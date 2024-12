Wie wahrscheinlich ist ein großer Krieg in Europa? (I)

Der folgende Beitrag bietet eine Chronik der jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Er widmet sich den aktuellen politischen Ereignissen rund um diesen militärischen Konflikt und damit der Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges in Europa angesichts der jüngsten Eskalation?

Geschildert wird zuerst die Position des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Im Anschluss werden Beschlüsse, Reden und anderen Beiträge chronologisch nachvollzogen, beginnend mit dem 18. November 2024, vorläufig beendet am 10. Dezember 2024. Der Beitrag wird zur besseren Lesbarkeit gegliedert in drei Teile, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Ansage! erscheinen.

Friedrich Merz und das Ultimatum, das angeblich keines war

Als deutscher Publizist werde ich mit der Position des Mannes beginnen, der – mit Stand vom 10. Dezember 2024 – die größten Chancen hat, der nächste Bundeskanzler zu werden. Dafür bedarf es einer eigenen, vorangestellten Chronik, die am 16. Oktober 2024 beginnt. In seiner damaligen Bundestagsrede findet Merz deutliche Worte hinsichtlich des Einsatzes von durch Deutschland gelieferten Langstreckenraketen an die Ukraine. Darin setzt er dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, ein Ultimatum:

„Ich möchte Ihnen hier den Vorschlag machen, jetzt sehr klar und sehr deutlich an die Adresse von Putin, und ich bitte Sie das morgen im Europäischen Rat genauso auch vorzutragen, zu sagen, dass wir nicht länger akzeptieren, dass er zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes wahllos bombardiert. Und wenn er das fortsetzt, in großer Übereinstimmung in Europa entschieden wird, dass die Reichweitenbegrenzung für die Waffen, die die Ukraine hat jetzt, aufgehoben wird. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden, wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden (Hervorhebung durch den Autor, die Red.), um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren.“

Wenn nicht, dann…

Am 10. November wiederholt Merz diese Ultimatum in einem “Stern”-Interview: „Ich (…) habe den Vorschlag gemacht, der Regierung in Kiew das Recht zu geben, zu sagen: Wenn das Bombardement auf die Zivilbevölkerung nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, werden die Reichweitenbegrenzungen der vorhandenen Waffen gemeinschaftlich aufgehoben. Falls das nicht ausreicht, wird eine Woche später der Taurus geliefert. Das würde die Ukraine in die Lage versetzen, ihrerseits wieder die Initiative zu ergreifen.“

Bei einer Pressekonferenz am 3. Dezember 2024 relativiert Merz seine Aussage wie folgt:

“(…) Ich habe zu keinem Zeitpunkt Putin ein Ultimatum gestellt. Ich habe der Ukraine angeboten, aus unserer Sicht, die Reichweitenbegrenzung aufzuheben und die Taurus-Lieferung zu ermöglichen. Jeweils mit Bedingungen, die die Ukraine bestimmt und nicht wir und auch nicht ich. Alles, was da sonst behauptet wird, ist falsch. Nicht nur verkürzt, sondern in der Verkürzung liegt eine Unwahrheit. Ich habe zu keinem Zeitpunkt dem russischen Präsidenten ein Ultimatum gestellt. Das ist nicht unsere Sache, das ist nicht meine Sache. Sondern ich habe einen Vorschlag gemacht, der Ukraine Handlungsoptionen in die Hand zu geben, damit sie auf das Kriegsgeschehen einen Einfluss ausüben kann, und zwar im Sinne eines Waffenstillstandes und eines Schweigens der Waffen. Die Bundesregierung hat das nicht aufgegriffen, Scholz hat meinen Vorschlag in das Gegenteil verkehrt und sich sogar zu der Äußerung verstiegen, das sei Russisch Roulette. Wie Sie das beurteilen, überlasse ich Ihnen.“

Argumentativer Zirkelschluss

Am Folgetag, dem 4. Dezember 2024 nagelt der CDU-Vorsitzende ebenfalls weniger dicke Bretter. Im ARD-Interview mit Sandra Maischberger gibt er an, die „Option Taurus“ gehöre “selbstverständlich dazu“, jedoch müsse dies „je nach Situation neu bewertet werden“. Übersetzt könnte das heißen: Spielt Putin nach unseren Regeln, verzichten wir auf die Lieferung, tut er es nicht, bewilligen wir sie. Merz wiederholt zudem, dass es sich bei seinen Äußerungen im Bundestag und im “Stern” nicht um ein Ultimatum an Putin gehandelt habe; er bleibt dem Zuschauer jedoch ein valides Gegenargument schuldig. Seine Widerrede endet folglich in einem Zirkelschluss: Es war kein Ultimatum, weil ich es sage – und ich sage es, weil es kein Ultimatum war. Streng genommen handelt sich dabei, wenn überhaupt, um ein schwaches Ausweichmanöver, in jedem Fall aber um eine argumentative Bankrotterklärung und um den Beweis, dass man als Politiker auf Maischbergers Stuhl mit so etwas problemlos durchkommt.

