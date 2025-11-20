„Wir sind bereit für den Fight tonight!“

Das Zitat der Überschrift stammt von dem kriegsgeilen und augenscheinlich psychisch auffälligen Bundeswehrgeneral Christian Freuding, allen Ernstes der aktuelle oberste Soldat des deutschen Heeres. Dieser „Inspekteurende“, der sofort aus dem Dienst entfernen gehört, meint weiter, dass Deutschland durch Hingabe und Innovationen “kriegstüchtig” werden kann. Die Regierung – Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius – lässt ihn reden und gewähren. Unterdessen verhandeln richtige Staatsmänner – Trump und Putin – über einen für den Westen zwar bitteren, aber realpolitischen Plan zur Beendigung des Ukrainekrieges.
Dieser neue Friedenspakt bildet die sich abzeichnende Niederlage der Ukraine ab; warum wohl sonst würde er so unglückliche Bedingungen beinhalten? Donald Trump stimmt üblicherweise seinem eigenen K.O. nicht so ohne weiteren einfach zu.
“Erfolge” einer politischen Idiotentruppe
Und darum geht es:
- Die Ukraine zieht sich aus den noch nicht besetzten Gebieten in den Regionen Donezk und Luhansk zurück.
- Die Regionen in Donezk werden in eine “demilitarisierte Zone” umgewandelt.
- Die Ukraine verkleinert ihre Armee um 50 Prozent und gibt “wichtige Waffenkategorien“ auf.
- Ukraine erhält Sicherheitsgarantien durch die USA.
- Ausländische Truppen dürfen nicht in der Ukraine stationiert werden.
- Der Ukraine wird verboten, Langstreckenwaffen einzukaufen, die tief in russisches Territorium eindringen können.
- Die Ukraine wird gezwungen, Russisch zur (weiteren) offiziellen Amtssprache zu machen.
- Die Ukraine muss der russisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat) offiziellen Status zubilligen.
- Die aktuelle Frontlinie in der Südukraine wird eingefroren und Russland zieht sich aus (bislang noch nicht näher präzisierten) Gebieten zurück, die “Gegenstand von Verhandlungen” sind.
- Die Ukraine tritt nicht der NATO bei.
Noch nicht verhandelt, aber klar ist, dass die EU die gestohlenen („eingefrorenen“) bis zu 250 Milliarden Euro an russischen Geldern ohne Abzüge zurückgeben muss. Da es unsere politische Idiotentruppe erfolgreich geschafft hat, sich aus allen ernsthaften und realen Verhandlungen und Gesprächen „unter Männern“ herauszukatapultieren, kann Trump diesem Faktum leicht zustimmen. Dafür darf die EU dann die Weiterbereicherung des Selenskij-Mafia-Packs mit unseren Schulden bezahlen.
“Fuck the EU!”
Auch hier kommt man nolens-volens nur zu einem Schluss: Fuck and then kill the EU (um Obamas Außenamtsdirektorin Victoria Nuland zu paraphrasieren). Denn diese trägt eine ganz erhebliche Mitschuld an Beginn und Fortführung des fast vierjährigen Gemetzels in der Ukraine (ebenso wie auch an dem Gemetzel an unserer Industrie und Ökonomie). Aktuell verfügbaren Daten zufolge beliefen sich bereits Anfang 2025 die bisherigen militärischen, finanziellen und “humanitären” Hilfsleistungen aller westlichen Staaten für die Ukraine auf mindestens rund 360 Milliarden US-Dollar (!).
Die wirtschaftlichen Folgen und Spill-Over-Effekte gehen weit darüber hinaus: Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch den (absolut vermeidbaren) Ukrainekrieg für die beiden Kriegsparteien und ihre Nachbarn) wird vom Centre for Economic Policy Research und seinem Panel VoxEU mit mindestens 2,4 Billionen US-Dollar angesetzt. Als Anzahl der Toten auf beiden Seiten dürften mindestens 350.000 Menschen realistisch sein. Außer jeder Frage steht, dass sich 2022 – nach dem ersten Rückzug Putins – dramatisch bessere Konditionen für einen Friedensschluss hätten erreichen lassen können. Dies hätte allerdings zu diplomatischer Staatskunst fähiger, pragmatischer Verantwortungspolitiker bedurft – und keine unfähigen, gemeingefährlichen Totalausfälle wie Ursula von der Leyen, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock. Es ist die politisch verkommene Klasse in Deutschland und der EU, die die Fortsetzung des Krieges wollte – und weiterhin will.
16 Antworten
Obwohl selber gedient muss ich dies
loswerden.
Der Abschrecckungseffekt der Truppe
besteht darin, dass der Feind sich tot
lacht.
Was den Geisteskranken betrifft, es steht tatsächlich deutlich im Gesicht geschrieben.
Es mag ja sein, dass man die im Dunkeln gar nicht sieht, aber im Hellen ist der Wahnsinn nicht zu übersehen.
Ich kann es nur mit einer polemischen Metapher beschreiben.
