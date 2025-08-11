Wie verändert KI den Journalismus?

Seit einigen Jahren ist Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde, aktuell erst recht, seitdem Marktführer OpenAI am Donnerstag die neue Version 5 seines Sprachmodells GPT veröffentlicht hat. Die Meinungen gehen auseinander. Während die einen meinen, dass der Fortschritt nun nicht mehr aufzuhalten ist, sagen die anderen, dass die neue Version doch nur ein kleines bisschen besser als der Vorgänger ist, also eben keine Revolution darstellt. Beide Ansichten haben eben nicht nur Implikationen für die Technologiebranche, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Denn wenn die KI nur im Schneckentempo voranschreitet, wird das Leben so weitergehen wie zuvor. Doch wenn die KI wirklich eine menschenähnliche oder gar übermenschliche Intelligenz zeigt, steht ein gigantischer Umbruch zuvor.

Die KI kann alle Felder erfassen, also auch den Journalismus. Viele Experten haben sich zu Wort gemeldet, um zu erklären, wie diese Veränderung aussehen könnte. Allerdings bleiben ihre Szenarien hypothetisch. Nach dem Motto: Kann passieren, oder auch nicht… In die Zukunft sehen kann ich auch nicht, dafür aber beschreiben, wie die KI schon jetzt meine journalistische Tätigkeit beschreibt. Basierend auf meinen Erfahrungen lässt sich dann abschätzen, was innerhalb eines Jahres möglich sein wird. Zumindest innerhalb dieser Zeitspanne sollten sich verlässliche Annahmen treffen lassen.

Was sind die aktuellen Platzhirsche?

Marktführer ist aktuell die Firma OpenAI (eigenständig, aber zu großen Teilen von Microsoft finanziert) mit seinem Modell GPT. Dann gibt es noch die Firma Anthropic, gegründet von früheren OpenAI-Mitarbeitern mit dem Modell Claude oder DeepMind (eigenständig, aber zu großen Teilen von Google finanziert) mit dem Modell Gemini. Zuletzt stieß auch noch Elon Musk mit seiner Firma xAI hinzu, die das Modell Grok betreibt. Bis auf Claude nutze ich alle Modelle regelmäßig. Aber wofür genau?

Punkt 1: Rechtschreibung. Ich denke zwar, dass ich sehr gut schreiben kann (jaja, Eigenlob stinkt…), aber natürlich unterluafen mihr Tiffpehler (kleiner Scherz) wie jedem anderen Menschen auch. GPT und Gemini sind aber sehr gut darin, diese Fehler zu korrigieren. Aber nicht nur das. Manchmal setze ich bestimmte Füllwörter zu oft ein, wenn ich zum Beispiel das Wörtchen „aber“ mehrfach innerhalb eines Absatzes verwende. Das ist zwar nicht unbedingt ein Fehler, kann beim Lesen aber ein wenig ermüdend werden. Das allerdings bedeutet noch keinen qualitativ anderen Journalismus. Denn üblicherweise wird jeder Artikel eines Journalisten in der Redaktion ohnehin nochmal auf Rechtschreibfehler überprüft. Für mich selbst ändert sich also gar nichts, aber mein Chefredakteur (hallo Daniel!) kann Zeit sparen.

Punkt 2: Übersetzungen. Ich nutze seit etwa 2022 sporadisch und seit 2024 regelmäßig KI-Modelle, und bereits damals war ich von der Qualität der Übersetzungen beeindruckt. Sie sind seitdem nicht besser geworden – aber wie auch? Wenn sie ohnehin schon perfekt sind, besteht dazu kein weiterer Bedarf mehr. Üblicherweise schreibe ich über deutsche Politik und gelegentlich auch über US-Politik. Dafür reichen Deutsch und Englisch jedoch völlig aus, denn ich beherrsche beide Sprachen. Bei Französisch sieht das schon ein wenig anders aus. Im Studium bestand ich meine Klausur nur mit exakt der Mindestpunktzahl und ich weiß bis heute nicht, ob der Professor vielleicht einfach nur gnädig war und den einen entscheidenden Fehler in meiner Übersetzung „übersehen“ hat. Bisher habe ich mich nur einmal auf eine KI-gestützte Übersetzung verlassen, und zwar in meinem Artikel über den Rückgang der weißen Geburtenraten in Frankreich.

