Wie wahrscheinlich ist ein großer Krieg in Europa? (III)

In einem mehrteiligen Beitrag, dessen vorerst letzter Teil hiermit erscheint, soll eine Chronik der jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg vorgelegt werden, die die wichtigsten aktuellen politischen Geschehnisse rund um diesen militärischen Konflikt beinhaltet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges in Europa angesichts der jüngsten Eskalation ist. Teil I erschien vorgestern, Teil II gestern hier auf Ansage!.

Der Politikwissenschaftler und frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Alexander Neu ordnet am 9. Dezember 2024 im “Kontrafunk”-Interview mit Andreas Peter die Bedeutung der aktualisierten russischen Atomdoktrin ein: „Wenn man sich diese Doktrin anschaut, sowohl die Abschreckungsmomente, die genannt werden, als auch die Bedingungen für den Einsatz, ist immer die Ukraine im Hintergrund – die Ukraine und der sie unterstützende Westen. Also es werden die verschiedensten Szenarien durchgespielt und entsprechende Konsequenzen daraus gezogen. Zum Beispiel […] der Punkt, dass die Ukraine eventuell durch die USA taktische Atomwaffen erhalten könnte. Das wird in dieser Doktrin schon dahingehend angesprochen, dass man sagt, das sei für die russische Föderation ein Punkt, wo man die komplette Neutralisierung des Landes dann anstreben würde.“ Auf die Frage, ob auch Deutschland dadurch zum Ziel eines Atomwaffenangriffes werden könnte, antwortet Neu: „Das ist nicht auszuschließen. Der Punkt ist: Bei Taurus handelt es sich um eine Punktzielwaffe, die genau dafür gedacht ist, Bunkeranlagen, Kommandoposten usw. zu zerstören. Wenn diese Waffe eingeführt werden würde […] dann ist das ein Punkt, der auch hier in der aktualisierten Nukleardoktrin einen Widerhall findet: Dass man sich vorbehält, dann auch nuklear zurückzuschlagen.“

Neu weiter: „Hintergrund ist natürlich der: […] völkerrechtlich ist es vollkommen richtig – die Ukraine wurde angegriffen, und ein Staat kann Nothilfe erhalten. Das leistet die NATO, die Nothilfe. Der Punkt ist aber, der Übergang von Nothilfe – das heißt die Lieferung von Waffensystemen bis hin zur Fütterung von Informationszielkoordinaten und das Identifizieren von Zielen – das sind Dinge, die tatsächlich die Ukraine nicht kann. […] Das wird vom Westen, das wird von der NATO geliefert, […] und wenn dann auch die Waffensysteme gefüttert werden, dass der ukrainische Soldat eigentlich nur noch auf den Knopf drücken muss – dann kann man nicht mehr von einer Grauzone sprechen. Dann ist man tatsächlich – meiner Einschätzung nach tatsächlich – eine Kriegspartei. […] Es wird ein Punkt vergessen: Das entscheidet nicht der Westen, wann Moskau der Auffassung ist, dass wir eine Kriegspartei sind und somit ein legitimes Ziel. Das entscheidet der Kreml selbst. Und da seh ich bei uns in Deutschland und im Westen insgesamt eine Leichtsinnigkeit, eine harsardeurenhafte Umgangsform damit, wenn man davon spricht, dass bislang alle roten Linien ja gekappt worden sind und dass es da entsprechende Reaktionen gegeben habe. So, wie ich die Russen verstehe, […] warten sie lange, bis sie dann zurückschlagen. Nur: Dann wird es sehr hart.“