Wenngleich Merz‘ demonstrative Entschlossenheit eine Halbwertszeit von nur wenigen Wochen zu haben scheint, so ist doch offensichtlich, dass die Optionen „Frieden“ und „Verhandlungen“ für den Kanzlerkandidaten ausschließlich im Zusammenhang mit weiterer Militärhilfe stehen. Diplomatie im Sinne sofortiger Friedensgespräche bleibt ausgeschlossen. Schließlich muss bedacht werden, dass Friedrich Merz noch immer als Oppositionspolitiker spricht, auch, wenn er sich bereits als neuer Kanzler geriert und trotz seiner rein formal geltenden Oppositionsstellung schon mit den Grünen und der SPD an einer neuen Koalition schustert. Vor nicht allzu langer Zeit sind Politiker für weniger zurückgetreten. Herr Merz ist noch nicht gewählt, steht folglich nicht in Regierungsverantwortung und kann somit ohnehin keine Ultimaten stellen und großangelegte Zusagen machen – was nicht bedeutet, dass man seine Aussagen als pure Sprechblasen abtun sollte.

Nach ihm die Sintflut: Joe Bidens Beschluss und seine Folgen

Blicken wir auf die USA. Am 18. November 2024 berichtet unter anderem der “Merkur” über den Beschluss des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden, den Einsatz von Langstreckenraketen des Typs ATACMS („Army Technical Missile Systems“) auf russischem Staatsgebiet durch die Ukraine zu erlauben. Am 19. November 2024 attackiert das ukrainische Militär damit russische Militäreinrichtungen in der Region Brjansk. Außerdem greift es mit von den Briten gelieferten „Stormshadow“-Raketen die Region Kursk an. In Brjansk wird niemand verletzt, in Kursk sterben russische Soldaten. Daraufhin erklärt Sergej Lawrow, der Außenminister Russlands, dass die ATACMS ausschließlich von US-Militärexperten bedient werden könnten und die russische Regierung den Angriff als „neue Phase des westlichen Krieges gegen Russland “ (ibidem) verstehe. Sofern NATO-Soldaten am Beschuss Russlands beteiligt sind, handele es sich um eine direkte Beteiligung der NATO an Kampfhandlungen gegen Russland. Man wolle entsprechend reagieren.

Noch am selben Tag, am 19. November 2024, unterschreibt Wladimir Putin die neue russische Nukleardoktrin. Sie trägt den Titel „Grundlagen der staatlichen Politik der Russischen Föderation zur nuklearen Abschreckung“ und wurde von Putin zuletzt im Jahr 2020 aktualisiert.

Geänderte Bedingungen für den russischen Atomwaffeneinsatz

Schon damals wurden vier Bedingungen festgelegt, die für den Einsatz von Nuklearwaffen durch Russland gegeben sein müssen:

“Das Eintreffen von glaubwürdigen Informationen über den Start ballistischer Raketen, die das Territorium der Russischen Föderation und/oder ihrer Verbündeten angreifen; der Einsatz von Nuklearwaffen oder anderer Arten von Massenvernichtungsmitteln durch den Gegner gegen das Territorium der Russischen Föderation und/oder ihrer Verbündeten; die Einwirkung des Gegners auf kritisch wichtige staatliche und militärische Objekte der Russischen Föderation, deren Ausfall zur Vereitelung der Antworthandlungen der Nuklearstreitkräfte führt; eine Aggression gegen die Russische Föderation mit dem Einsatz herkömmlicher Waffen, wenn die staatliche Existenz selbst bedroht wurde.“

Nach dem Angriff gegen Russland mit US-amerikanischen und britischen Langstreckenraketen verändert Putin diese Bedingungen, indem er Anpassungen vornimmt und Zusatzpunkte einfügt. Punkt 2 ist nun um folgenden Absatz erweitert: „Streitkräfte oder Einrichtungen außerhalb seines/ihres Staatsgebietes“. Dies bezieht sich höchstwahrscheinlich auf russische Militärbasen im Ausland, wie Alexander Neu auf den Nachdenkseiten schreibt (ibidem). Bei Punkt 4 dehnt Russland den Nuklearschirm auf Weißrussland aus. Hinzugefügt wurde ein Punkt 5, in dem es heißt: “verifizierte Informationen, die auf einen bedeutenden Angriff feindlicher Luft- und Raumfahrtressourcen hinweisen, der die Staatsgrenzen der Russischen Föderation durchbricht“.

