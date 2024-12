Wintermarkt statt Weihnachtsmarkt: Entchristlichung durch Selbstzensur auch in England

In London, Hauptstadt des Vereinigten Königreiches und Englands, wurde dieses Jahr der historische Weihnachtsmarkt in “Wintermarkt” umbenannt, um andere religiöse Gruppen nicht zu “beleidigen”. Weihnachten wird hier nur noch im Verborgenen erwähnt, selbst Händler und Budenbetreiber dürfen das Wort auf Märkten nicht mehr aussprechen. Sadiq Aman Khan, ein sunnitischer Muslim, ist britischer Politiker der Labour Party und seit Mai 2016 Bürgermeister von London. Khan ist das erste islamische Londoner Stadtoberhaupt. In der Region und Verwaltungseinheit Greater London (Groß-London) lebten per 31. Dezember 2021 1.318.754 Muslime (15 Prozent der Gesamtbevölkerung), im gesamten Vereinigten Königreich waren es 3.998.875, also 6.0 Prozent. So weit die offiziellen Zahlen, Tendenz stark steigend.

Im Vereinigten Königreich und Irland gibt es laut “Muslims in Britain” etwa 1.850 Moscheen (Stand 18. November 2024) und angemietete Gebetshallen sowie rund 3.000 muslimische „Wohltätigkeitsorganisationen“, von denen einige ideologische Ableger der Muslimbruderschaft sind. In zahlreichen Groß- und Kleinstädten des Landes steigt die Zahl britischer Muslime in politischen Ämtern in den letzten Jahren spürbar. Viele Muslime bilden eine religiöse und politische Einheit, die mit dem Begriff Umma (oder Ummah) bezeichnet wird. Natürlich sollte man unterscheiden zwischen dem Islam und politischem Islamismus; doch gerade dieser politische Islamismus ist eine verkannte Gefahr. In Politik, Wissenschaft und Gesellschaft wird dieses Problem weithin und vielfach unterschätzt oder kleingeredet.

Das Ausmaß religiöser Toleranz ist längst überschritten

Der Reporter Ben Leo von “GBNews” berichtete in einem kurzen Video auf Twitter/X und YouTube über die eingangs geschilderte Umbenennung des Londoner Weihnachtsmarkts als “Wintermarkt” bezeichnet. Die Erwähnung von Weihnachten erfolgt nur mehr heimlich, um keine Probleme mit anderen religiösen Minderheiten zu verursachen. Mit anderen Worten: Die Bürger eines traditionell christlichen Landes haben sich eine Selbstzensur auferlegt – und vor allem: eine Entchristlichung. Ihre grundlegenden Rechte – die Freiheit des religiösen Gewissens und die Freiheit der Meinungsäußerung – sind in Gefahr. Aber gerade das scheint die christlichen Kirchen in Großbritannien nicht zu alarmieren. Die immer weiter ausufernde, die Gesellschaft gleichermaßen verändernde und gefährdende islamfreundliche Unterwürfigkeit gehört zum neuen Verständnis „politischer Korrektheit“.

Die Briten haben so sehr versucht, es allen recht zu machen, dass sie vergessen haben, wer sie sind. Das ist allerdings auch in Deutschland längst der Fall. Diese Entwicklung stellt einen erheblichen Angriff auf unsere Traditionen, unsere Werte, gesellschaftliche Normen und letztlich auf unsere Kultur dar – und kann nur als verwerflich, ja absolut widerlich bezeichnet werden. Gott (oder meinetwegen auch Allah oder wem auch immer) sei Dank bin ich selbst Atheist, also ein Ungläubiger (“Kāfir”); aber dennoch: der Tag, an dem ich aufhöre, “Weihnachten” zu sagen oder jemandem ein friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen, nur weil es andere angeblich beleidigen könnte, wird der Tag sein, an dem ich aufhöre zu atmen! Der links-grün-bunte unterwürfige und pseudomoralistische Wokismus zahlreicher Stadträte und Regierungsschergen ist erbärmlich – in England wie auch in Deutschland.

Mehr als drei Millionen muslimische Deutsche

Man muss sich auch hierzulande bald über nichts mehr wundern. Wir erleben jetzt die bisher nie gekannte “Freiheit”, einmal pro Jahr per einfachem Verwaltungs- beziehungsweise bloßem Sprechakt das Geschlecht zu wechseln. Jeder kann sich nun überlegen, ob er/sie/es/irgendwas auf ein anderes Geschlecht umswitcht, vielleicht bald sogar auf eine der bis jetzt wissenschaftlich ausgewiesenen ungefähr 72 unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten zu wechseln.

In Deutschland leben laut der Deutschen Islam-Konferenz (DIK) ungefähr 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Mehr als Hälfte von ihnen – knapp 3 Millionen – besitzt bereits die deutsche Staatsbürgerschaft. Knapp ein Achtel der in Deutschland lebenden Muslime engagiert sich in einer Moscheegemeinde. Die eigentliche Zahl der Gläubigen, die regelmäßig eine Moschee besuchen oder sich dort “ehrenamtlich” einbringen, ist dagegen sehr viel höher. Welche Begriffe könnten vor dem Hintergrund dieser demographischen Entwicklung also demnächst – aus lauter christlicher Nächstenliebe und maßlos überzogenem Einfühlungsvermögen – bei uns verboten werden, um Muslime ja nicht zu “beleidigen”? Begriffe für den Index gibt es da genug; hier ein paar Beispiele: Weihnachtsbaum, Weihnachtsbasteleien, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsengel, Weihnachtsessen, Weihnachtsfest, Weihnachtsgans, Weihnachtsgebäck, Weihnachtsgeld, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsgratifikation, Weihnachtskrippe, Weihnachtskugeln, Weihnachtsmann, Weihnachtsnussknacker, Weihnachtsschaufensterdekoration oder Christbaum, Christkind, Christkindlmarkt, Christmette, Christstollen…

Wer sich beleidigt fühlt, kann gerne gehen

Nun gut; der Import und Verkauf von „Weihnachts“-Enten und -Gänsen aus tierquälerischer Massenhaltung hätte längst verboten werden sollen, und auch auf die dümmlichen Weihnachtssendungen zwangsgebührenfinanzierter TV-Sender verzichtete ich ebenso konsequent wie auf die unsäglichen, Brechreiz auslösenden „Weihnachtsansprachen“ des nicht einmal vom Volk gewählten Frank-Walter Steinmeier oder die „Weihnachtsgrüße“ selbstverliebter Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Robert Habeck, Sarah Wagenknecht und Friedrich Merz von der “christlichen” Union, die jeden Bezug zur Realität längst verlorenen haben. Denn merke: Schlimmer geht immer! Apropos CDU: Sollte man nicht konsequenterweise die „Christlich Demokratische Union Deutschlands“ und die „Christlich-Soziale Union“ umbenennen, um die hochsensiblen Muslime durch den Buchstaben „C“ im Parteinamen nicht noch länger zu erniedrigen? Soviel Selbstzensur und Empathie muss doch wohl möglich sein!

Ich persönlich meine: Menschen, die sich von Weihnachten “beleidigt” fühlen, sollten dieses Land verlassen! Aber ist es nicht vielleicht ganz anders? Fühlen sich zahlreiche Muslime womöglich gar nicht herabgewürdigt oder beleidigt, sondern ist dies nur ein perfider Weg, um immer mehr politische und gesellschaftliche Kontrolle hierzulande auszuüben? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Übrigens: Nein, für mich gehört der Islam nicht zu Deutschland!