NATO-Zurückweisung russischer Annäherungsversuche

Im Verlauf geht Neu auf diverse Schritte der USA und der NATO ein, die Russlands Annäherungsversuche zurückgewiesen hätten, was Russland schließlich immer weiter provoziert habe – die Diskussion um den NATO-Beitritt der Ukraine habe das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht. Als Beispiele nennt Neu unter anderem die einseitige Kündigung des ABM-Vertrages im Jahr 2001 durch den damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Dieser 1972 abgeschlossene Vertrag verkörperte, schrieb die “Frankfurter Allgemeine” am 14. Dezember 2001 unter Zitation der AG Friedensforschung – “die epochale Einsicht, daß es gegen die Kombination von Wasserstoffbombe und Interkontinentalrakete keinen Schutz geben könne, daß im Gegenteil Sicherheit nur aus der wechselseitigen Verwundbarkeit (‚mutual assured destruction‘, MAD) erwachse. Mit der im ABM-Vertrag vereinbarten Beschränkung, ja Ächtung von Verteidigungsmaßnahmen zog jene Ruhe in das Verhältnis der damaligen Supermächte ein, die es ihnen ermöglichte, die nukleare Rüstung zu begrenzen und später sogar zu reduzieren. Wegen der Kündigung des ABM-Vertrages fallen Amerika und Rußland nicht in den alten Systemantagonismus zurück – mit der Auflösung des Vertrags wird vielmehr der Kalte Krieg auch formell beendet“.

Die Meinungen zur Kündigung des ABM-Vertrages sind vielfältig und weisen oftmals nicht darauf hin, dass Russland die Kündigung als Provokation oder großen Rückschlag wahrgenommen hätte. So schrieb die “Deutsche Welle” am 12. Dezember 2001: „Der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten, Dmitrij Rogosin, sieht ‚keine Tragödie und schon gar kein Drama‘ darin, dass die USA in Kürze offiziell ihren einseitigen Austritt aus dem ABM-Vertrag bekannt geben werden. ‚Es ist einfach so, dass jetzt die strategische Sicherheit anders gestaltet wird‘, so der Abgeordnete. Nach Ansicht des Parlamentariers ist Russland von solch einer Entwicklung der Ereignisse um den ABM-Vertrag ausgegangen.“ Im letzten Drittel des “Kontrafunk”-Interviews vom 9. Dezember 2024 meint Neu: „Ich glaube nicht, dass Moskau die Nuklearwaffe gegen Kiew einsetzen würde. Die Sache würde dann eine Wendung nehmen, wenn die Ukraine tatsächlich Nuklearwaffen erhalten würde durch die USA. […] Selbst wenn man es täte, wovon ich jetzt nicht überzeugt bin, […] wäre es keine Verpflichtung der NATO, entsprechend zu handhaben, weil die Ukraine – und das vergessen immer die einen oder anderen Experten in unserem Land – […] kein NATO-Mitglied ist.“ Das gesamte Interview kann man hier nachhören.

Selenskyj fordert schon wieder – und Friedrich Merz kanzlert in Kiew

Abschließend noch einmal zurück zu Friedrich Merz: Am 9. Dezember 2024 reist er „überraschend“ nach Kiew, wie das ZDF zu berichten weiß. Dort trifft er Selenskyj und umschmeichelt ihn mit der zu diesem Zeitpunkt interessanten Versicherung, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehe “fest an ihrer Seite“. Hier sei an den Beginn der Chronik verwiesen: Merz ist sich seiner Kanzlerschaft offenbar so sicher, dass er sich noch in seiner Position als Oppositionspolitiker die Chuzpe leistet, in Kiew bereits den großen Staatsmann zu markieren. Wahlkampf-Choreografie auf rutschigem Parkett. Seiner bisherigen Strategie treu bleibend, „fordert“ Selenskyj auch von Merz (und damit von Deutschland) weitere Militärgüter und will sich daraufhin selbstredend auch Taurus-Marschflugkörper sichern. Merz bleibt vage: Selenskyj kenne seine Position zur Lieferung. „Daran hat sich nichts geändert“, so Merz. Hoffentlich schaut Selenskyj nicht Sandra Maischberger.

Am 11. Dezember 2024 berichtet das russische Verteidigungsministerium über einen weiteren Angriff. Demnach hat die Ukraine sechs weitere ATACMS-Raketen auf Russland abgefeuert – diesmal auf das Militärübungsfeld Taganrog: “On the morning of December 11, 2024, the Kiev regime launched a missile strike with Western precision weapons at the Taganrog military airfield in the Rostov region. In the course of the investigation, it was reliably established that six American-made ATACMS ballistic missiles were used. ‚Two missiles were shot down by the Pantsir air defense missile system, the rest were rejected by electronic warfare‘, the ministry said.” Zwar seien dabei Soldaten verletzt worden – die Schäden seien jedoch verhältnismäßig gering. Russland antwortet, wie schon nach der ersten Attacke, auch hier mit der Ankündigung neuer Vergeltungsschläge – potenziell durch den Einsatz weiterer Oreschnik-Raketen.

