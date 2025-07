Es ist wieder Wochenende – und Zeit, Resümee zu ziehen: Vom Merkel-Wahn zur Merz-Kapitulation. Es begann mit einem Satz, der zur Staatsdoktrin erhoben wurde. Die wahnsinnigen Worte „Wir schaffen das“ sprach Angela Merkel im Spätsommer 2015 – und mit ihnen öffnete sich ein Tor zur Hölle, das Deutschland nie wieder schließen sollte. Zehn Jahre später steht ein anderer CDU-Mann an der Spitze, Friedrich Merz – und sein Resümee ist so düster wie ehrlich: „Nein, wir schaffen das nicht.“ Doch wer jetzt auf einen Kurswechsel hofft, hat das Spiel nicht verstanden. Denn was hier als Einsicht daherkommt, ist in Wahrheit nichts weiter als das Eingeständnis des endgültigen Scheiterns.

Jetzt sollen die Grenzen “härter” werden, was auch immer das heißen soll. Wahrscheinlich eine neue PR-Kampagne von Dobrindt, vielleicht ein paar Dienststellen mehr an der Grenze… Es ist grotesk, wie man versucht, mit neuen Worthülsen altes Versagen zu übertünchen. Die Wahrheit ist: Die politische Klasse hat längst kapituliert. Sie spielt nur noch Theater für ein Publikum, das sich entweder abgewandt oder aufgegeben hat. Alles, was jetzt kommt, ist Kosmetik am Leichnam einer gescheiterten Republik.

Der irreversible Niedergang

Merz ist kein Kanzler, sondern ein Kompromissprodukt einer zersetzten Mitte: Eine CDU, die glaubt zu führen, während sie von der SPD mitgerissen wird in ein ideologisches Niemandsland. Eine Große Koalition 2.0, aber diesmal ohne Mehrheit, ohne Rückhalt, ohne Richtung. Was bleibt, ist das Versprechen von Veränderung in einem System, das nicht mehr reformierbar ist. Es wird keine Wende geben, kein Aufbäumen, kein „Jetzt wird alles besser!“. Im besten Fall bleibt alles, wie es ist. Im wahrscheinlicheren Fall wird es schlimmer. Viel schlimmer.

Was wir erleben, ist kein temporärer Abschwung, es ist der irreversible Niedergang. Die Deindustrialisierung ist längst im Gang. Schlüsselindustrien wandern längst ab; nicht, weil sie können, sondern weil sie müssen. Die Energiepreise ruinieren den Standort. Der Mittelstand stirbt zwar leise, aber dafür sehr schnell. Innovation weicht Regulation. Unternehmer geben auf. Leistungsträger wandern ab. Die Jungen, die noch denken, gehen. Die, die bleiben, zahlen mit ihrer Zukunft – oder kassieren Bürgergeld. Gleichzeitig explodieren die Sozialausgaben. Migration wird nicht gesteuert, sondern verwaltet von Behörden, die überfordert sind, und Politikern, die dies nicht einmal mehr vertuschen. Integration ist zum Fremdwort geworden. Parallelgesellschaften verfestigen sich, Kriminalität wird relativiert, Angst wird normal.

Wir lassen es zu

Der Staat ist da – aber nur, wenn es um Steuererklärungen geht oder neue Auflagen für Handwerksbetriebe. Und wir? Wir lassen es zu. Wir haben es gewählt. Oder schlimmer: Wir haben es hingenommen. Die Mehrheit der Menschen hat sich eingerichtet in der Hoffnung, dass es irgendwie schon weitergeht. Doch es geht nicht weiter. Es geht abwärts. Mit jedem Monat ein Stück tiefer. Und irgendwann werden wir akzeptieren, dass der Aufstieg dieses Landes vorbei ist, dass es keinen Weg zurück gibt, und dass es niemanden mehr gibt, der uns retten wird.

Deutschland stirbt nicht durch Krieg, sondern durch Gleichgültigkeit, durch Selbsttäuschung und durch das permanente Verschieben von Verantwortung. Wir haben kein Erkenntnisproblem – wir haben ein Handlungsverbot. Und niemand wird kommen, um uns da herauszuholen. Wir sind alleine. Und wir haben versagt – kollektiv, politisch, historisch.