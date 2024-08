Wiens letzter Anarchist: In memoriam Richard Lugner

Gürtelbridge is down. Der Gürtel-Übergang zu seiner Lugner City, auf den Richard Lugner zum Zeitpunkt der Aufnahme des unten abgebildeten Fotos bereits über 10 Jahre wartete, ist längst gebaut. Noch länger wollte die Stadt Wien nicht, dass der Baumeister ihr die Brücke quasi schenkt.

Dieser kommentierte, stets lakonisch, irgendwann dürfe er beim überüber- oder überüberübernächsten toten Fußgänger dann eben doch bauen, und irgendeiner Politiker, der immer dagegen war, würde dann das Band durchschneiden. Genauso kam es – wenn auch mit 15 Jahren Verspätung.

Wir schreiben die späten Neunziger. Euer Lametterer war noch immer recht neu in Wien, Lugner aber bereits Bürgermeister der Herzen. Der Vater meiner damaligen Freundin war Schulwart in Wien-Ottakring. An einem Einkaufssamstag begleitete ich ihn in die Lugner City, die irgendwie schon immer mit ihrem unwiderstehlich-abgerocktem “shabby chic” zu überzeugen wusste. In der Tiefgarage war Verkehrschaos. Und Richard Lugner persönlich gab den Verkehrspolizisten. Winkend, brüllend, gestikulierend. Doch statt den Knoten aufzulösen, verdichtete er ihn mit jeder Bewegung. Irgendwann sprang ein Autofahrer aus seinem Toyota, lief zum Baumeister, gab ihm eine feste Watschn – und stieg wieder ein. Lugner stand mit roten Backen da – und begann nach einer Schrecksekunde gleich wieder zu fuchteln. Der Vater meiner Freundin meldete sich zu Wort: “Klar ist er ein Vollkoffer“, tönte es in wunderschönem, altem und heute vom Aussterben bedrohtem Ur-Ottakringerisch aus ihm, “aber er ist okay. Er ist einer von uns. Weil er sich für nix zu schad’ ist.”

Oszillieren zwischen Strafen und Schmunzeln

Tage später sahen wir den Baumeister wieder. Jacqueline “Jacqui” Lugner war im Kindergartenalter und in der Lugner City war Streichelzoo. Lugner setzte das Kind auf ein Pony und strahlte. Er war jetzt einfach ein Vater, der glücklich war, weil sein Kind lachte. “Das meine ich“, sagte der Vater meiner Freundin, “er ist echt. Leute wie wir werden ständig belogen – aber wir spüren, wenn sich wer verstellt.” Die Politik-Versuche von Lugner, Frank Stronach 15 Jahre später vorwegnehmend, waren linkisch, das Gehabe dilettantisch und die Strategie peinlich. Die Etablierten und Arroganten der Wiener High-Society oszillierten zwischen Abstrafen des Emporkömmlings mit verächtlichen Blicken und Schmunzeln ob der unbeholfenen Konkurrenz. Vor Ort aber sah man einen, der auch bei diesem Unterfangen die Sprache der Straße sprach, der sich “nicht verstellte“.

Dass damals drei von vier Parteien des Wiener Gemeinderats (ratet mal, welche nicht!) immer wieder bei Lugner zwecks Kooperation ob seiner Popularität anklopften, war in Wien ein offenes Geheimnis. Vom “Falter” wurde er einmal gefragt, ob es da keine ideologischen Schranken gäbe. Lugner schlug sich auf die Schenkel und erwiderte unumwunden, ob der Interviewer das ernst meinen würde: “Ideologie“? In welchem Jahrhundert er denn leben würde. Der Redakteur blieb schmähstad zurück.

Was vom Baumeister der Nation bleibt? Mörtel Lugner war ein wenig so wie der Charakterstaat Österreich an und für sich: Immer ein wenig zum Fremdschämen, immer ein wenig peinlich, immer tiptop englisch – aber immer authentisch, stets liebenswert in seiner Skurrilität; eben ein echtes Original, und: “Sich für nix zu schad’!” Wiens letzter Anarchist. Requiescat in space, Richard Lugner.