NATO-Chef Rutte fordert „Kriegsmentalität“

Am 12. Dezember 2024 gibt Donald Trump dem “Time”-Magazine ein Interview, in dem er Joe Bidens Beschluss als das bezeichnet, was er ist. In der “Berliner Zeitung” wird er mit den Worten zitiert: „Es ist verrückt, was passiert. Es ist einfach verrückt. Ich lehne es vehement ab, Raketen Hunderte von Meilen nach Russland zu schicken. Warum tun wir das?“ Und weiter: „Wir eskalieren diesen Krieg nur und machen ihn noch schlimmer.“ Damit bestätigt er seinen auf Friedensverhandlungen ausgerichteten Ansatz. Seine Sicht auf den Russland-Ukraine-Krieg steht weiterhin im krassen Gegensatz zu der der restlichen NATO, denn am selben Tag fordert NATO-Generalsekretär Mark Rutte während einer Rede in Brüssel die NATO-Staaten zu einer „Kriegsmentalität“ auf. Die NATO sei nicht bereit für die Bedrohungen, die sie durch Russland zu erwarten habe (“…not ready for the threats it would face from Russia in the future…”). Demnach müssten sämtliche NATO-Mitglieder wesentlich höhere Summen für die Verteidigung ausgeben. Der aktuell festgelegte Prozentsatz von 2 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts reiche bei weitem nicht aus, weshalb das NATO-Militär nun eine „Turboaufladung“ („turbocharge“) brauche.

Rutte rechtfertigt diese Forderung durch einen Vergleich der aktuellen Situation mit dem Kalten Krieg: “During the Cold War, Europeans spent far more than 3% of their GDP on defence (…) We are going to need a lot more than 2 %.” Er bezieht sich mit dieser Forderung auf eine Äußerung Donald Trumps, die dieser bereits im August 2024 getätigt hat: Darin sprach sich Trump ebenfalls für eine NATO-weite Erhöhung des jährlichen Verteidigungs-Etats auf 3 Prozent des jeweiligen BIP aus. Diese Erhöhung forderte er allerdings nicht aus Angst vor einer „russischen Invasion“, sondern weil er der Ansicht ist, die USA würden von Europa ausgenutzt. Es sollte seine „Rechnungen bezahlen und uns fair behandeln (…)“. Von „Kriegsmentalität“ und einem „Sieg über Russland“ hat Trump jedoch nie gesprochen. Rutte verdreht folglich die Worte des designierten US-Präsidenten, um sie für seine militärischen Ziele nutzbar zu machen.

Um den Verteidigungs-Etat zu erhöhen, schreckt Rutte auch nicht davor zurück, die Bürger Europas dazu zu animieren, diese kriegstreiberischen Politik im Alltag durchzusetzen (nachfolgende Übersetzung durch C. Müller): „Der Rüstungsindustrie sage ich: Sie müssen alles in Ihrer Macht Stehende tun, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Es steht Geld zur Verfügung, und es wird noch mehr werden. Also trauen Sie sich, innovativ zu sein und Risiken einzugehen! Entwickeln Sie Lösungen für Drohnenschwärme und andere neue Kriegstaktiken. Führen Sie zusätzliche Schichten ein und richten Sie neue Produktionslinien ein! Und schließlich sage ich den Bürgern der NATO-Staaten, insbesondere in Europa: Sagen Sie Ihren Banken und Pensionsfonds, dass es einfach inakzeptabel ist, dass sie sich weigern, in die Rüstungsindustrie zu investieren. (Hervorhebung durch den Autor, die Red.) Verteidigung gehört nicht in die gleiche Kategorie wie illegale Drogen und Pornografie. Investitionen in die Verteidigung sind Investitionen in unsere Sicherheit. Das ist ein Muss! Und das bringt mich zu meinem Hauptpunkt: Es stimmt, dass wir heute mehr für die Verteidigung ausgeben als vor einem Jahrzehnt. Aber wir geben immer noch weit weniger aus als während des Kalten Krieges. Und das, obwohl die Bedrohungen für unsere Freiheit und Sicherheit genauso groß sind – wenn nicht sogar größer. Während des Kalten Krieges gaben die Europäer weit mehr als 3 % ihres BIP für Verteidigung aus. Mit dieser Mentalität haben wir den Kalten Krieg gewonnen (sic!).”

