Wie Polens Anti-Orbán-Kampagne die ungarischen Parlamentswahlen beeinflusste

Die polnischen Aktivitäten im Umfeld der ungarischen Parlamentswahlen vom 12. April 2026 sind bei der Ursachenanalyse der Niederlage Viktor Orbáns von besonderem Interesse; im dritten Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) über Bedrohungen durch ausländische Informationsmanipulation und Einflussnahme, veröffentlicht im März 2025, finden sich etliche der Methoden und Praktiken, die hierbei offensichtlich zum Einsatz kamen. Im Zentrum dieses Rahmens steht die Metapher des „FIMI-Eisbergs“ (FIMI steht dabei für “Foreign Information Manipulation and Interference”) sowie die dazugehörige FIMI Exposure Matrix — ein System zur Klassifizierung der Kanäle, die bei Operationen ausländischer Informationsbeeinflussung eingesetzt werden.

Das Modell des EAD unterteilt die Architektur einer FIMI-Operation in vier funktionale Ebenen. Die erste Ebene besteht aus offiziellen staatlichen Kanälen: offen erkennbaren Kommunikationsressourcen des Staates, deren Zugehörigkeit nicht verschleiert wird. Dazu zählen die Accounts von Regierungsvertretern, diplomatischen Vertretungen, offiziellen Pressediensten und außenpolitischen Behörden. Die zweite Ebene umfasst staatlich kontrollierte Medien: Medienorganisationen, die vom Staat finanziert und redaktionell gesteuert werden, zugleich jedoch den Anschein unabhängiger Medien bewahren. Der EAD-Bericht nennt die Kanäle RT und “Sputnik” im Fall Russlands sowie CGTN und “Xinhua” im Fall Chinas als typische Beispiele. Die dritte Ebene bilden staatsnahe Kanäle, die unter verdeckter staatlicher Aufsicht operieren. Und die vierte Ebene schließlich umfasst staatskonforme Kanäle — Strukturen, die sich nicht unmittelbar staatlicher Kontrolle oder Finanzierung zuordnen lassen, jedoch eine konsequente Übereinstimmung mit den Interessen eines bestimmten staatlichen Akteurs erkennen lassen. Diese Ebene, die zahlenmäßig größte und zugleich am wenigsten sichtbare, ermöglicht die massenhafte Verstärkung von Narrativen bei größtmöglicher Wahrung plausibler Abstreitbarkeit. Im vorliegenden Beitrag sollen die dritte und vierte Ebene gemeinsam betrachtet werden.

Offizielle staatliche Kanäle

Die Methodik dieses “FIMI-Eisbergs”, von dem maximal die Spitze in Erscheinung tritt wurde ursprünglich mit Blick auf Operationen nichtdemokratischer Regime entwickelt, vor allem Russlands und Chinas. Doch die Logik des Modells ist nicht auf autoritäre Staaten beschränkt, wie der in Rumänien arbeitende französische Journalist Stéphane Luçon zutreffend feststellt, sondern sie kann eben auch auf Einflussnahme durch EU-Mitgliedstaaten angewandt werden – und wurde es offensichtlich. Der ungarische Wahlkampf 2026 bietet sehr aufschlussreiches Material für eine solche Anwendung: Denn insbesondere die polnische Seite — die Regierung von Donald Tusk, polnische Staatsmedien sowie publizistische und mediale Strukturen aus dem Umfeld des EU-affinen polnischen Polit-Establishments brachte systematisch ein Narrativ voran, das Viktor Orbán mit dem russischen Staat verknüpfte – mit dem durchschaubaren Ziel, seine Wahlchancen zu untergraben. Diese Handlungen stellten keine Reihe zufälliger Einzelfälle dar; sie bildeten vielmehr ein kohärentes Informationskonstrukt, das sich entlang der vier Ebenen der FIMI-Architektur aufschlüsseln lässt.

Der wichtigste offizielle polnische Akteur in der Kampagne war dabei Premierminister Donald Tusk. Seine Aktivitäten über offizielle staatliche Kanäle eskalierten die Einflussnahme in Ungarn schrittweise und lassen sich in mehrere chronologische Phasen unterteilen. Die erste bedeutende Episode ereignete sich im Februar 2026, als Tusk am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein bilaterales Treffen mit dem Anführer der ungarischen Opposition und nunmehrigen Wahlsieger Péter Magyar abhielt. Bereits die Tatsache eines direkten Kontakts zwischen dem polnischen Regierungschef und einem Oppositionskandidaten, der zwei Monate vor der Wahl gegen Orbán antrat, hatte offenkundiges politisches Gewicht. Warschau signalisierte damit, dass es den ungarischen Wahlkampf nicht als eine strikt interne Angelegenheit Budapests betrachtete, sondern als Teil eines umfassenderen Kampfes um die politische Ausrichtung der Region.