Bewusst vage Formulierungen

Dieser Punkt scheint absichtlich vage formuliert, da es Auslegungssache des Präsidenten ist, wann ein Angriff einer Feindmacht als „bedeutend“ gewertet wird. Obendrein wird klar, dass Putin jene NATO-Staaten, die die Ukraine militärisch aufrüsten, durch diese erneute Eskalation als potenzielle Feinde betrachtet. Weiterhin bedarf es durch diesen Punkt zumindest theoretisch keines tatsächlichen Angriffes mehr – der „Hinweis“ auf einen gegen russisches Staatsgebiet gerichteten Angriff reicht aus, um den Einsatz von Atomwaffen in Betracht zu ziehen. Da Russland die Aufrüstung der Ukraine durch andere NATO-Staaten als Bedrohung erachtet, hat es den politischen Bedingungen innerhalb der Nukleardoktrin einen zehnten Punkt hinzugefügt, der die Zahl potenzieller Gegner erweitert. Dieser lautet: “Eine Aggression eines Staates, der Teil einer Militärkoalition (eines Blocks, einer Allianz) gegen die Russische Föderation und/oder ihre Verbündeten ist, wird als Aggression der gesamten Koalition (des Blocks/der Allianz) angesehen.“

Das bedeutet, dass es Russland in Zukunft egal ist, welcher Unterstützerstaat der Ukraine für Angriffe auf russisches Territorium sorgt; Putin betrachtet in diesem Fall sämtliche NATO-Staaten als verantwortlich und sieht sich berechtigt, auch gegen diese Staaten Nuklearwaffen einzusetzen. Die weiteren Punkte der aktualisierten Doktrin finden sich hier.

Sechs Außenminister für ein Halleluja: Die Erklärung des deutschen Auswärtigen Amtes

Ebenfalls am 19. November 24 veröffentlicht das deutsche Auswärtige Amt (AA) eine Pressemitteilung über die „Gemeinsame Erklärung der Außenministerinnen und Minister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Italiens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs Warschau“. Darin gehen die sechs Außenminister auf „die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas ein“ – und zwar mit unübersehbar russlandfeindlichem Tenor. So attackiere Russland „systematisch die europäische Sicherheitsarchitektur“ durch seine „beharrliche Weigerung, die Aggression zu beenden und konstruktive Gespräche zu führen“. Ungeachtet der Strittigkeit dieser Aussagen lässt eine solche Haltung keinerlei Spielraum für Verhandlungen. Zudem widersprechen sich die Verfasser selbst, denn laut Erklärung ist es ihr Wille, die „(…) militärische, wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung der Ukraine weiter zu steigern, wobei wir das Darlehen der G7 in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar begrüßen; dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ukraine über ausreichende Mittel für das nächste Jahr verfügt; (…)“.

Überdies sei das Ziel, „Russland weiterhin abzuschrecken, Putins Fähigkeit zur Fortführung seines Angriffskriegs zu untergraben und Russlands Aufbau militärischer Fähigkeiten zu beschränken, auch durch restriktive Maßnahmen.“ Trotz bewusst schwammig gehaltener Sprache („Fähigkeiten untergraben“, „Fähigkeiten beschränken“, „restriktive Maßnahmen“) spricht aus diesen Worten der Wille zu weiterer militärischer Eskalation, und so müssen sich die sechs Außenminister die Frage gefallen lassen, ob Russland nach aktuellem Stand der Dinge tatsächlich die Hauptschuld trägt an einer potenziellen Ausweitung des Krieges auf weitere NATO-Staaten.

Kein Bündnisfall

Der NATO-Bündnisfall kann indessen (noch) nicht eintreten, da die Ukraine nach wie vor kein Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses ist. Russland hat zudem keinen direkten Einfluss auf weitere Beitrittsbemühungen, und zwar gemäß der NATO-Russland-Grundakte von 1997: In der von Boris Jelzin unterzeichneten Akte ist festgehalten, dass Russland kein Veto-Recht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder besitzt. In dieser Akte wurde auch beschrieben, dass sich die NATO prinzipiell nach Osten ausdehnen darf – unter der Bedingung, keine Atomwaffen in den hinzugekommenen Ostländern zu stationieren. Schon in der Einleitung der Akte findet sich allerdings folgende Passage, die sich alle Beteiligten, auch die genannten sechs Außenminister, noch einmal in Erinnerung rufen sollten: „Die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Sie verfolgen gemeinsam das Ziel, die Spuren der früheren Konfrontation und Konkurrenz zu beseitigen und das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zu stärken. Diese Akte bekräftigt die Entschlossenheit der NATO und Russlands, ihrer gemeinsamen Verpflichtung zum Bau eines stabilen, friedlichen und ungeteilten, geeinten und freien Europas zum Nutzen aller seiner Völker konkreten Ausdruck zu verleihen. Die Übernahme dieser Verpflichtung auf höchster politischer Ebene stellt den Beginn grundlegend neuer Beziehungen zwischen der NATO und Russland dar. Beide Seiten beabsichtigen, auf der Grundlage gemeinsamen Interesses, der Gegenseitigkeit und der Transparenz eine starke, stabile und dauerhafte Partnerschaft zu entwickeln” (Hervorhebungen durch den Autor, die Red.).