Weitere westliche Sanktionen

Den Zusammenbruch der Sowjetunion – und damit das Ende des kalten Kriegs – so darzustellen, dass der Westen als eindeutiger „Sieger“ hervorgegangen wäre, und das hauptsächlich wegen der Erhöhung des Militär-Etats, ist nicht nur grob verkürzt, sondern schlicht falsch. Vielmehr scheint es eine Mischung verschiedener Parameter gewesen zu sein, über deren Stellenwert Historiker bis zum heutigen Tage diskutieren. Sozialistische Planwirtschaft, das Gulag-System und unzählige Gefallene müssen in eine auch nur halbwegs vollständige Antwort auf diese Frage einbezogen werden. Am Montag, dem 16. Dezember 2024 jedenfalls verabschieden die EU-Außenminister in Brüssel unter Leitung von Kaja Kallas das 15. Sanktionspaket gegen die Russische Föderation. Dieses Paket ziele auf die russische „Schattenflotte“ ab. Die Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Maria Luís Albuquerque, erklärt: „Unsere Sanktionen haben ein klares Ziel: die Schwächung der russischen Wirtschaft und der Fähigkeit Russlands, seine völkerrechtswidrige Aggression gegen die Ukraine fortzusetzen – und sie erreichen dieses Ziel. Mit jeder neuen Runde von Sanktionen verbessern wir deren Wirksamkeit und schließen Lücken. Daran werden wir auch künftig festhalten, denn unser Engagement, die Ukraine und ihre Bevölkerung zu unterstützen, ist unerschütterlich.“

Um herauszufinden, wie erfolgreich diese Sanktionspolitik ist und ob den Aussagen der Kommissarin etwas Wahres entnommen werden kann, reicht ein Blick auf die Entwicklung des russischen BIP auf Statista: Dort sieht man zwar einen massiven Einbruch des russischen BIP ab dem 2. Quartal 2022 – doch dann zeigt die Statistik, dass die Zahlen genauso schnell wieder steigen, wie sie gefallen sind. Ab dem zweiten Quartal 2023 pendelt sich das Wachstum des BIP Russlands konstant zwischen 5,1 und 5,7 Prozent Wachstumsrate ein. Lediglich das zweite Quartal 2024 verzeichnet ein leichtes Minus, liegt aber immer noch um etliche Prozentpunkte höher, als es zwischen 2019 und 2020 der Fall war – damals betrug das Wirtschaftswachstum zwischen 1,1 und 1,6 Prozent pro Quartal.

Scholl-Latour dreht sich im Grabe herum

Überdies wird am 16. Dezember 2024 publik, dass die Vereinigten Staaten russisches Flüssiggas aus Indien beziehen, um es teurer nach Europa zu verkaufen. Nach der Sprengung der Nordstream-Pipelines hatte Russland bereits Öl-Verträge mit Indien geschlossen. Der jüngste davon wurde im “Business Insider” unter der Überschrift „500.000 Barrel Öl pro Tag: Indien schließt Insidern zufolge Mega-Deal mit Russland“ vermeldet.