Der oberste Heerführer muss einen ganz kleinen Schwanz haben und dort hat sich auch noch sein Gehirn versteckt.
Nun Selnskyj ist in die Türkei gefahren, um mit Erdogan einen Deal zu machen.
Man mag Putin für schwach halten, aber hätte er Ramstein auslöschen sollen?
Trump weiß, dass er es könnte. Er weiß aber vor allem, dass Putins atomare Waffen nocht nur New York und Los Angeles dem Erdboden gleich machen könnten.
Der große Kampf um den Endsieg muss verschoben werden, das hat auch Trump begriffen.
Try it out and try again if you fail. das ist am Ende immer erfolgreicher, als jeden Fehler zu wiederholen oder gar noch zu vertiefen.
Ich kann nur hoffen, die Ukrainer lernen daraus und sie sollten Selenskyjs Kopf 10 Jahre lang auf einem Pfahl am Maidan ausstellen, um zu zeigen wie es den Schlächtern des eigenen Volkes ergehen muss, damit die Wahnsinnigen betreutes Wohnen hinter festen Mauer genießen, aber keine Kommandogewalt bekommen können.
„… damit die Wahnsinnigen betreutes Wohnen hinter festen Mauer genießen, aber keine Kommandogewalt bekommen können. …“
Lebenslanges Betreutes Wohnen in der Forensik. Mit Abarbeiten der aufgeladenen Schuld. Wann wird Lallerbach und wann wird Merkel eingewiesen?
Soll er doch hingehen an die Ostfront und kämpfen! Und alle anderen kriegsgeilen Typen mit ihm!
Ich gehe lieber ins Bett und mache ein Schläfchen. Ätsch!
😜
VORSICHT: Bundeswehr übt Krieg in Berlin!
@„Wir sind bereit für den Fight tonight!“
Wir – damit meint er, das er aus dem Lehnsessel heraus bei Zigarre und Whisky andere ins Feuer schickt – selbst aber weit hinter dem Baum bleibt !
Wie war das noch :
Der Krieg ist ein Vorgang, bei dem sich Menschen umbringen, die einander nicht kennen, und zwar zum Ruhm und zum Vorteil von Leuten, die einander kennen, aber nicht umbringen. Paul Valéry (1871-1945)
„Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen, auf Befehl von Menschen, die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen.“
George Bernard Shaw
Der kann sich ein Gewehr nehmen und in die Ukraine marschieren – und seine Kumpane gleich mitnehmen !
Der ist ein Offizier – nun, als ich beim Bund war – Stabsbatterie eines Artillerieregimentes – gab es unter uns Soldaten ein geflügeltes Wort : „Alle Soldaten sind Schweine – auch Offiziere sind Soldaten!“
Obwohl – ehrlich werden sie hinterher – manchmal, wo wie Generalmajor Smedley Butler, US-Marineinfanteriekorps, zweimal mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet (1935)
„Der Krieg ist ein Schwindelunternehmen … ich habe dreiunddreißig Jahre und vier Monate als aktiver Soldat gedient … und während dieser langen Zeit habe ich eigentlich nur für die Rüstungsindustrie, die Wall Street und die Banken gekämpft. Kurz gesagt, ich habe mich von Kapitalisten als Söldner missbrauchen und zu Verbrechen anstiften lassen.“
Der Ukrainekrieg ist ein Krieg USA-Russland, der auf Seiten der USA durch die Ukraine als Stellvertreter geführt wird. Er kann somit auch nur durch die Kriegsparteien beendet werden, wobei der Stellvertreter nur eine untergeordnete Rolle spielen kann. Für Trump wäre die Beendigung des Krieges kein Problem, da es nicht sein Krieg ist, sondern Bidens Krieg. Die neuerliche überraschende Trunp-Intitiative könnte durch den Korruptionsskandal ausgelöst worden sein, auf den die amerikanische Öffentlichkeit wahrscheinlich sensibler reagiert als das in Deutschland der Fall ist. Interessant ist, dass die Europäer über die Initiative nicht informiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass sie von Trump nicht mehr ernst genommen werden. Sollten sie ihm in die Parade fahren, ist nicht auszuschließen, dass er mit längeren Hebeln droht – Zölle, keine Waffenlieferungen an Europa. Abgesehen davon ist Europa wirtschaftlich und finanziell kaum noch handlungsfähig. Dass Trump nicht uneigennützig handelt – Russland hat viele Bodenschätze!- ist klar. Trump verfolgt halt auch die Interessen seines Landes, was Deutschland verlernt hat.
@da es nicht sein Krieg ist, sondern Bidens Krieg
das ist meiner Meinung nach so nicht ganz richtig. Es ist der Krieg der US-Eliten, des DeepStateUSA um Rohstoffe und Verkehrswege, um die full-spektgrum-dominance nach Mackinder, um die Herrschaft über den Planeten !
Oder wie bewerten sie es, das die USA vorgibt, wer wie und mit wem Handel treiben oder zusammenarbeiten darf, und wenn es ihnen nicht paßt, dann werden sie eben weggebombt wie die Pipelines !
