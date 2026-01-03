Will die AfD wirklich „die Schulpflicht abschaffen“?

Hat die AfD wirklich eine “Abschaffung” – im Sinne einer Beseitigung oder starken Lockerung – der gesetzlichen Schulpflicht gefordert? Wörtlich hat der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, erklärt, er wolle als Ministerpräsident „die allgemeine Schulpflicht in ihrer bisherigen Form abschaffen“. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob etwas komplett abgeschafft wird oder nur in seiner existierenden Form; ein von den AfD-feindlichen Medien gerne ganz bewusst unterschlagenes Detail. Es ist dasselbe wie mit Björn Höckes permanent bewusst verkürzt wiedergegebenem Satz “Die EU muss sterben”, das die angebliche gegen ein gemeinsames Europa gerichtete nationalistische Grundhaltung der AfD belegen soll. Tatsächlich lautete das vollständige Zitat “Die EU muss sterben, damit Europa leben kann.” Die Kritik richtet sich also gerade nicht gegen das Ziel einer europäischen Gemeinschaft, sondern gegen dessen Pervertierung in der bestehenden Form.

Ganz ähnlich verhält es sich bei der Schulpflicht. Die AfD hat bereits im Bundestagswahlkampf angekündigt, die allgemeine Schulpflicht zu lockern und sie in eine Bildungspflicht umzuwandeln. Es geht also um eine komplette Abschaffung von staatlichen Schulen und Lehrauftrag, sondern um die staatliche Sicherstellung einer qualifizierten Bildungsvermittlung. Ziel ist die intelligente Transformation der strikten Schulbesuchspflicht zu flexibleren Formen wie Bildungspflicht, Homeschooling plus flexiblem Gruppenunterricht. Viele dieser Konzepte waren ironischerweise von den Parteien, die gegen Siegmunds Forderung Sturm laufen, während Corona äußerst wohlwollend betrachtet worden.

Gravierendes Systemversagen

Warum will die AfD diese Umstellung von der allgemeinen Schulpflicht zu einer Bildungspflicht? Erstens geht es ihr darum, die Elternhoheit gegenüber staatlichem Zugriff und Indoktrination zu stärken. Explizit begründet die Partei die Parole „Bildungspflicht statt Schulpflicht“ mit Elternrechten und dem Anspruch, Eltern sollten den Bildungsweg ihrer Kinder stärker mitbestimmen. Zweitens liegt dem eine nüchterne Diagnose des Ist-Zustands der schulischen Bildung in Deutschland zugrunde. Und hier zeigt der objektive Befund ein gravierendes Systemversagen: Denn dieser Staat stellt Bildung effektiv nicht mehr sicher. Viele Schulen sind mit den Folgen der Masseneinwanderung und linker Gleichmacherei völlig überfordert.

Ideologische Vorgaben machen den ursprünglichen Anspruch von Schule – Wissen und Bildung vermitteln, Talente fördern, zu eigenständigem kritischen Denken ertüchtigen – zunehmend zunichte; kulturelle und sprachliche Barrieren, soziale und ethnische Konflikte zwischen den Schülern, das Primat von Integration und Inklusion (teils mehr Förderlehrer als Klassenlehrer) tragen dazu bei, dass schulische Leistungen und das Bildungsniveau Deutschlands im internationalen Vergleich immer weiter abfallen.

Es gibt kein Staatsrecht auf Verdummung unserer Jugend

Und drittens geht es der AfD um die Neutralität: Schule ist kein Ort für politische Propaganda, Lehrer sind gesetzlich zur politischen und weltanschaulichen Neutralität verpflichtet, Schüler müssten frei von einseitiger Ideologie sein. Dem steht eine zunehmende weltanschauliche Indoktrination bei den Themen Klima, Gender und Migration entgegen. Insofern reflektieren die Reformpläne der AfD die klassische liberale Position, die staatliche Zurückhaltung und unvoreingenommenen Unterricht verlangt. Wo diese Grundsätze nicht mehr erfüllt sind, müssen Familien sinnvoll ausweichen können und Alternativen haben. Es gibt kein Staatsrecht auf die systematische Verdummung unserer Jugend.

Doch der AfD-Vorstoß zur Lockerung der Schulpflicht birgt durchaus auch neue Gefahren, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Denn diese gestärkten Elternrechte können dann natürlich auch Muslime wahrnehmen, deren Verbände – vor allem islamistische Extremisten – die Kinder dann stattdessen nur noch in Islamschulen unterrichten lassen. Dasselbe gilt für Sekten oder politische Fanatiker. Das hat die AfD offenbar noch nicht hinreichend reflektiert. Diese Probleme sind in Ländern, in denen Ausnahmen von der Schulpflicht berteits gang und gäbe sind – etwa in einigen US-Bundesstaaten – eine große Herausforderung. Es geht bei dieser Thematik daher zwingend auch um Problemstellungen wie etwa völligen Ausschluss von Gruppen, die Neudefinition von Trägerschaften oder Fragen der öffentlichen Förderung. Denn klar ist: Wo künftig anstelle staatlicher Beschulung andere Unterrichtsformen erlaubt werden, braucht es dennoch einheitliche Standards, etwa bei Gruppengrößen, Lehrplänen und Abschlüssen.