Es sieht also ganz und gar nicht danach aus, als wäre die Wirtschaft der Russischen Föderation durch die EU-Sanktionen sonderlich betroffen. Vielleicht hätten die Damen und Herren in der EU ihrem Peter Scholl-Latour besser zuhören sollen, der bereits 2014 in einem Interview zur Möglichkeit eines weiteren Kalten Krieges sagte: “Man spielt Kalter Krieg auf einmal, man redet von Sanktionen, was für Europäer völlig blödsinnig ist. Wir würden mehr unter den Sanktionen leiden als die Russen. Es ist also wirklich ein Spiel im Gange, was geradezu grotesk ist. Und dieses ständige ‚Putinbashing‘ auch. (…) Die Europäer verschätzen sich völlig in ihrer Rolle. Sie sind keine Weltmacht. Wir haben in der Welt nichts mehr zu sagen.“ Was Scholl-Latour wohl angesichts der aktuellen Entwicklungen zu sagen hätte…?

Fazit

Wer aktuell fragt, wie wahrscheinlich ein großer Krieg in Europa durch eine weitere Eskalation im Russland-Ukraine-Krieg ist, sieht sich durchweg mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert, die keine eindeutige Antwort zulassen. Folgende Punkte lassen sich jedoch zweifelsfrei feststellen:

Die Ukraine und große Teile der NATO-Unterstützerstaaten forcieren durch ihre Äußerungen und Beschlüsse eine weitere Eskalation. Etliche Landes- und Europapolitiker sprechen sich für ein Aufstocken der Militärhilfen und für die Lieferung von Langstreckenwaffen aus – in der irrigen Annahme, sie könnten Russland durch Waffengewalt an den Verhandlungstisch zwingen. Nur wenige Politiker, wie etwa der designierte US-Präsident Donald Trump, sprechen sich offen und wiederholt für Friedensverhandlungen aus. Waffenstillstandsvorschläge und eine Sicherung der Grenzlinie durch NATO-Soldaten erscheint mangels Personal und Ausrüstung unmöglich. Das Zünglein an der Waage ist ein potenzieller NATO-Beitritt der Ukraine. Im Falle eines Beitritts fiele die Ukraine gänzlich unter den Schutzschirm des westlichen Verteidigungsbündnisses. Dadurch wäre die NATO in der Lage, einen Bündnisfall auszurufen. Das wiederum erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges in Europa schlagartig, denn im Bündnisfall dürfen anderen NATO-Bündnisstaaten mit dem jeweiligen nationalen Militär gegen den Aggressor vorgehen. Russlands Militär ist der kombinierten Schlagkraft aller NATO-Staaten nicht ansatzweise gewachsen. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, als werde die Ukraine bald in die NATO aufgenommen. Gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages besteht die Pflicht zur Verteidigung angegriffener Staaten. Da es sich um einen Verteidigungsfall handelt, dürfen einzelne NATO-Staaten mit Verweis auf die Beistandspflicht den angegriffenen Staat verteidigen. Gemäß Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994, unterzeichnet von Russland, Großbritannien, den USA, Kasachstan, Belarus, Frankreich, China und der Ukraine, garantieren sämtliche genannten Mächte die Unverletzlichkeit und territoriale Integrität der Ukraine. Als Gegenleistung gab die Ukraine sämtliche Atomwaffen an Russland ab. Im Gegensatz zu Russland wurde dieser Vertrag von der Ukraine eingehalten. Jedoch ist der Rechtsstatus des Memorandums strittig. Einige sehen darin lediglich eine unverbindliche Erklärung, andere halten es nach Völkerrecht für rechtlich bindend.