Was aus eigener Kraft, was durch den Computer?

Prinzipiell würden mir die KI-Übersetzungen auch helfen, mich besser zum Thema Russland zu informieren, da ich nun Artikel auf Ukrainisch und Russisch lesen kann. Aber dazu ist es ein bisschen zu spät. Ich habe mir auf mehreren Themengebieten Expertenwissen angeeignet und kann jetzt kaum noch ein neues Fass aufmachen. Zu Beginn meines Studiums fand ich die osteuropäische Geschichte aber sehr spannend und hätten die technischen Möglichkeiten bereits damals existiert, wäre ich diesen Weg sicher gegangen. Mich betrifft der Wandel also nicht, jedoch werden viele jüngere Journalisten davon häufig Gebrauch machen. Allerdings verändert das meine journalistische Arbeit nicht wirklich. Denn was unterscheidet mich von einem Journalisten, der aus eigener Kraft und nicht dank Unterstützung aus dem Computer Französisch versteht?

Punkt 3: Bilder. Immer mehr Bilder auf Social Media (und auch viele der hiesigen Artikel-Bilder zum Beispiel auf Ansage!) werden mit KI erstellt. Das ist recht praktisch, denn nicht immer hat man ein passendes Foto zur Hand. Enthält ein Artikel Politiker A und Politiker B, die sich aber noch nie getroffen haben, wird man auch nicht zusammen abbilden können. Außer halt, man setzt beide per Photoshop zusammen, oder deutlich schneller: Man bittet einfach die KI um Hilfe. Zwar erzeugt GPT qualitativ sehr gute Bilder, aber allzu oft werden Anfragen vom Filter nicht bearbeitet, weil sie entweder in die „falsche“ politische Richtung gehen, oder das Recht am eigenen Bild, bzw. das Urheberrecht verletzen. Grok hingegen ist hier deutlich flexibler und daher die erste Wahl. Aufgrund der oben genannten Regeln würde GPT zum Beispiel keinen oberkörperfreien, muskulösen Sarrazin erzeugen.

Noch gibt es einiges zu meckern

Allerdings ist die Bildauswahl in den meisten Fällen nicht die Aufgabe des schreibenden Journalisten, sondern die des publizierenden Chefredakteurs. Und besonders häufig wird die Möglichkeit von KI-Bilder auch nicht genutzt. Inklusive dieses Artikels haben sechs meiner Artikel ein KI-generiertes Bild, von insgesamt 57 Artikeln seit Erscheinen des erstens Artikels mit KI-generiertem Bild. Aber wenn die Qualität der Bilder besser und der Filter etwas gnädiger wird, kann sich dieser Anteil noch erhöhen.

Punkt 4: Grafiken. Die KI ermöglicht nicht nur das Erzeugen von Bildern, sondern auch das Erzeugen von Grafiken. Im letzten Jahr verwendete ich folgendes Balkendiagramm in einem meiner Artikel:

Wie bin ich damals vorgegangen? Ich nutzte die Funktion für Balkendiagramme in Open Office Calc (sprich: in Excel). Ich musste für die 50 Balken in 5 Blöcken insgesamt 100 Werte (je 2 pro Block) eintippen. Das nahm natürlich etwas Zeit in Anspruch. Wie sieht nun der Versuch aus, das ganze mit einfachen Sprachbefehlen in GPT-5 zu erzeugen?

Sicher, es hat nicht im ersten Versuch geklappt, ich musste also noch ein bisschen „meckern“. Trotzdem ging das immer noch recht schnell und war nicht so mühsam, wie 100 Zahlen in eine Tabelle einzutippen. Manchmal enthält ein Balkendiagramm auch Konfidenzintervalle. (Was das ist? Egal!), Einfache Programme wie Excel zeigen diese nicht extra an. Aber keine Sorge: Weil Konfidenzintervalle nur aus rechtwinkligen Linien bestehen, kann man diese auch in einem Bildbearbeitungsprogramm einzeichnen. Doch das dauert. In Zukunft müsste ich auch nicht einzelne Werte für ein Balkendiagramm aus einem PDF abtippen, sondern könnte sie einfach aus einem Screenshot auslesen lassen, mit dem Verweis, dass zusätzlich Konfidenzintervalle a) berechnet und b) auch eingezeichnet werden. Das wäre tatsächlich eine enorme Zeitersparnis. Allerdings verwende ich nur selten Grafiken.

