Schwarzes Brett der wirtschaftlichen Endzeitkunde. Sie sind der Beweis, dass das System nicht mehr trägt. Dass sich Bauen nicht mehr lohnt. Dass Investoren das Vertrauen in einen Staat verloren haben, dessen führende Parteien immer mehr in Richtung sozialistische Wohlraumbewirtschaftungen marschieren. Und dass sich eine Regierung lieber in Zahlenlücken und Wunschstatistiken flüchtet als in Lösungen.

Die wahre Schlagzeile müsste lauten: Deutschland ist der erste Industriestaat der Welt, wo das Bauen nicht mehr am Materialmangel, sondern an politischer Sabotage scheitert. Doch statt die Notbremse zu ziehen und sofort umzusteuern, verkauft die zuständige Ministerin das Totalversagen als Chance. Vielleicht glaubt Hubertz ja auch, dass ein Stau ein Vorteil ist, weil darin ja so viele Autos „in Bereitschaft“ stehen? Deutschland jedenfalls steht voll im Baustau. Die Regierung steht tatenlos daneben – und klatscht.