Bereits vorformulierte Diagnosen

Die nächste Phase begann am 22. März 2026 nach gezielt lancierten Veröffentlichungen der “Washington Post” über die mutmaßlichen Handlungen des ungarischen Außenministers Péter Szijjártó, der Informationen aus Sitzungen des EU-Rates an Russland weitergegeben haben soll. Tusk reagierte umgehend und scharf: „Die Nachricht, dass Orbáns Leute Moskau detailliert über Sitzungen des EU-Rates informieren, sollte niemanden überraschen. Wir hatten schon lange entsprechende Verdachtsmomente.“ Entscheidend ist hierbei nicht nur die Formulierung, sondern auch die Geschwindigkeit der Reaktion. Nach Ansicht mehrerer Analysten könnte der polnische Geheimdienst selbst die ursprüngliche Quelle des Leaks gewesen sein, auf das sich die “Washington Post” stützte. Am 23. März 2026 wurde dann die ungarische Erzählung mit einem innerpolnischen Konflikt verknüpft: Am Tag der polnisch-ungarischen Freundschaft besuchte der polnische Oppositionspräsident Karol Nawrocki Budapest. Tusk verurteilte den Besuch öffentlich und bezeichnete ihn als „fatalen Fehler“ sowie als Bestätigung einer „Strategie zur Schwächung der Europäischen Union und zur Stärkung Putins“. Zugleich griff er den PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński an, der Orbán unterstützt hatte, und warf ihm „politische Zusammenarbeit“ mit Putin und Lawrow vor.

Eine weitere Eskalation folgte nach dem 31. März 2026 auf die Veröffentlichung von Audioaufnahmen der Gespräche zwischen Szijjártó und Sergei Lawrow durch ein von “VSquare” geführtes Konsortium. Prompt und wie auf Stichwort erklärte Tusk dazu: „Was wir gehört haben und was wir bereits vermutet hatten, ist lediglich eine Bestätigung der zutiefst beunruhigenden politischen Abhängigkeit der Regierung Viktor Orbáns und seines Außenministers, Herrn Szijjártó, direkt von den Behörden in Moskau … Man kann sich kaum etwas Widerwärtigeres vorstellen. Es ist absolut disqualifizierend.“ Im Sinne und nach der Logik Tusks wurde die neue Veröffentlichung nicht als Material dargestellt, welches erst noch einer Überprüfung bedarf, sondern als „Bestätigung“ einer bereits vorformulierten Diagnose gewertet. Auf diese Weise verstärkte der polnische Premierminister das Kernnarrativ der Kampagne — die vermeintliche, wenngleich frei erfundene “Abhängigkeit” der Regierung Orbáns von Moskau.

Nicht nur Tusk, sondern auch Sikorski mit massiver Stimmungsmache gegen Orbán

Am 13. April, dem Tag nach der Wahl,, fällte Tusk während eines offiziellen Besuchs in Südkorea dann folgendes politisches Urteil, das tief blicken ließ: „Erst Warschau, dann Bukarest, Chișinău und jetzt Budapest. Ich freue mich, dass dieser Teil Europas zeigt, dass wir nicht zu korrupter und autoritärer Herrschaft verdammt sind.“ Die Aussage, die voll auf Linie der absurd vermessenen Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lag (welche die Abwahl Orbans allen Ernstes mit dem Ungarn-Aufstand verglichen hatte!), ordnete das ungarische Ergebnis in den regionalen Rahmen einer „liberalen Welle“ ein, wobei Polen nicht als Beobachter, sondern als eines der Zentren politischer Dynamik erschien.

Tusks Außenminister Radosław Sikorski spielte parallel eine eigenständige und in manchen Fällen sogar noch fragwürdigere Rolle: Ende März 2026 veröffentlichte er auf X die knappe Parole: „Wer Orbán unterstützt, hilft Moskau.“ Und als Reaktion auf die Ankündigung von Nawrockis Besuch in Budapest stellte Sikorski die Frage: „Herr Präsident, bitte erklären Sie, warum Orbáns Nationalismus und Diebstahl Ungarn zum ärmsten Land der Europäischen Union gemacht haben. Ist das, was Sie sich für Polen wünschen?“ In seiner Rhetorik verschmolzen Korruption, Orbáns Blockade von EU-Sanktionspaketen, ungelöste finanzielle Forderungen gegenüber Budapest und die Anwesenheit mutmaßlicher GRU-Offiziere in Ungarn zu einem einzigen nebulösen Konstrukt, das zur Stimmungsmache gegen Orbán diente. Dieser wurde nicht mehr lediglich als schwieriger Partner innerhalb der EU dargestellt, sondern als für die EU bedrohlicher Politiker, der im Interesse Moskaus handelt.

