Willkommen im linken Schranzenstaat Deutschland!

Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, hat auf X entsetzt ein Bild der von Antifa und Vertretern der sogenannten “Zivilgesellschaft” verwüsteten Hamburger Parteizentrale gepostet (siehe Beitragsbild oben). Aber, aber, aber, Herr Thering: Dafür ist Hamburg doch so schön bunt! Und hat die CDU nicht hat jahrelang dieses böse Spiel mitgemacht? Sie hat nie für eine rationale und gerechte Auseinandersetzung mit den vollkommen berechtigten Sorgen und Forderungen der Bürger – zum Beispiel auch im Fall von Pegida – gesorgt. Im Gegenteil: Die CDU hat jahrelang gemeinsam mit dem rot-grünen Mob einfach draufgehauen. Und dann beim Parteitag ihrer Geliebten Führerin elf quälend lange Minuten orgiastisch applaudiert.

Jetzt geht es auf einmal um die eigene Existenzberechtigung als Partei: Die Union weicht nur einmal ab – und kriegen nun das zu spüren, was wir Oppositionellen und Regimekritiker und die AfD seit über 10 Jahren ertragen müssen. Am Freitag waren es 20.000, gestern dann sogar 65.000 Menschen, die – gefeiert von den öffentlich-rechtlichen Medien – “gegen AfD und Merz” auf die Straße gingen.

Blanker Überlebenskampf

Michael Klonovsky schreibt dazu: “Diese stramm durchorganisierten Aufmärsche sind das ganz normale Resultat einer Refeudalisierung der Gesellschaft. Wenn seit Jahrzehnten dasselbe Milieu herrscht und Steuergeld verteilt, steht eine wachsende alimentierte Schranzenschar bereit.” So ist es. Der Marsch durch die Institutionen ist bis in die hinterletzte, linksgrüne Mini-NGO erfolgreich durchgeführt worden. Dieses miteinander verwobene Abhängigkeitsgeflecht kriegt man mit “demokratischen” Mitteln nie wieder getrennt – denn für die Schranzen ist es ein Existenzkampf. Was tun mit all den nutzlosen Geschwätz- und Genderwissenschaftlern? Die Zahl der in Bullshit-Jobs vom Staat Finanzierten im linken Schranzenstaat dürfte mittlerweile die Millionen gehen. Da wird nichts zur Produktivität beigetragen, aber sie müssen ja nun mal irgendwie beschäftigt und als Wahlpöbel bei Laune gehalten werden. Niemand wird freiwillig auf irgendetwas verzichten. Dann schon lieber den klaren Verstand komplett ausknipsen und nun auch gegen die Nazis in der CDU agitieren.

Dieses System kann wohl nur noch das Schwert des Islam – die Scharia – durchschlagen. Oder der blanke Überlebenskampf, sollte es tatsächlich noch zu einem flächendeckenden Blackout kommen. In jedem Fall kommen dystopische Zeiten auf uns zu.