Wieder mal die Göttinger Staatsanwaltschaft: Politisch motivierte Willkür-Ermittlungen gegen AfD-Abgeordnete

Die Staatsanwaltschaft Göttingen, bei der die berüchtigte „Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet” (ZHIN) angesiedelt ist, die unter anderem die Journalistin Anabel Schunke seit Jahren aus nichtigem Anlass einem juristischen Spießrutenlauf aussetzt, hat ein weiteres Opfer für ihre Jagd auf unbescholtene Bürger gefunden, und noch dazu eines, dessen Verfolgung ihr besondere Freude bereiten dürfte: Die niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete, zweifache Mutter und familienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion Vanessa Behrendt, 44, aus Helmstedt. Gegen sie wird – was sonst – wegen des Verdachts auf “Volksverhetzung” ermittelt. Der ebenso lächerliche wie an den Haaren herbeigezogene Vorwurf soll sein, dass Behrendt, praktizierende Christin, in einem X/Twitter-Beitrag folgendes geschrieben hatte: „Die Regenbogenfahne steht für: Machenschaften pädophiler Lobbygruppen, die Gefährdung von Kindern durch LGBTQ-Propaganda, das Bedrängen von Kleinkindern mit Transsexualität“. Außerdem sei sie Sinnbild für „das legale ‚Kuscheln‘ und ‚Rangeln‘ fremder Männer mit Kindergartenkindern (‚Original Play‘) und die Behandlung von Geschlechtsidentitätsstörungen mit Pubertätsblockern, Hormontherapien und Transgender-OPs“. Dass es sich dabei weniger um eine Meinung geschweige denn “Hetze”, sondern durchaus belegbare Tatsachen handelt, liegt auf der Hand.

Trotzdem missbrauchte die Anklagebehörde auch hier sogleich den inzwischen inflationär dauerzweckentfremdeten Volksverhetzungsparagraphen 130 Strafgesetzbuch, um Behrendt zu kriminalisieren; vielleicht ja, weil Behrendt ihrem Tweet fügte ein Bildmeme mit der Aussage hinzugefügt hatte, ihre – Behrendts – Farben seine die der Fahne Deutschlands, schwarz-rot-gold, und nicht die der Regenbogenflagge. Nichts an diesem inhaltlich völlig korrekten, legitimen und zudem von der Meinungsfreiheit gedeckten Beitrag ist auch nur im Entferntesten justiziabel oder erfüllt gar den Tatbestand der “Volksverhetzung” – außer natürlich für die linke Gesinnungsjustiz in Göttingen. Nicht zufällig waren es dortige Staatsanwälte der eingangs erwähnten Zentralstelle, die vergangenen Monat weltweit in die Medien gerieten, als sie sich in der US-amerikanischen TV-Dokumentation „60 Minutes“ über ihre eigenen Justizopfer lustig machten – nämlich über Bürger, denen sie im Zuge willkürlicher Hausdurchsuchungen wegen angeblicher “Hasspostings”ihre Laptops und Handys beschlagnahmt hatten.

Ermittelnde Staatsanwältin feixte in US-Doku über Handy-Beschlagnahmungen

Die verstörenden Interviews mit Vertretern einer immerselben, systemübergreifenden und typisch deutschen Funktionsjustiz aller Epochen hatten weltweit für Entsetzen gesorgt und offenbart, wie beliebig und selbstverständlich das Grundrecht auf Meinungsfreiheit in Deutschland inzwischen eingeschränkt wird und wie richtig US-Vizepräsident JD Vance mit seiner mahnenden Münchner Rede zur bedrohten freien Rede in Europa und speziell Deutschland lag. Besonders schlimm: Das Verfahren gegen Behrendt wird sogar ausgerechnet von der Staatsanwältin Svenja Meininghaus bearbeitet, die eine der grinsenden Anklägerinnen in der TV-Doku war. Statt aus dem Skandal zu lernen und sich in der Verfolgung von unliebsamen Meinungen und Äußerungen etwas zu bremsen, setzt macht die politisch selbstgleichgeschaltete Göttinger Justiz nun also noch eins drauf und geht – bewusst öffentlichkeitswirksam – gegen Behrendt vor, obwohl diese als Abgeordnete eigentlich Immunität genießt (die natürlich aufgehoben wurde), womit die Hürden für Ermittlungsverfahren eigentlich noch höher als beim Normalbürger liegen müssten. Der einzige Grund ist, zur staatlich erwünschten Diskreditierung und Diffamierung der Opposition beizutragen – und da wird natürlich jede sich bietende Gelegenheit genutzt, gegen eine AfD-Politikerin vorzugehen. Welche konkrete Äußerung in Behrendts Tweet der konkrete Auslöser für die Ermittlungen war, wollte die Staatsanwaltschaft Göttingen übrigens ebenso wenig beantworten wie die Frage nach dem personellen und zeitlichen Aufwand, der für diese Absurdität verschwendet wird.

Behrendt selbst erklärte dazu: „Wenn der Einsatz für den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und schädlicher LGBTQ-Propaganda als angebliche Volksverhetzung dargestellt wird, zeigt das einmal mehr den bedenklichen Zustand der Meinungsfreiheit in diesem Land.“ Zudem werde dadurch wieder ein voreingenommenes und politische Agieren der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft der Göttinger Zentralstelle zur Bekämpfung von „Hasskriminalität“ im Internet deutlich. „Dieses Verfahren dient eindeutig dem Zweck, die politische Opposition und mich persönlich einzuschüchtern.“ Behrendts Rechtsanwalt Markus Haintz, der auch zahlreiche Medien wie Ansage!, “Journalistenwatch” und AUF1 vertritt, erklärte, es sei „befremdlich, dass in Deutschland inzwischen Ermittlungsverfahren wegen sogenannter Volksverhetzung eröffnet werden, wenn sich eine Landtagsabgeordnete kritisch zu der Regenbogenfahne und deren (mutmaßlicher oder tatsächlicher) Bedeutung äußert“. Seine Mandantin habe niemanden beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet. Ein Angriff auf die Menschenwürde von Teilen der Bevölkerung liege nicht vor, vielmehr handele es sich um eine vollkommen zulässige Meinungsäußerung.