“ beliefen sich bereits Anfang 2025 die bisherigen militärischen, finanziellen und “humanitären” Hilfsleistungen aller westlichen Staaten für die Ukraine auf mindestens rund 360 Milliarden US-Dollar (!)“
Und trotzdem zieht der ukrainische Bettelprinz immer noch von Gipfel zu Gipfel um noch mehr herauszuholen.
Sein Außenminister bettelt gar um mehr Geld für die Drohnenproduktion.
Anscheinend kann man die „Koalition der Willigen“ unbegrenzt anschnorren, man muss nur genug
auf die Tränendrüse drücken und siegesgewisse Endsiegfantasien von sich geben.
@ trotzdem zieht der ukrainische Bettelprinz immer noch von Gipfel zu Gipfel um noch mehr herauszuholen.
na und – so lange die Vasallen zahlen – alles im Auftrag und nach den Plänen des DeepStateUSA und seiner Profiteure !
Wenn Putin nicht die A-Bombe zündet, dann machen die das halt selbst! Schließlich können unsere Systemclowns von Links bis Links nicht zulassen, dass irgendein Trottel in Germoney merkt, dass die Show vorbei ist und das Beste Deutschland ever pleite ist. Ein Krieg wäre da doch ein großer Segen und es gibt ja auch genügend Idioten, die gerne in den Krieg ziehen. Unser Land ist fertig, aber so was von!
Er ist doch nur eine Marionette, wie Europa. Geplant war eine „erfolgreiche“ Dauerauseinandersetzung der EU / NATO mit der Ukraine gegen Rußland um den USA freie Hand mit China zu geben. Das Ding lief schief, da Rußland vor dem Natobeitritt der Ukraine aktiv wurde (Siehe Veröffentlichungen der Denkfabriken). Also auf Grund der Finanzen der USA Planänderung (Siehe auch Aussagen von Prof. Sinn im T-Online Interview). Die EU finanziert nun die USA auf die unterschiedlichsten Arten. Weiter zieht sich die USA aus immer mehr kostenträchtigen Bereichen zurück und überlässt dies den Rest der Welt – also der EU. Die EU scheidet mit der tollen Politik als wirtschaftlicher Gegenspieler für die USA in Zukunft aus. Nun gibt es noch ein paar andere Dinge und dazu setzen wir uns schön hin, Beine hoch und Kaffee trinken, denn es wird noch interessant.
Es sind Psychopathen, die ihre Bevölkerungen ins Unglück stürzen wollen….
Eine Gesellschaft, die sich systematisch weigert, zu erkennen, dass ihr
physisches Überleben unmittelbar in Frage steht, und die keinen Schritt zu
ihrer Rettung unternimmt, kann nicht als psychisch gesund bezeichnet werden.
Wieso muss ich nur dauernd an Goebbels denken?
Dieser Typ ist irr. Das sieht man an seinem stieren Blick und hört es, wenn er redet. Schon aufgefallen? dieser BW-General sieht einer anderen Person, die in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen angeklagt und verurteil wurde, verdammt ähnlich!
Aber von Seiten der linken Kriegstreiber wird gejubelt und geklatscht. Erbärmlich!
Eklat: EU-Außenbeauftragte streicht Sowjetunion aus dem Sieg gegen Hitler
„Kallas bezeichnete den Sieg von Sowjetunion und China im Zweiten Weltkrieg als falsches „Narrativ“. China reagiert empört, die Bundesregierung hält sich zurück.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat mit umstrittenen Äußerungen zur Rolle der Sowjetunion und Chinas im Zweiten Weltkrieg einen diplomatischen Eklat ausgelöst.
Die estnische Politikerin bezeichnete am 3. September bei einer Konferenz des European Institute for Security Studies in Brüssel den Sieg dieser Länder über Nazi-Deutschland als fragwürdiges „Narrativ“, wie die Berliner Zeitung berichtet.
Kallas bezog sich auf ein Asean-Treffen, bei dem Russland und China ihre gemeinsame Rolle im Kampf gegen die Nazis hervorgehoben hatten.
„Ich dachte mir: Okay, das ist etwas Neues. Aber dann sieht man, dass man, wenn man die Geschichte kennt, viele Fragezeichen im Kopf hat“, sagte die EU-Außenbeauftragte. Menschen würden heute „nicht mehr so viel lesen“ und sich „nicht mehr so gut an die Geschichte erinnern“, weshalb sie „diese Narrative glauben“ würden.
Scharfe Reaktion aus Peking
Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wies die Äußerungen von Kallas als „Missachtung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs“ sowie als „völlig falsch und unverantwortlich“ zurück. Die chinesische Regierung forderte, dass „einige in der EU“ die falschen Aussagen unverzüglich korrigieren und zu „soliden Beziehungen“ zwischen China und der EU beitragen sollten.“
https://www.telepolis.de/article/Eklat-EU-Aussenbeauftragte-streicht-Sowjetunion-aus-dem-Sieg-gegen-Hitler-11075145.html