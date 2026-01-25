Wir drei Kinder im Sonntagsanzug, 1960

Ich denke oft zurück an die Zeit um 1960 im bayrischen Schwaben. Dass man am Sonntag zur Kirche ging, stand völlig außer Frage. Das Gotteshaus stand mitten im Dorf, umgeben von einem kleinen Friedhof. Und wenn die Glocken um 8.45 Uhr anfingen zu läuten, stand man – das heißt: die Eltern und die Kinder – bereits im Flur. Am großen Spiegel wurde der schwarze Sonntagsanzug mit der Flusenbürste noch einmal abgebürstet. Hier ein Fussel, dort ein Staubkorn. Im Haus lag noch der Duft von Bohnenkaffee, den es nur sonntags gab. Der Hof und der Gehweg vor dem Haus waren selbstverständlich schon am Samstag mit dem Besen gekehrt worden. Das machten alle so. Am Sonntag sollte kein unnötiges Heu oder Stroh oder Sonstiges herumliegen. Alles, was nach Arbeit aussah, hatte zu verschwinden. Man ging nicht zur Kirche, man schritt irgendwie feierlich unter dem melodischen Läuten der drei Glocken, die über dem Dorf lagen.

Sonntage unterschieden sich deutlich von den Werktagen. Heute, wo man auf der Straße, wenn man den Wochentag nicht wüsste, kaum feststellen könnte, ob gerade Donnerstag oder Sonntag ist, haben sich diese Ordnungen und Rituale völlig verschoben, doch damals war der Unterschied klar. Der Sonntagsanzug symbolisierte auch für uns Kinder, die mit Religion noch nichts anfangen konnten, etwas Besonderes: Dieser Tag galt nicht der Arbeit. In der Landwirtschaft allerdings mit zwei Ausnahmen: Die Kühe im Stall waren vollkommen unreligiös und hatten morgens und abends das Verlangen, gefüttert und gemolken zu werden. Doch zwischendurch legten auch Bauern den Sonntagsstaat an. Vielleicht kam auch Besuch, der Onkel oder die Tante aus dem Nachbardorf oder ein Vetter, der unerwartet vor dem Hof stand. Da konnte man ja nicht in der werktäglichen Latzhose erscheinen.

Sonntags war alles anders

Schon beim Kirchgang merkten wir Kinder: An diesem Tag war etwas anders, zumindest am Vormittag: Man ging zum Gottesdienst wie alle anderen auch. Wir, die Größeren von dreien, waren Ministranten und durften dort quasi ein kleines öffentliches Amt vor dem Altar ausführen. Das hat geprägt, glaube ich. Die Schritte, das Befüllen des Weihrauchfasses, das Zusammenlegen der Tücher, das Klingeln mit den Glöckchen zur Wandlung und zum Segen: All das hatte etwas Feierliches, etwas Überirdisches. Wir Kinder konnten das nicht in Worte fassen, aber es war einfach so. Die Messe war kein bloßes Dabeisitzen. Sie glich eher einer “Mitmach-Oper”: Alle beteten laut, alle sangen laut. Ein ganzes Dorf füllte mit seinem Gesang das Kirchenschiff.

Wenn „Großer Gott, wir loben dich“ angestimmt wurde, war ich gerührt. Aber diese drei Minuten gaben Kraft für die Woche, die vor einem lag. Dass das wirkte, war kein Zufall. Ob man das Geistige verstand oder nicht, spielte dabei keine Rolle. Man war emotional erfasst. Um daraus Kraft zu schöpfen, musste man selbst das Wort „spirituell“ nicht kennen. Es genügte, wenn man es im Herzen erlebte und spürte. Nach der Messe gingen alle zum Grab ihrer Verstorbenen, in unserem Fall der Großeltern. Dort stand ein kleiner Weihwasserkessel mit einem kleinen Pinselchen, den tauchten wir ein und besprengten damit das Grab. Dann betete man ein Vaterunser und bekreuzigte sich. Auch aus Respekt vor den Vorfahren war der Sonntagsanzug genau die richtige Bekleidung.

Äußere Zeichen einer anderen Ordnung

Nach dem Kirchgang gingen Mutter und Kinder nach Hause. Dort mussten wir Kinder den Sonntagsanzug gleich wieder ausziehen. Er sollte ja nicht schmutzig werden, wenn wir im Garten spielten. Vater ging nicht ins Wirtshaus, wie viele andere; Er brauchte für die dreihundert Meter nach Hause gut zwei Stunden – aber nicht, weil er schlecht gehen konnte, sondern weil es damals üblich war, an jedem Gartenzaun stehen zu bleiben und mit dem jeweiligen Nachbarn ein wenig zu plaudern. Das war “Social Media” 1960 in live.

Der Sonntagsanzug jedoch ist mir als “Requisite” dieser Zeit am intensivsten in Erinnerung geblieben. Heute denke darüber nach und merke, wie sehr diese Traditionen heute doch fehlen. Früher galt: Besondere Tage und Anlässe – besondere Kleidung. Ist es nicht so, dass wir Menschen, auch wenn wir etwas Höheres nicht vollständig verstehen, durch solche äußere Zeichen in eine andere Ordnung hineingezogen werden; eine Ordnung, die es erlaubt, innezuhalten, den Rhythmus des Werktages zu verlassen und für einen Moment bei sich zu sein. Der Sonntagsanzug war ein praktisches “Werkzeug” dazu; mit der Sense in der Hand wäre dies schwerlich möglich gewesen…