Aus heutiger Sicht liest sich diese Einleitung wie ein idealistisches Zerrbild, dem weder Russland noch die NATO gerecht werden. Russland hat mit dem militärischen Schlag gegen die Ukraine im Februar 2022 bekanntermaßen das Völkerrecht gebrochen. Aber auch aufseiten der NATO, insbesondere der USA, kann mit Blick auf die bislang geleistete Militärhilfe für die Ukraine keine Rede sein von Diplomatie oder Friedensverhandlungen. Laut Statista beliefen sich die Finanzhilfen der vier größten Unterstützer zwischen Januar 2022 und August 2024 auf insgesamt 157,3 Milliarden Euro. Davon entfallen knapp 85 Milliarden auf die USA, knapp 44 Milliarden auf „EU-Institutionen“, rund 15 Milliarden auf Deutschland und knapp 14 Milliarden auf Großbritannien (aktualisiert am 19. November 2024). Rechnet man die jüngst von den G7-Staaten zugesagten 50 Milliarden hinzu, erhöht sich die Summe auf über 200 Milliarden Euro. Trotz all dieser Gelder – und entgegen der vom Mainstream veröffentlichten Ansicht – bleibt eine militärische Niederlage Russlands außerhalb eines NATO-Bündnisfalls ausgeschlossen.

Russlands Antwort: Oreschnik

Nachdem die Ukraine am 18. November 2024 russisches Territorium mit Langstreckenraketen angegriffen hat, reagiert das russische Militär am 21. November 2024 mit dem Abfeuern einer neuen Mittelstreckenrakete namens „Oreschnik“ auf die Stadt Dnipro. Dieser Raketentyp kann mit Atomsprengköpfen versehen werden, war jedoch während des Angriffes „lediglich“ mit Übungssprengköpfen bestückt. Es gibt keine offiziellen Bilder von der Einschlagstelle – jedoch gibt Putin in einer Erklärung vom selben Tag an, es existiere weltweit kein Abwehrsystem, das diesem Raketentyp gewachsen ist. „Oreschnik“-Raketen flögen mit Überschallgeschwindigkeit (Mach 10) und seien daher unmöglich durch herkömmliche Flugabwehrsysteme aufzuhalten. Überdies gibt Putin an, durch den Beschuss der Ukraine habe der Konflikt „Elemente eines globalen Charakters“ angenommen. Es bedarf keines Linguistikstudiums, um hinter dieser Äußerung eine Warnung vor einem großen Krieg zu entdecken.

Am 23. November 2024 berichtet die “Berliner Zeitung”, dass auch Frankreich die Lieferung von Langstreckenraketen des Typs „Stormshadow / SCALP“ bewilligt. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte in einem Interview mit der BBC, es gebe “keine roten Linien mehr“ und die Ukraine könne „in der Logik der Selbstverteidigung“ französische Langstreckenraketen auf Russland abfeuern. Überdies erklärte Barrot, man schließe “keine Option” aus. Frankreich werde die Ukraine vor allem deshalb militärisch unterstützen, weil Russland die gesamte Sicherheitsarchitektur Europas gefährde: „Jedes Mal, wenn die russische Armee um einen Quadratkilometer vorrückt, rückt die Bedrohung einen Quadratkilometer näher an Europa heran“, so Berrot. Berrot bedient sich hier desselben Scheinarguments, das sich in allen westlichen Unterstützerstaaten wiederfindet: „Ein Angriff auf die Ukraine ist zeitgleich ein Angriff auf die Sicherheit in ganz Europa.“ Dieses Scheinargument bezeichnet die Basis jeder militärischen Unterstützung. Solange die Erzählung eines imperalistischen Anspruches durch Russland von westlichen Medien und Politikern widerspruchslos übernommen wird, kann die Fortführung des Krieges stets mit dieser abstrakten Bedrohung für die Gesamtsicherheit Europas gerechtfertigt werden.

Teil 2 erscheint morgen.