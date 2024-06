Wie ungerecht ist das Bildungssystem?

Jüngst ist der Nationale Bildungsbericht erschienen. Wie immer lassen sich die Ergebnisse knapp auf zwei Formeln reduzieren. Erstens: Die Lage ist schlecht. Zweitens: Es muss mehr Geld her. „Das System arbeitet am Anschlag.“ So jedenfalls Kai Maaz, einer der Autoren. Der Nationale Bildungsbericht reiht sich damit bei vielen anderen Berichten, Gutachten oder Expertisen ein, die gar nicht anders können, als ein schauriges Bild zu zeichnen. Wenn alles gut wäre, ließe sich ja kein Steuergeld einfordern. Natürlich ist die Lage des deutschen Bildungssystems verheerend, keine Frage. Einige Punkte des Bildungsberichts, die jetzt in der allgemeinen Berichterstattung hervorgehoben wurden, sind jedoch weniger dramatisch als meist angegeben. Wie so oft wird wieder betont, dass die soziale Herkunft den Bildungserfolg vorbestimmt. Das allerdings kann kaum überraschen.

Wen wundert es tatsächlich, dass ein Professorenkind eher studieren wird als ein Arbeiterkind? Nur wer der Gleichheitsideologie anhängt, wer also meint, dass alle Kinder gleich talentiert sind, kann hier einen Fehler im System erblicken. Denn natürlich können Akademikereltern ihren Kindern eher mit Ratschlägen zur Seite stehen, mehr Leistungsdruck aufbauen und schlicht ihre Intelligenz weitergeben. Denn der IQ, das steht schon seit langem fest, ist zum größten Teil genetisch bedingt. Ein Kind kann also nur bis zu seinem Maximum gefördert werden. Es gibt einen gewissen Spielraum, aber auch die beste Schule wird aus einem dummen Schüler keinen klugen Schüler machen.

Entwicklung von der Realität eingeholt

Da diese Unterschiede also nur zum Teil behebbar sind, ging die rotgrüne Bildungspolitik oft einen anderen Weg. Die Leistungsanforderungen insgesamt wurden herabgesetzt. Wenn das Abitur insgesamt einfacher und von mehr Schülern insgesamt absolviert wird, schließt sich automatisch die Lücke zwischen Akademikerkindern und Arbeiterkindern – zumindest auf dem Papier. Letztlich wird diese Entwicklung aber von der Realität eingeholt. Denn zum einen werden Arbeitgeber skeptisch, wenn Traumnote auf dem Abschlusszeugnis und die tatsächliche Leistung im Beruf nicht zusammenpassen; zum anderen herrschen an den Universitäten sehr viel höhere Standards als an den Schulen, so dass sich die Lücke wieder auftut.

Steigende Abiturientenzahlen hatten für die Universitäten im wesentlichen zwei Effekte: Gerade in den sehr anspruchsvollen Studiengängen, die gute Jobaussichten garantieren, stieg die Abbrecherquote an. Einen echten Zuwachs an Studenten gab es vor allem in den einfacheren Fächern, die auf dem Arbeitsmarkt eher wertlos sind. Früher hätte man wohl Philosophie als Negativbeispiel genannt, heute eher die gender studies. Immerhin – und das ist eine der wenigen positiven Erkenntnisse des Berichts – steigt die Abiturientenquote mittlerweile nicht mehr an. Die Überakademisierung hat letztlich großen Schaden angerichtet. Viele Langzeitstudenten werden beim Eintritt ins Berufsleben festgestellt haben, dass sie mit einer klassischen Ausbildung deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten gehabt hätten.

Keine Talente mehr übrig

Oft heißt es, dass Arbeiterkinder auch bei gleicher Leistung seltener eine Gymnasialempfehlung erhalten als Akademikerkinder. Laut dem Bericht gibt es hier eine um 15 Prozent höhere Chance. Insgesamt haben Akademikerkinder aber eine um 243 Prozent (!) höhere Chance auf eine Gymasialempfehlung als Arbeiterkinder. Das heißt: Die Lücke erklärt sich zum allergrößten Teil durch tatsächliche Leistungsunterschiede und nur zu einem sehr kleinen Teil aufgrund einer unfairen Einstufung bei gleicher Leistung. Laut dem Bildungsforscher Heiner Rindermann ist dies auch keine Diskriminierung der Arbeiterkinder, sondern eine Privilegierung der Akademikerkinder. Soll heißen: Ein Arbeiterkind, das den Übergang verdient hätte, wird es auch schaffen und nicht gehindert; eher wird ein Akademikerkind, dessen Leistungen zu wünschen übrig lassen, trotzdem aufs Gymnasium versetzt.

Letztlich spielt auch hier die Erwartungshaltung der Eltern eine Rolle. Viele Arbeiter wünschen gar nicht erst, dass ihr Kind ein Studium wählt, sondern wollen, dass es den eigenen Berufsweg einschlägt. Paradoxerweise kann eine niedrige Zahl von studierenden Akademikerkindern gleichzeitig Ausdruck von Gerechtigkeit wie von Ungerechtigkeit sein. Natürlich ist denkbar, dass ein kluges Kind aus der Arbeiterklasse gezielt von höherer Bildung ferngehalten wird. Allerdings ist ebenso denkbar, dass ein möglichst gerechtes Bildungssystem den fähigsten Schülern der Arbeiterklasse bereits den Bildungsaufstieg ermöglicht hat – es bleiben eben keine Talente mehr übrig.

Abschottungstendenzen in Einwanderergruppen

So jedenfalls kann man die Thesen des Wissenschaftlers Volkmar Weiss deuten. Dieser hatte den Familienhintergrund der Mathematik-Olympioniken in der DDR genauestens untersucht. Das egalitäre Bildungssystem der DDR wollte alle Talente gleichermaßen fördern. Über die Dauer ihres Bestehens nahm die Zahl der Teilnehmer aus der Arbeiterklasse immer weiter ab – eben weil sie ins Bildungsbürgertum aufgestiegen waren. Natürlich wird auch in den mangelnden Leistungen der Migranten gleich eine Diskriminierung gesehen. Tatsächlich könnte man hier auch nachbessern, wenn die Versorgung mit Kindergartenplätzen besser wäre. Denn gerade im Kontakt mit deutschen Kindern könnten Ausländer besser die deutsche Sprache erlernen. In diesem Punkt ist dem Bericht jedenfalls zuzustimmen.

Andererseits gibt es in bestimmten Einwanderergruppen auch eine Tendenz, sich von der deutschen Mehrheitsgesellschaft abzuschotten und insbesondere junge Männer aus dem islamischen Kulturkreis respektieren die mehrheitlich weiblichen Lehrer nicht. Insofern muss die Frage natürlich erlaubt sein, ob das Problem nicht selbstverschuldet ist. Und die Frage nach mehr Geld? Thilo Sarrazin wies daraufhin, dass Berlin die schlechtesten Schulleistungen erbringt, gleichzeitig aber hohe Bildungsausgaben hat. Etwas im Scherz meinte er, dass man daraus ja den Schluss ziehen könne, dass mehr Geld die Schüler dümmer mache…