Äußerst nützliche Hilfsmittel

Punkt 5: Prognosen. Im vergangenen Jahr berichtete ich über Allan Lichtman, der mit einem Vorhersagemodell „bewiesen“ hatte, dass Kamala Harris die Wahl gewinnen würde. Bekanntermaßen sitzt heute Donald Trump im Oval Office. In dem Artikel wird auch auf die sogenannten „Leithammel-Landkreise“ verwiesen, die angeblich mit hoher Genauigkeit den Sieger einer Präsidentschaftswahl vorhersagen. Mathematisch gesprochen gibt es diese Präzision aber nicht. Damals hatte ich tatsächlich tief in meinem Gedächtnis gekramt, um die Berechnung selbst anzustellen – und lag damit… richtig! So ganz wollte ich meinen Fähigkeiten aber nicht vertrauen und bat einen befreundeten Mathematiker um Rat, der meinen Lösungsweg bestätigte. Erst einige Zeit nach dem Verfassen des Artikels wurde ich zum regelmäßigen Nutzer der KI und kam auf die Idee, die Rechnung zu wiederholen. GPT erfüllte diese Aufgabe mit Bravour. Bislang enthält also noch keiner meiner Artikel eine KI-unterstützte Berechnung, weil generell nur wenige meiner Artikel Berechnungen enthalten. Das dürfte in der Zukunft aber anders aussehen.

Punkt 6: Zusammenfassungen. Die vorigen genannten Punkte sind zwar streng genommen äußerst nützliche Hilfsmittel, aber letztlich betrifft keiner von ihnen den Kern journalistischen Arbeitens. Jedoch ist es sehr praktisch, dass die KI Zusammenfassungen anderer Artikel erstellen kann. Will ich wirklich ein 50-seitiges PDF lesen, das vom Titel her interessant ist, aber womöglich den entscheidenden Punkt, den ich für meinen eigenen Artikel brauche, gar nicht enthält? Klar, ich könnte die Suchfunktion verwenden, um zu schauen, ob beispielsweise die Namen „Merz“ oder „Merkel“ darin auftauchen und hätte dann schnell mein Ergebnis. Manchmal aber sind PDFs rein graphisch aufbereitet, lassen sich also nicht mit der Suchfunktion durchstöbern; manchmal geht es auch darum, einen bestimmten Gedanken zu finden, der sich eben nicht durch ein einzelnes Wort auszeichnet. Die KI kann mir diese Arbeit abnehmen und ich entscheide dann selbst, ob ich die 50 Seiten lesen will oder nicht. Ebenso praktisch ist die Funktion, sich ein Youtube-Video zusammenfassen zu lassen. Das kann GPT zwar nicht, dafür aber Gemini, weil es wie Youtube zur Google-Familie gehört.

Fakten suchen oder erfinden?

Vor einigen Wochen schrieb ich auf Ansage! über das Buch „Unverdiente Ungleichheit“ der Politologin Martyna Linartas. Ich hatte es aber gar nicht gelesen! War ich da vielleicht ein wenig wie Angela Merkel, die „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin (gerade als aktualisierte 15-Jahres-Rückblende neu erschienen) als „nicht hilfreich“ bezeichnete, es aber nie selbst in die Hand genommen hatte? Natürlich nicht. Ich habe mehrere Auftritte von Linartas auf Youtube gesehen, zum Teil mehr als eine Stunde lang. Währenddessen habe ich einfach ein wenig auf meinem Handy gespielt. Die Zeit hätte ich durch eine gute Zusammenfassung der Videos doch sparen können, oder nicht? Außerdem erzählt Linartas in allen Videos fast immer das Gleiche. Das ist noch nicht mal als Vorwurf zu verstehen, das gleiche tut jeder andere Schriftsteller, der sein Buch bewirbt, schließlich auch. Daher wäre es unheimlich praktisch gewesen, nicht nur das das einzelne Video zusammenfassen zu lassen, sondern gleich danach zu fragen, welche Punkte Linartas erwähnt, die sich nicht schon zu einem anderen Anlass erwähnt hatte. Aktuell ist Gemini nur gut im Zusammenfassen kurzer Videos. Dauert es über eine Stunde, ist die Zusammenfassung einfach nicht umfangreich genug. Das könnte sich aber bald ändern. Denn logischerweise wird auch DeepMind die neueste Version von Gemini nachschießen, um mit OpenAI mitzuhalten.

