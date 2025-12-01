Wieder zurück zur Brandmauer: Unsere „standhaften“ Familienunternehmer

Liebe Mitglieder des Verbands “Die Familienunternehmer„, sehr geehrter Vorstand, liebe Unternehmerkollegen!

Eure Standfestigkeit und eure Konsequenz im Einsatz für unseren gefährdeten Wirtschaftsstandort Deutschland in den letzten Wochen hat mich zutiefst beeindruckt! Ende Vor zwei Monaten habt Ihr euch entschlossen, die die Brandmauer zu überwinden und ab sofort auch mit der stärksten politischen Partei in Deutschlands, der AfD, in Dialog zu treten und habt diese Entscheidung tapfer verteidigt. Dann, nachdem Euch die Deutsche Bank die Räumlichkeiten gekündigt hat, nachdem Ehrenmänner wie Dirk Rossmann (die die politische Haltung über Geschäftsinteressen stellen) ausgetreten sind und Regierung und NGOs eine Kampagne gegen verbleibende Mitgliedsbetriebe losgetreten haben, habt ihr es euch wieder anders überlegt und bezeichnet nun die Bereitschaft, mit allen politischen Kräften zumindest zu reden, als “ein Fehler”. Die Brandmauer steht wieder.

Soviel demokratisches Rückgrat findet man selten; eure außergewöhnliche moralische Integrität hat mir tief imponiert! Ich möchte deshalb gerne einen Mitgliedsantrag stellen, um anschließend öffentlichkeitswirksam als Superdemokrat und Bessermensch bei Euch wieder austreten zu können. Jeder weiß dann mit Gewissheit, dass ich immer alles richtig gemacht habe; man wird mir nach meinem Austritt mein freies Wort in der Vergangenheit und jede meiner Kritiken nachsehen und verzeihen! Ich werde geläutert sein, man wird mich hoffentlich ebenfalls mit Lob überschütten und mich in den erlauchten Kreis der „Unsere Demokratie„-Verfechter hineinlassen. Ein gutes Gefühl wird mich durchströmen, wenn dann die Vorwerks, Darbovens, Rossmänner, Goldbecks und all die anderen aufrechten Unternehmerkollegen meine Freunde sein wollen und werden!

Bange Frage

Allerdings muss ich etwas bekennen… Ich habe mich bislang eigentlich zu folgender Meinung bekannt: Wenn wir schon Islamisten, Terroristen, Kriegstreibern, korrupten Politikern und sonstigen Halsabschneidern alle Grund- und Menschenrechte gewähren und sie hier tolerieren, sollten wir das doch eigentlich auch den Menschen zubilligen, die sich von den etablierten Parteien ausgenutzt und schäbig behandelt fühlen und deshalb in ihrer Not die AfD wählen. Daher meine bange Frage: Muss ich diese Meinung nun auch als “ein Fehler” bezeichnen und sie annullieren lassen, bevor ich bei Ihnen mitmachen darf? Befinden Sie mein Unternehmen und mich denn für würdig, oder ist Ihnen das jetzt unangenehm und peinlich?

Ihnen eine gesegnete Adventszeit! Mit herzlichen Grüssen,

Axel Bürger, CEO eines mittelständischen Unternehmens