Wir brauchen keine Autofirmen!

Der allerbeste deutsche Wirtschaftsminister aller Zeiten konnte schon in der Vergangenheit schreiben (Kinderbücher) und sprechen. Das hat er seit jeher dem weltweit gefeierten außendiplomatischen Wunderkind voraus. Er konnte früher bereits so gut sprechen, dass er durchaus in der Lage war, linken Käseblättern Interviews zu geben. So schwadronierte er über seine feuchten Träume bezüglich der zukünftigen Mobilität der Bürger des vereinigten Wirtschaftsraumes im Fachblatt für verstrahlte und moralinsaure Wehleidigkeit, der “taz”.

In einem Interview vom 6. Juni 2011 mit dieser Zeitung antwortete er auf die Frage „Herr Habeck, sind ‚weniger Autos natürlich besser als mehr Autos'“, wie es der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann gesagt hat?” mit folgendem Verbalejakulat: „Ja, das sehe ich wie Kretschmann. Und die wenigeren Autos müssen weniger Benzin verbrauchen als heute.“

Das Ziel ist vor Augen

Wenige Jahre und einige extrem bösartige Entscheidungen später ist die deutsche Automobilwirtschaft dem ihr von den Kulturmarxisten zugedachten Nirvana etliche bedeutende und einschneidende Schritte nähergekommen. Die links-grün-woke Niedersachsen-Sekte VW (früher bekannt durch das Fertigen durchaus passabler Vehikel, die man sogar fast schon als Autos bezeichnen konnte) hat das Endstadium ihres Regenbogendeliriums erreicht. Der Betriebsrat – das Management scheint noch zumindest öffentlich zu schweigen – ließ die Bombe platzen: „Laut Betriebsrat will Volkswagen mindestens drei Werke schließen und tausende Stellen abbauen. Wie konnte es dazu kommen?“

Fortschrittlich und antirassitisch hat der Vorstand seinen Fokus von der Ingenieurskunst hin zur politischen Agitation verschoben. Der Sektenführer dieser Vereinigung von streng Grüngläubigen tummelt sich lieber auf Demos gegen Rechts als in drögen Konstruktionsbüros. Die rechte Hand des Gurus ist eine fast grünende Autohasser_Innende, die fast schon überqualifiziert erscheint – denn sie hat einen Schulabschluss und scheint fließend schreiben und lesen zu können (wie weit es mit dem Rechnen her ist, ist der Öffentlichkeit jedoch nicht bekannt). Standesgemäß und unabdingbar für eine politische Karriere bei den Grünen hat sie natürlich auch ein Studium abgebrochen. So gehört es sich, so etwas muss gefördert werden!

Marie-Antoinette und das Lastenrad

Neben der Halsbandaffäre ist die Habsburgerin Marie-Antoinette hauptsächlich durch einen Satz bekannt, den sie aber – wie einige behaupten – nie gesagt haben soll: „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen!“. Die Fehleinschätzung der gereizten Stimmung und der wirtschaftlichen Lage des französischen Volkes in der vorrevolutionären Zeit waren die Ursache dieser provokanten Äußerung. Ähnlich wird wohl der Vorstand von VW denken: Wenn VW keine Autos mehr bauen kann, dann sollen sie halt elektrische Lastenfahrräder produzieren!

Die Vielzahl an VW-Mitarbeitern, die bei den letzten Wahlen die roten und grünen Landes- und Staatsverwalter gewählt haben, wollen es offensichtlich ganz genau so. Es gab genügend Warnungen allerorten zu lesen, eben dies nicht zu tun. Aber wer nicht hören will (neudeutsch „fuck around“), der muss früher oder später fühlen (neudeutsch „find out“), wie das obige Beitragsfoto treffend illustriert.

Die Richtigen bestrafen

So sehr es die Grünverstrahlten in Niedersachsen auch verdient hätten, wenigstens einmal die Konsequenzen ihrer geistigen Erkrankung zu fühlen, so zweifelsfrei werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor den innerbetrieblichen Nachwirkungen geschützt werden: Es gibt bei VW nämlich Mitarbeiter, die sich weigern, Mitarbeitende genannt zu werden – und diese waren bei den letzten Wahlen in Mitteldeutschland ganz böse und haben ganz schlimme Politiker gewählt.

Zudem steht zu befürchten, dass diese Diesel-Renitenzler auch weiterhin nicht demokratisch wählen werden (also nicht die Einheitsgülle aus CDUSPDFDPFREIEGRÜNELINKE), sondern eben verboten, innerparlamentarisch anders und – kaum ausdenkbar! vielleicht sogar räääächts. Wenn diesen nun durch Werksschließungen in Zwickau und Dresden die wirtschaftliche Lebensgrundlage entzogen wird, hat die VW-Sekte viel dazu beigetragen, die Demokratie zu schützen und die burkaverhüllte Zukunft Deutschlands als Kalkutta-Kalifat der Turmbrüllerparasiten sicherzustellen!