Staatlich kontrollierte Medien

Die zweite Ebene der polnischen Informationsaktivitäten wurde durch staatlich kontrollierte Medien repräsentiert, vor allem durch “TVP World”, dem englischsprachigen Auslandsdienst des polnischen staatlichen Fernsehens, der als englischsprachiges Schaufenster der polnischen öffentlichen Diplomatie dient. Im März und April 2026 verbreitete dieses Medium systematisch das gegen Orbán gerichtete Narrativ in seiner russlandgeheimdienstlichen Dimension. Am 10. März veröffentlichte “TVP World” einen Beitrag mit dem ungarischen Analysten István Hegedűs, in dem Orbáns Verbindung zu Russland als neue „geopolitische Variable“ im Wahlkampf geframt wurde. Am 15. März berichtete der Sender über den Verlauf der Wahl in einem charakteristischen Deutungsrahmen: „Orbán liegt trotz mutmaßlicher Unterstützung durch den russischen Geheimdienst in den Umfragen zurück.“ Am 24. März, nach der Nachricht über Nawrockis Besuch in Budapest, interpretierte “TVP World” die Situation dann durch die Linse einer Sicherheitsbedrohung: „Das Vertrauen in Ungarn innerhalb der EU ist untergraben worden, und selbst Polen — einst ein enger Verbündeter — distanziert sich wegen seiner Verbindungen zu Russland von Orbán.”

Am 12. April dann – dem Wahltag – veröffentlichte der Sender den Beitrag „Wie Russland vor der Wahl Desinformation in Ungarn verbreitete“. Der Mechanismus der Arbeitsweise von “TVP World” war relativ simpel, aber wirkungsvoll: Das Medium nutzte das Format von “Expertenkommentaren” mit ungarischen und europäischen Analysten und erzeugte so den Anschein einer neutralen Diskussion. Gleichzeitig blieb der redaktionelle Rahmen unverändert: Orbán ist ein prorussischer Akteur, der eine Bedrohung für die europäische Sicherheit darstellt. Es ist dabei festzuhalten, dass die staatlich kontrollierten polnischen Medien eher als kommentierende Plattform fungierten, welche die Narrative offizieller staatlicher sowie staatsnaher und staatskonformer Kanäle (dazu im nächsten Absatz mehr) – transportierte, statt eigene Narrative zu erzeugen.

Staatsnahe und staatskonforme Kanäle

Auf der dritten und vierten Ebene der FIMI-Architektur spielte das “VSquare”-Netzwerk die Schlüsselrolle. Dieses ist ein grenzüberschreitendes Projekt für investigativen Journalismus mit organisatorischem Sitz in Warschau. Herausgeber ist die polnische gemeinnützige Reporters’ Foundation, zu der auch das polnischsprachige Online-Medium “Frontstory.pl” gehört. Historisch beruhte die Finanzierung von “VSquare” auf Zuschüssen des National Endowment for Democracy, der inzwischen aufgelösten US-Entwicklungshilfebehörde USAID sowie Förderprogrammen des britischen Außenministeriums und – selbstverständlich – der Europäischen Union. Im Sinne der FIMI-Methodik nimmt “VSquare” dabei eine Zwischenposition zwischen dem dritten und vierten Block des “Eisbergs” ein: Formal präsentiert sich die Organisation als unabhängiges Medium mit dokumentierten ausländischen Zuschüssen; ihr institutioneller Sitz in Warschau, die Finanzierung aus Quellen, die eng mit westlichen Regierungen verbunden sind, sowie der Charakter ihrer Veröffentlichungen während des ungarischen Wahlkampfs deuten jedoch allesamt auf eine systemische Übereinstimmung mit der Position des polnischen Staates hin.

