Wir gehen glorreichsten Zeiten entgegen

Die Deutschen sind ein Volk von Dichtern und Denkern. Die intellektuelle Brillanz und der Schöpfergeist der Autochthonen sind das wichtigste Kapital des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Um sicherzustellen, dass das auch zukünftig so bleibt, haben die besten bundesrepublikanischen Regierungen aller Zeiten in den letzten Jahren in weiser Voraussicht für die Zuwanderung der fachkräftigsten Fachkräfte aus den Hochintelligenzbereichen der Turmbrüllerlande gesorgt.

Emissäre wurden in alle Wüstenregionen der Welt und zusätzlich in sorgsam herausgepickte Shitholes ausgesandt, um in strengen Auswahlverfahren qualifizierte Flachhinterköpfe zu selektieren, die dann, einmal im Auenland neuangesiedelt, in selbigem einen gewaltigen Brainboost hervorrufen konnten.

Erste vielversprechende Früchte sichtbar

Es sind jetzt erst wenige Jahre vergangen, seit die zerebrale Crème de la Crème (sozusagen das “Who is Who” der Esel – und Ziegenzüchter aus Gottes auserwählten wasserlosen Einöden) Mitteleuropa und vor allem die deutschsprachigen Länder bereichert. Erfreulicherweise sieht man bereits erste positiv stimmende Ergebnisse wie köstliche Früchte an einem kräftigen Baum heranreifen.

Die Talahorste beispielsweise haben die deutsche Sprache erfrischend reformbereichert und bezeugen mit ihren aparten Täschchen, den korrekt mit Bügelfalte sitzenden Jogginhosen sowie ihrem vorteilhaft alerten Gesichtsausdruck eine modische Innovationskraft, die die Kollektionen der Haute-Couturiers aus Mailand oder Paris an Chic und Pfiff bei weitem übertreffen. Hinzu kommen die Barbershop-getunten modischen Frisuren dieser kontemporären Beatnicks: eine Haarpracht, wie wir sie von reifen Maiskolben als Maisbart kennen.

Weitere Gebiete der deutschen Kultur erleben eine Renaissance

Die deutsche Sprache ist sehr alt, nuancenreich und ausdrucksstark. Zudem kommen im deutschen Sprachraum zahlreiche Dialekte vor, mit denen die deutschen Völker ihren Wortschatz gegenseitig bereichern und verfeinern. Talahorste und Talahorstinnen sprechen kein Deutsch, und wenn sie doch einige Wörter beherrschen, dann mit Sicherheit keinen Dialekt. Ihre Art der Aussprache wird als „Sprech“ bezeichnet: Als „Straßensprech“ oder „Hoodsprech“, entsprechend der Viertel, die sie zu fortschrittlichen Wohnkloaken umzuwandeln im Begriff stehen.

Das ist modern, das ist innovativ! Denn wer braucht schon eine Sprache, die tiefe Gedanken und Gefühle ausdrücken kann, wenn diese sowieso nicht vorhanden sind? Flachen Hinterköpfen können keine tiefen Gedanken entspringen. Kommunikation mit Völkern, die sich auf dem Sprachniveau der Abkömmlinge von Strenggläubigen befinden, tun sich zudem oft schwer, komplexe Sprachen zu verstehen. Was nutzen etwa verschiedene Begriffe für „Korruption“ wenn die betreffenden Kulturvölker damit nichts anfangen können – da es in ihren Herkunftsländern keinen Normalzustand eines ehrlichen Miteinanders gibt? Auch dieser Punkt für innovative Sprachangleichung geht also an die Horste und Horstinnen aus den Teppichknüpferregionen.

Rechtschreibung auf Fortschrittlich

Der altbacken Duden (oder, wie Wokinnende sagen würden, die Düdin) hat lange genug die Form der Rechtschreibung in diesem unserem Lande diktiert. Deshalb endlich weg mit diesen alten Zöpfen – getreu dem Motto: “Unter den Düdin Talarinnen der Muff von tausend Jahrinnen”. Damit machen die Neusiedler schon seit geraumer Zeit kurzentschlossen Schluss!

Wer braucht schon Supermarkt-Werbeschilder in umständlichem altem und überkorrektem Deutsch? Die Idee muss rüberkommen – Gruppierung und Abfolge der Buchstaben sind wie immer primär. Wer erinnert sich nicht gerne an den Gedenkkranz der SPD Mühlheim vor fünf Jahren, entstanden aus einer originellen Kooperation von Druckereilehrling und Floralfachkraft, mit dem griffigen Slogan: “Den Opfern von Krieg und Verschissmuss”?

Endsieg der Talahorst-Grammatik

Eine endlose Anzahl von derart zur Heiterkeit anregenden Hinweisen steht dem geneigten Supermarktkunden inzwischen allerorten zur Verfügung. Macht aber nichts! Denn die Boomer der ergrauten letzten indigenen Auslaufbevölkerung, die darüber entweder den Kopf schütteln oder sich ob vermeintlicher Rechtschreibschwächen amüsiert zeigen, gibt es der schieren Biologie wegen bald eh nicht mehr… und die Vertreter der Generationen X, Y und Z (mit in dieser Reihe zunehmender Häufigkeit) kapieren die unfreiwillige Komik sowieso nicht.

Talahorst-Grammatik und -Rechtschreibung werden daher den Endsieg erringen! Solange das Geschriebene auch nur annähernd phonetisch mit der zum Verkauf stehenden Ware in Deckung zu bringen ist, ist dem Zweck der Schrift ja Genüge getan; mehr braucht es nicht. Auch hier wird Deutschland eine Führungsrolle in Zukunft übernehmen. Ali, Dusimir und Ayse (sprich: Eiche) zeigen uns, wo es langgeht. Schöne neue Welt!