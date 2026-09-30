BRDigung: Es war ein Musterbeispiel deutscher Gastfreundschaft. Familie Müller – Vater Thomas, Mutter Sabine, die Teenager Tim und Klara sowie Oma Martha und Opa Erwin – lebte in einem geräumigen, sonnendurchfluteten Einfamilienhaus mit großem Garten. Zusammenhalt wurde großgeschrieben: Man half sich, hütete die Kinder, mähte den Rasen und backte sonntags gemeinsam Pflaumenkuchen. Als der afghanische Kriegsflüchtling Tariq in die Gemeinde kam, gab es für die Müllers kein Zögern. „Wir haben doch Platz!“, meinte Thomas beseelt. Tariq bezog das gemütliche Mansardenzimmer im Dachgeschoss. Fortan saß er abends am Esstisch und gehörte praktisch zur Familie.

Damit sich der Gast rundum wohlfühlte, stellte Sabine die Küche kurzerhand um: Schweinefleisch wurde vom Speiseplan gestrichen, die Messer wurden fortan akribisch nach Halal-Vorgaben getrennt und die Sonntagsbratwurst wich feinstem Lamm-Kebab. Auch der Festtagskalender wurde flexibel angepasst. Wenn Tariq das Zuckerfest feierte, dekorierten die Müllers mit Begeisterung den Flur und schoben das Weihnachtsfest präventiv in den Hintergrund, um niemanden zu irritieren. Einzig ein leiser Schmerz betrübte die idyllische Harmonie: Tariq vermisste seine Liebsten.

Gast im Dachgeschoss? Platzwechsel im Erdgeschoss!

Dank hervorragender juristischer Beratung von Pro Asyl und der beispielhaften Dynamik des Familiennachzugs dauerte es nicht lange, bis Verstärkung eintraf: Tariqs Erstfrau, seine Zweitfrau, die schwereingeschränkte Großmutter und fünf quirlige Kinder standen mit vollgepackten Taschen im Flur. Das Mansardenzimmer erwies sich nun als dezent unterdimensioniert. „Kein Problem!“, rief Opa Erwin voller Nächstenliebe. „Martha und ich wollten sowieso schon immer mal kürzer treten!“ Die Großeltern räumten freudestrahlend ihre barrierefreie Einliegerwohnung im Erdgeschoss und zogen mit zwei Klappbetten in das Dachgeschoss. Tariqs Familie richtete sich im Erdgeschoss ein.

Schon wenige Wochen später meldete Tariq vorsichtig weiteren Hilfsbedarf an. Die Brüder seiner beiden Ehefrauen nebst Cousin ersten Grades und deren Nachwuchs saßen im Transitbereich fest. Ein kurzer Blick in die Augen der neugeborenen Großneffen genügte, und Vater Thomas traf eine folgenschwere Entscheidung: „Platz ist im kleinsten Haus!“

Umzug in den Heizungskeller

Um die neuen Gäste adäquat unterzubringen, traten Thomas und Sabine ihr Hauptschlafzimmer im ersten Stock ab. Schließlich benötigte die Großfamilie einen zentralen Rückzugsort. Thomas und Sabine schliefen fortan auf einer ausziehbaren Schlafcouch im Wohnzimmer. Das Essen wurde nun im Schichtbetrieb eingenommen, da die 18-köpfige Tischgemeinschaft die stattlichen Kapazitäten der Esszimmermöbel sprengte. Zuerst aßen die Männer gemeinsam, bis anschließend die Frauen die Reste in fröhlicher Runde genießen durften.

Der Sommer verging, und der Clan wuchs weiter. Als Tariqs Onkel – ein leidenschaftlicher Schafzüchter – zusammen mit seinen drei Schwagern und deren Schwiegereltern den Wunsch äußerten, ebenfalls Teil der bunten Hausgemeinschaft zu werden, geriet die Raumplanung kurzzeitig ins Stocken. Dabei bot sich der großzügige Garten perfekt für die Schafzucht an. Da musste doch eine Lösung her und Sabine hatte gleich eine kreative Idee: Tim und Klara gaben ihre Kinderzimmer ab und wurden im Heizungskeller untergebracht. „Da ist es im Winter wenigstens schön warm!“ sagte Tariq. Das Wohnzimmer wurde zur Gemeinschaftszone erklärt, was bedeutete, dass Thomas und Sabine nun auf Isomatten im Flur unter der Garderobe nächtigten, um den Durchgangsverkehr nicht zu behindern.

Die Grundbuchänderung

Mit dem Eintreffen der weitläufigen Verwandtschaft aus der Provinz Herat erreichte das Haus schließlich seine maximale Belegungsdichte. Die bürokratische Ordnung verlangte nun klare Verhältnisse: Da Tariqs Familie inzwischen 92 Prozent der Wohnfläche beanspruchte, schlug das Amtsgericht im Rahmen eines administrativen Entlastungsverfahrens eine Grundbuchänderung vor: Tariq wurde als Alleineigentümer eingetragen, um die Grundsicherung und das Kindergeld aus einer Hand zu koordinieren. Thomas unterzeichnete die Papiere mit Freudentränen in den Augen – wie wunderbar war es doch, bedingungslos teilen zu können!

Kurz vor Weihnachten – das im Haus offiziell durch die besinnlichen Vorbereitungen auf das nächste Opferfest ersetzt worden war – stellte die örtliche Baubehörde bei einer Routinebegehung fest, dass das Dachgeschoss sowie der Heizungskeller aus Brandschutzgründen nicht als dauerhafter Aufenthaltsort für die ursprünglichen Hausbesitzer geeignet seien. Zudem wurde der Flur als Fluchtweg deklariert, weshalb Isomatten dort eine Ordnungswidrigkeit darstellten.

Das neue Domizil am Bahnhof

Mit sanftem Nachdruck und einem blauen Berechtigungsschein der Gemeinde begleiteten die Sozialarbeiter Familie Müller vor die Tür. Heute lebt die hilfsbereite Familie Müller in der städtischen Obdachlosenunterkunft am Bahnhof. Oma Martha leitet von dort die Koordinierungsstelle der „Omas gegen Rechts“, Opa Erwin repariert aus alten Europaletten Hochbetten für die Enkel, ein fröhliches “Wir schaffen das!” auf den Lippen – und Thomas schwärmt beim Abendbrot mit Erbsensuppe noch immer allen Mitbewohnern vor: „Man muss einfach offen sein für Neues.“ Und, mal ganz ehrlich: Halal-Essen ist ohnehin viel bekömmlicher, und so ein großes Haus macht am Ende sowieso nur viel Arbeit beim Putzen.

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So waren am Ende alle miteinander glücklich und zufrieden im besten Deutschland, das es je gegeben hat.