Wie vorhergesagt: Brasilien kippt nach links – Lula schlägt Bolsonaro

Es zeichnete sich schon länger ab, doch nun ist es tatsächlich so gekommen, wie wir es in den alternativen Medien bereits skizziert hatten: Bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen hat der linke Herausforderer (und Ex-Präsident) Lula da Silva den amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro in einer spannenden Stichwahl geschlagen. Zunächst sah alles überaus positiv für den Rechtskonservativen aus, doch dann holte da Silva immer weiter auf. Das lag vor allem daran, dass die Stimmen in den Hochburgen der Linken erst später ausgezählt wurden. Spätestens als dann 99 Prozent der Stimmen ausgewertet waren und “Lula”, wie ihn seine Anhänger kurz nennen, mit mehr als 1,5 Prozentpunkten uneinholbar vorne lag, brach der Jubel im linken Lager los. Er fand seinen Widerhall auch in den linken Feuilletons Europas, wo man mit einem hochkorrupten Sozialisten als Retter und Lichtgestalt der Demokratie feiert, weil er den „Tropen-Trump” geschlagen hat.

Allerdings könnte ihnen bald schon die Freude im Hals stecken bleiben – denn Lula ist nicht nur vermeintlicher Retter des Regenwaldes und Bezwinger des reaktionären Feindbildes Bolsonaro, sondern vertritt auch Ansichten, die bei uns im „Schwurbler-“ und „Delegitimierer”-Umfeld verortet werden: So steht Lula speziell in der Frage des Ukraine-Kriegs alles andere als Gewehr bei Fuß an der Seite des Westens. Wiederholt machte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskjy für den russischen Angriff mitverantwortlich; in Deutschland gälte er damit als verachtenswerter „Putinist” und „Russlandversteher”. Auch für die USA ist der Wahlsieg da Silvas daher ein herber Verlust – denn dieser zählt zu den entschiedensten Gegnern der US-„Kanonenbootdiplomatie“ und der neoimperialistischen Regime-Changes Washingtons unter dem Deckmantel der „Demokratisierung”, so wie sie 2014 mit dem Märchen vom „Euromaidan“ (der faktisch ein Putsch war) auch die Ukraine betraf und so einen wesentlichen Mitgrund für den heutigen Krieg lieferte. Vor nicht allzu langer Zeit hätte er damit bei Deutschlands Grünen und Linken offene Türen eingerannt, ehe diese dann 2022 zu den leidenschaftlichsten NATO-Bellizisten und Waffennarren mutierten.

Deutsche Linke: Absurde Dämonisierung Bolsonaros, Heldenverehrung Lulas

Doch derlei dialektische Brüche werden zur Stunde, im Siegestaumel über den finsteren Satan Bolsonaro, noch ausgeblendet; noch feiern die weltweiten Salonbolschewiken ihren alten und neuen Helden erst einmal und überhören die kritischen Misstöne. So wie man auch von den bereits erwähnten Vorwürfen der Korruption und Vetternwirtschaft gegen Lula nichts hören möchte – obwohl diese bei weitem nicht ausgeräumt sind. Demgegenüber kann man Bolsonaro – von seinen Feinden und der ARD konsequent als “Rechtsextremist” beschimpft – ja vieles vorwerfen; doch die Horrorszenarien, die man nach seinem Einzug ins Präsidentenamt 2018 an die Wand malte, sind allesamt nicht eingetroffen: Weder wurde der komplette Regenwald abgeholzt noch alle Indigenen ermordet, noch krepierten in Brasilien weite Teile der Bevölkerung aufgrund der angeblich „uneinsichtigen” (aus heutiger Sicht: hochvernünftigen) Corona-Politik des Präsidenten, noch löste Bolsonaro die die ultimative Klimakatastrophe aus.

Vielmehr blieb eher alles beim Alten: Die auch nach vier Jahren Bolsonaro ungelösten, weiterhin virulenten Probleme des größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Staates – eine unfassbar hohe Mordrate, allgegenwärtige Bestechung, Menschen- und Drogenhandel, prekäre Verhältnisse für weite Teile der Bevölkerung – sind nicht verschwunden. Hier ist leider dieselbe „Kontinuität” angesagt, die Brasilien auch schon während der vorherigen Amtszeiten da Silvas prägte und wohl weiterhin prägen wird. Denn an der Realität in den apokalyptischen Slums und Favelas des Landes ändert sich nicht – ganz gleich, wer gerade Präsident ist.

(Unter Verwendung von Passagen eines Beitrages von Opposition24)