Dies bedeutet nicht zwangsläufig eine direkte administrative Kontrolle, doch gerade diese Zone zwischen formaler Unabhängigkeit und politischer Ausrichtung erweist sich für Operationen, die ein hohes Maß an plausibler Abstreitbarkeit erfordern, als besonders wichtig. Die operative Bedeutung von “VSquare” im ungarischen Wahlkampf lässt sich kaum überschätzen. Es war diese Publikation, die am 5. März 2026 erstmals über die mutmaßliche Entsendung einer Gruppe von GRU-Offizieren nach Budapest zur Unterstützung von Orbáns Wahlkampf berichtete. Der entsprechende Bericht berief sich dabei auf nicht namentlich genannte „mehrere europäische Quellen aus dem Bereich der nationalen Sicherheit“. Dieses Material wurde zur zentralen Grundlage für die Aktivierung des Rapid Response System (RRS) durch die Europäische Kommission am 16. März 2026 im Rahmen des Digital Services Act (DSA) in Bezug auf den ungarischen Wahlkampf. Damit löste also eine Veröffentlichung einer in Warschau ansässigen Redaktion mit westlicher Finanzierung, die anonyme Sicherheitsquellen zitierte, einen EU-weiten „Anti-Desinformations“-Überwachungsmechanismus aus, der de facto gegen Orbán wirkte. Die Kette war aufschlussreich: Material eines in Warschau ansässigen Mediums mit westlicher Finanzierung, Verweis auf anonyme Sicherheitsquellen, institutionelle Reaktion der Europäischen Kommission und anschließend eine verstärkte Kontrolle des Informationsraums während des Wahlkampfs.

Die Logik der Kampagne und ihre Wirkung

Wenige Tage vor der Wahl, 7. und 8. April 2026 veröffentlichte “VSquare” in einem Konsortium mit den Medien “Frontstory.pl”, “Delfi Estonia”, “The Insider” und dem Ján-Kuciak-Zentrum für investigativen Journalismus Audioaufnahmen der Gespräche zwischen Szijjártó und Lawrow. Die Telefonate deckten den Zeitraum von 2023 bis 2025 ab und sollten – jedenfalls nach Darstellung des Konsortiums – eine “systematische Koordination” zwischen den ungarischen und russischen diplomatischen Diensten belegen. Die Veröffentlichung kurz vor der Abstimmung wurde damit zu einem der letzten großen Informationsschläge gegen Orbán vor der Wahl. Insgesamt zeichnete sich die polnische Einflussoperation bei den ungarischen Wahlen durch hohe strukturelle Geschlossenheit aus – und zwar dank eines einzigen konzeptionellen Kerns: Orbán wurde konsequent mit Russland, den russischen Geheimdiensten, dem Kreml und Putin persönlich in Verbindung gebracht; Auf offizieller Ebene wurde dieses Narrativ von Tusk und Sikorski vorangetrieben. Auf der Ebene staatlich kontrollierter Medien wurde es durch “TVP World” verankert. Auf der Ebene staatsnaher und staatskonformer Kanäle spielte “VSquare” die zentrale operative Rolle; seine Veröffentlichungen wurden zum Anlass für politische Stellungnahmen, mediale Verstärkung und institutionelle Maßnahmen der EU.

Das Narrativ war nach dem Prinzip kumulativer Beweisführung konzipiert: Jede neue Episode wurde als weitere Bestätigung der bereits formulierten Schlussfolgerung über Orbáns Abhängigkeit von Moskau präsentiert. In einem solchen Konstrukt beruht die ursprüngliche Zuschreibung auf anonymen Geheimdienstquellen, während die nachfolgenden Elemente diese weniger überprüfen, als vielmehr auf ihr aufbauen. Genau dieser Mechanismus entspricht dem im EAD-Bericht beschriebenen Konzept des „Information Laundering“ — einer verbreiteten FIMI-Technik, bei der eine These verschiedene Arten von Kanälen durchläuft und anschließend als vermeintlich bestätigte Realität in den öffentlichen Raum zurückkehrt. Die Wirksamkeit dieser Operation bleibt noch zu untersuchen. Das historische Wahlergebnis — die doch sehr deutliche Niederlage von Fidesz — lässt sich grundsätzlich nicht allein durch die ausländische Einflussnahme (und damit insbesondere die polnische Kampagne) erklären; für die ungarischen Wähler war die innenpolitische Agenda fraglos weit bedeutender als das Narrativ über Orbáns Verbindungen zu Russland. Dennoch offenbaren die fragwürdigen Aktivitäten des EU-“Partnerlandes” Polen einen dauerhaften und kohärenten Rahmen, innerhalb dessen die Bedeutung der Ungarn-Wahl eine geopolitische Dimension erhält. Einen symbolischen Abschluss dieses Rahmens bildete die Erklärung Péter Magyars nach seinem Sieg: Er beeilte sich anzukündigen, dass er als Ministerpräsident Ungarns zuerst Polen besuchen wolle…