Ausweitung des Kreises potenzieller Feinde

Mit Blick auf die aktualisierte Atomdoktrin und den Einsatz der Oreschnik-Rakete als Antwort auf die Angriffe mit Langstrecken-Raketen aus den USA und GB lässt sich erkennen, dass Wladimir Putin den Kreis potenzieller Feinde nach 2020 nochmals ausgeweitet hat und künftige Angriffe von NATO-Staaten auf russisches Staatsgebiet als direkte Feindeshandlung interpretiert, sofern er sie als „bedeutend“ interpretiert. Die oben genannten Interview-Partner halten einen Angriff mit Atomwaffen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings für unwahrscheinlich. Die Frage danach, wer in diesem Konflikt zur direkten Kriegspartei wird, ist einerseits durch die juristischen Regelwerke der NATO und UN geklärt, andererseits jedoch Gegenstand andauernder Diskussionen, die hier nicht abgebildet werden können. Annette Heinisch und Gunter Weißgerber beschreiben die Rechtslage am 14. März 2022 detailliert in diesem Artikel auf “Tichys Einblick”. Beide versichern, „die Lage objektiv und neutral“ einzuordnen. Unabhängig von ihrer rechtlichen Einordnung ist ihre Putin-feindliche Einstellung für den Leser jedoch offensichtlich und wird im Epilog unverstellt beschrieben. Darin erlauben sich Heinisch und Weißberger einen für Journalisten bemerkenswert emotionalen Passus: Als Menschen und Eltern blute ihnen das Herz für jedes Kind, das diesen Schrecken erlebt, und so weiter. Putin wird unverhohlen als „Despot“ bezeichnet. Kritische Stellungnahmen zur Rolle der Ukraine sucht der Leser vergeblich – was nicht verwundert, endet der Artikel doch mit der pathetischen Frage „Dürfen vor der Entrechtung Stehende nicht auf die Hilfe Starker hoffen?“ und einem kräftigen „Slava Ukraini!“ So viel zur „neutralen Einordnung“ durch Heinisch und Weißberger anno 2022. Beider Autoren intakte emotionale Haltung in Ehren – jeder vernünftige Mensch stellt sich gegen Krieg und Töten –, jedoch hat eine solche Passage in einem journalistischen Beitrag nichts verloren und zeigt, durch welche Brille beide auf die Ereignisse schauen.

Hoffen auf Geschichts- und Gefahrenverständnis der höchsten Entscheider

Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verweigert bis dato die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine. Dafür kritisiert ihn der deutsche CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Der scheint seine Haltung aktuell vor allem mit Blick auf seinen Wahlkampf zu flexibilisieren. Ab Februar 2025 wird sich zeigen, ob er irgendeine seiner vollmundigen Ankündigungen in die Tat umsetzt. Sollte Merz der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern, und sollte die Ukraine NATO-Soldaten einsetzen, um russisches Gebiet mit deutschen Marschflugkörpern anzugreifen – bleibt nur die Hoffnung, dass Putin Deutschland nicht postwendend als aktive Kriegspartei interpretiert und seinerseits weitere Verschärfungen vornimmt. Auch der Wunsch des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius, Deutschland möge endlich „kriegstüchtig“ werden, kollidiert mit der Wirklichkeit einer für den Ernstfall schlecht gerüsteten Bundeswehr. Aktuell fehlen unter anderem etliche tausend Soldaten. An dieser mangelhaften Verteidigungsfähigkeit ändert auch Pistorius‘ Theoretikerheldentum auf SPD-Plakaten nichts. Die „nukleare Abschreckung“ gehört seit langem zum Arsenal der politischen Druckmittel. Wirklich eingesetzt wurden Atomwaffen aber nur einmal: Bei den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Selbst während der Kubakrise 1962 entging man einer Nuklearkatastrophe, wenngleich denkbar knapp. Auch die Fehlalarme verschiedener Computer in den Jahren 1980, 1981 und 1983 führten nicht zum Einsatz weiterer Atomwaffen. Der NATO-Bündnisfall wurde bisher ebenfalls nur einmal ausgerufen, und zwar nach dem 11. September 2001, gefolgt von der als „Operation Enduring Freedom“ verklausulierten Militäroperation der USA in Afghanistan.

Vor diesem Hintergrund können die Menschen in Europa lediglich auf das Geschichtsverständnis und, wenn schon nicht auf den Friedenswillen, so doch wenigstens auf ein gut justiertes Gefahrenverständnis hochrangiger Entscheidungsträger in kritischen Momenten hoffen. Denn ein großer Krieg in Europa muss nicht zwangsläufig mit Atomwaffen geführt werden. Zukünftiger Ankerpunkt ist und bleibt die kommende zweite Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump – es bleibt zu hoffen, dass im Zuge dessen Friedensverhandlungen anberaumt werden.

Diese Kurzchronik – und die Serie – enden hier vorläufig am 16. Dezember 2024. Die weiteren Ereignisse werden in Folgeartikeln zusammengetragen und publiziert.