Punkt 6: Recherche. Hilft mir KI bei der Recherche? Bisher nicht, da ist eine normale Google-Suche deutlich besser. Wenn die KI nach bestimmten Sachen sucht, sie aber nicht findet, „halluziniert“ sie (ja, das ist der Fachbegriff in der KI-Entwicklung), will heißen: sie erfindet Fakten. Das macht sie leider ausgezeichnet gut, so dass das Suchergebnis auf den ersten Blick absolut perfekt wird. Als ich über das Islambild im Spiegel geschrieben habe, musste ich also tatsächlich hunderte Artikel lesen. Das war ausgesprochen mühsam. Im Übrigen werden die Antworten schlechter, je komplizierter die Fragen sind. Frage ich die KI eine relativ einfache Frage, auf einem Gebiet, das ich nicht überblicke, kriege ich oft eine gute Antwort. Eine schwierige Frage, die ich mit meinem Expertenwissen sofort einordnen kann ist hingegen eine ganz andere Sache. Beispielsweise wollte ich von GPT wissen, wann Hitler den Sieg über die Sowjetunion erklärte. Die KI antwortete, dass Hitler dies nicht getan habe, schließlich habe ja die Sowjetunion gesiegt. Ein Lehrer müsste seinem Schüler eine solche Antwort verzeihen, ein Geschichtsprofessor könnte sie seinem Studenten aber nicht durchgehen lassen. Hitler hatte nämlich mehrfach den Sieg über die Sowjetunion erklärt – nur lag er damit falsch.

Im “Agentenmodus”

Ein anderes Beispiel: Ich wollte wissen, wie viele lebende Deutsche einen eigenen Wikipedia-Artikel haben. GPT war aber nicht sehr hilfreich. Warum? Weil GPT bei so einer Anfrage zuerst auf Nachrichtenartikel verweist. Gibt es keinen solchen Artikel, wird es schwieriger. GPT könnte natürlich nach weiteren Informationen suchen und diese kombinieren. Oft werden Wikipedia-Artikel verschiedenen Kategorien zugeteilt, zum Beispiel „Deutscher“ oder „Lebende Person“. Aber das reicht noch nicht als Antwort. Denn manchmal wird eine solche Kategorienzuordnung einfach vergessen, ist also nicht vollständig. Außerdem könnte man die Information, wie viele der Personen in der Wikipedia noch leben, nicht einfach mit der Information, wie viele deutsche Personen in der Wikipedia enthalten sind kombinieren. Denn es kann eine enorme Verzerrung geben. Vor 2.500 Jahren lebten unsere Vorfahren quasi noch im Urwald, während das antike Griechenland schon Philosophen und Mathematiker hervorbrachte. Wenn der beobachtete Zeitraum groß genug ist, werden anteilig wohl mehr Griechen als Deutsche in der Wikipedia als tot gelistet. Der Effekt dürfte aber winzig klein sein. Schließlich entsprechen 2.500 Jahre etwa 30 Menschenleben. Bei Transpersonen hingegen dürfte das schon anders aussehen. Die meisten von ihnen haben sich erst in den letzten Jahren geoutet, weil es zuvor gesellschaftlich nicht akzeptiert war. Klar gibt es Ausnahmen, aber die Gruppe der Transpersonen auf Wikipedia dürfte deutlich mehr lebende Menschen enthalten als die Gruppe der Deutschen.

