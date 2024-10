Endlich Asylrechtsverschärfung in den Niederlanden: Wilders wirkt

Was in Deutschland nach wie vor undenkbar ist, hat die niederländische Regierung vergangene Woche vollbracht – nämlich eine Verschärfung des Asylrechts, die diese Bezeichnung tatsächlich verdient. Zwar wurde auf die von Geert Wilders geforderte Ausrufung der „Asylkrise“ verzichtet, wodurch es möglich gewesen wäre, noch weitgehendere Maßnahmen ergreifen zu können; dennoch wurde beschlossen, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen für Asylbewerber abzuschaffen. Deren Gültigkeitsdauer wird nun von fünf auf drei Jahre reduziert. Außerdem werden die Niederlande Ende November auf der Grundlage von Artikel 25 des Schengener Grenzkodexes Grenzkontrollen einführen. Asylbewerber, die anderswo einen Asylantrag gestellt haben, sollen zurückgeschickt werden, in den Abschiebegefängnissen wird es zusätzliche Zellen geben, während Asylbewerber ohne Papiere inhaftiert werden sollen.

Die Gemeinden werden zudem von der Verpflichtung befreit, Asylbewerbern Wohnungen anzubieten. Ein Gesetz, mit dem die Verteilung von Migranten über das ganze Land erzwungen werden sollte, wird noch vor Jahresende aufgehoben. Teile Syriens werden als „sicher“ eingestuft, was es ermöglicht, Migranten aus diesen Gebieten zurückzuschicken und Aufenthaltsgenehmigungen zu widerrufen. Migranten, die wegen einer Straftat verurteilt werden, werden schneller zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Und schließlich wird die Familienzusammenführung bei erwachsenen Kindern eingeschränkt.

Die Asyllobby jammert lautstark

Von alledem kann man in Deutschland nur träumen. Hier gibt es nur Lippenbekenntnisse, kosmetische Änderungen und Augenwischerei. Was in beiden Ländern aber identisch ist, sind die hysterischen Ausbrüche der Asylindustrie, die um ihre Pfründe fürchtet: „Die Regierung stört wissentlich und absichtlich das Asylsystem“, jammerte Frank Candel, der Vorsitzende des Flüchtlingsrats der Niederlande. Anerkannten Flüchtlingen werde angeblich „jede Aussicht auf Teilhabe an der Gesellschaft genommen“. Auch Maartje Terpstra von der Vereinigung der Asylanwälte, für die die Massenmigration natürlich eine exquisite Goldgrube ist, behauptet, für Asylbewerber werde es nun “schwieriger, sich zu integrieren, die Sprache zu lernen und Arbeit zu finden”. Tatsächlich ist es genau umgekehrt: Wenn dies bisher leichter war, wieso ist es dann so gut wie nie passiert? Terpstra jammert weiter, die verschärften Grenzkontrollen würden nun außerdem dazu führen, dass Migranten in die Hände von Menschenschmugglern fielen und die Erstellung von „ethnischen Profilen“ erleichtert würde.

Mit solchen, auch hierzulande sattsam bekannten und völlig unsinnigen Vorwänden versuchen die Profiteure einer völlig pervertierten Asylmissbrauchspraxis an der aberwitzigen Zuwanderungspolitik festhalten, wie sie viel zu lange praktiziert wurde. Wilders und den Niederländern kann man nur gratulieren, während Deutschland noch bedauernswerter erscheint – da der Migrationsdruck hierzulande nun noch größer werden wird, da nicht nur Holland, sondern immer mehr europäische Staaten die Notbremse ziehen, während die unfähigste und gemeingefährlichste deutsche Regierung seit 1945 weiterhin faktisch jeden ins Land lässt.