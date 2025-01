Wieder einmal harte Windflaute in Deutschland

Deutschland erlebt heute erneut eine Windflaute. Laut den aktuellen Wetterberichten weht der Wind überwiegend schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Charakteristik der aktuellen Windsituation ist diese: Die Windgeschwindigkeiten sind derzeit extrem niedrig, was als Dunkelflaute bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass Wind- und Solaranlagen kaum Strom produzieren. Die Windkraftleistung ist auf unter 3 Gigawatt gesunken – ein drastischer Rückgang im Vergleich zur üblichen Bandbreite: An windstarken Tagen beträgt die Leistung über 40 Gigawatt, an an durchschnittlichen Tagen 15 bis 30 Gigawatt und bei Windflauten unter 5 Gigawatt. Eine derzeitige Leistung von nur 3 Gigawatt verdeutlicht somit die Dimension der aktuellen Windflaute.

Die Folgen der Windflaute sind steigende Strompreise, denn die geringe Stromproduktion aus erneuerbaren Energien führt zu einer verstärkten Nachfrage nach konventionell erzeugtem Strom, was die Preise in die Höhe treibt. Außerdem kommt es zu einer erhöhten Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Um den Energiebedarf zu decken, müssen vermehrt Energieträger wie Kohle oder Gas eingesetzt werden. Und der mögliche Stromimport steigt stark an: Bei unzureichender inländischer Produktion kann es erforderlich sein, Strom aus dem Ausland zu beziehen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Nicht zu Ende gedachte Folgen der “Energiewende”

Diese Situation unterstreicht die Problematik der deutschen “Energiewende” insbesondere während der Wintermonate, in denen die Energieproduktion aus Wind und Solar gering, der Bedarf jedoch besonders hoch ist. Haben die Grünen etwa nicht gewusst, nicht verstanden oder schlichtweg nicht verstehen wollen, dass solche Situationen immer wieder eintreten werden? Die vom grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck eingeleitete “Energie-” und “Heizungswende” droht uns im Dunkeln und in der Kälte stehen zu lassen und gigantische Schäden an Gebäuden zu verursachen. Nur dank unserer europäischen Nachbarn, die in solchen Momenten einspringen und uns aus der Patsche helfen, konnten bislang noch schlimmere Folgen abgewendet werden.

Die gesamte Energiewende ist ein von den Grünen nicht zu Ende gedachter Versuch am deutschen Volk, bei dem die Sozialdemokraten und die Liberalen willfährig mitgezogen haben. Anstatt eine realistische Strategie zu entwickeln, setzt man auf ideologische Experimente, deren Konsequenzen für Wirtschaft, Gesellschaft und Infrastruktur verheerend sein könnten.