Allerdings gibt es die Möglichkeit, einen zufälligen Wikipedia-Artikel aufzurufen. Und der neue “Agentenmodus” erlaubt es GPT, Befehle per Webbrowser auszuführen. Wenn man also einfach den Auftrag gibt, diesen Link eintausend Mal aufzurufen, hat man eine Stichprobe. Notiert man dann wer unter den Treffern a) deutsch ist b)lebt und hat c) die Gesamtzahl aller deutschsprachigen Wikipedia-Artikel, dann lässt sich eine gute Schätzung anstellen. Ich würde dem Resultat, dass ich dabei erhielt, noch nicht uneingeschränkt trauen, in einem Jahr dürfte die Funktion aber deutlich besser funktionieren.

Vereinfachte Recherche

Manchmal führt ein Rechercheauftrag einfach nicht zu dem gewünschten Ergebnis, weil die KI versucht so viel wie möglich zu finden und alles in eine Antwort zu pressen. Mit dem neuen Agentenmodus ist es aber möglich, den großen Auftrag in viele kleine Teile aufzutrennen, die dann nach und nach abgearbeitet werden. Spätestens dann dürfte die Recherche viel einfacher werden.

Punkt 7: Kleine Tipps. Bislang lassen sich alle genannten Punkte als „Drecksarbeit“ bezeichnen. Sicher, all das oben genannte ist ausgesprochen nützlich und ich würde darauf nicht mehr verzichten wollen. Dennoch kommt der kreative Teil nach wie vor von mir selbst. Die entscheidende Frage lautet also: Habe ich mir von der KI schon einmal inhaltlich weiterhelfen lassen? Ja klar! In meinem Artikel, in dem ich wissenschaftlich begründe, warum es nur zwei Geschlechter gibt, erkläre ich das Konzept der Pfadabhängigkeit. Ich bin mit diesem Konzept vertraut und kenne viele Beispiele aus der Biologie, aber zum Beispiel auch aus dem Technikbereich dafür. Das eine Beispiel, dass so griffig ist, dass man es auch ohne Vorwissen versteht, kam mir aber einfach nicht in den Kopf. Gemini spuckte mir aber als Beispiel die Entwicklung der Schreibmaschinen und das dadurch resultierende Tastaturlayout aus, das ich so gut fand, dass ich es sogleich in meinen Text einbaute (wenn auch in eigenen Worten), ohne dass ich nach einem noch besseren Beispiel gesucht hätte.

Kritischer Ausblick

Wie oft nutze ich als Journalist die künstliche Intelligenz? Spontan würde ich antworten: nur in Einzelfällen. Wenn ich dann aber einen Moment länger nachdenke, muss ich zugeben, dass es inzwischen „relativ viele“ Einzelfälle gibt. Klar, in jeder einzelnen Kategorie (außer der Rechtschreibprüfung) mache ich es nur selten, doch gibt es eben viele solcher Kategorien. Zudem kamen all die verschiedenen Funktionen nur nach und nach und jede einzelne dieser Funktionen nutzte ich nach und nach immer häufiger. So entsteht ein fließender Übergang, in dem die KI unmerklich in immer mehr Arbeitsschritte eingreift. Erst am Ende einer solchen Entwicklung wird dann das ganze Ausmaß in der Rückschau sichtbar.

Zu wie viel Prozent wird meine journalistische Tätigkeit inzwischen durch die KI ausgeübt oder zumindest unterstützt? Grob geschätzt sind es wohl 10 bis 20 Prozent; wahrscheinlich wird dieser Anteil recht schnell auf 30 Prozent ansteigen. Noch sind meine Artikel wirklich “meine” Artikel. Denn selbst diese 30 Prozent sind sozusagen die „Drecksarbeit“. Aber was, wenn neben dieser „Drecksarbeit“ noch weitere 10 Prozent an inhaltlichen Vorschlägen hinzukommen? Spätestens in einem Jahr werde ich mich – und alle anderen Journalisten natürlich auch! – unvermeidlich in eine Grauzone begeben. Die Phase, in der KI-Modelle dem Journalismus tatkräftig unter die Arme greifen, wird eine ausgesprochen kurze sein. Denn ab dann wird es nicht mehr lange dauern, bis alle Artikel nur noch im Computer entstehen. Nach meiner kurzen Testphase kann ich sagen, dass GPT-5 mich nicht ersetzen wird. Bei GPT-6 bin ich mir da schon nicht mehr ganz so sicher.