„Wir sind bereit für den Fight tonight!“

Das Zitat der Überschrift stammt von dem kriegsgeilen und augenscheinlich psychisch auffälligen Bundeswehrgeneral Christian Freuding, allen Ernstes der aktuelle oberste Soldat des deutschen Heeres. Dieser „Inspekteurende“, der sofort aus dem Dienst entfernen gehört, meint weiter, dass Deutschland durch Hingabe und Innovationen “kriegstüchtig” werden kann. Die Regierung – Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius – lässt ihn reden und gewähren. Unterdessen verhandeln richtige Staatsmänner – Trump und Putin – über einen für den Westen zwar bitteren, aber realpolitischen Plan zur Beendigung des Ukrainekrieges.

Dieser neue Friedenspakt bildet die sich abzeichnende Niederlage der Ukraine ab; warum wohl sonst würde er so unglückliche Bedingungen beinhalten? Donald Trump stimmt üblicherweise seinem eigenen K.O. nicht so ohne weiteren einfach zu.

“Erfolge” einer politischen Idiotentruppe

Und darum geht es:

Die Ukraine zieht sich aus den noch nicht besetzten Gebieten in den Regionen Donezk und Luhansk zurück. Die Regionen in Donezk werden in eine “demilitarisierte Zone” umgewandelt. Die Ukraine verkleinert ihre Armee um 50 Prozent und gibt “wichtige Waffenkategorien“ auf. Ukraine erhält Sicherheitsgarantien durch die USA. Ausländische Truppen dürfen nicht in der Ukraine stationiert werden. Der Ukraine wird verboten, Langstreckenwaffen einzukaufen, die tief in russisches Territorium eindringen können. Die Ukraine wird gezwungen, Russisch zur (weiteren) offiziellen Amtssprache zu machen. Die Ukraine muss der russisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat) offiziellen Status zubilligen. Die aktuelle Frontlinie in der Südukraine wird eingefroren und Russland zieht sich aus (bislang noch nicht näher präzisierten) Gebieten zurück, die “Gegenstand von Verhandlungen” sind. Die Ukraine tritt nicht der NATO bei.

Noch nicht verhandelt, aber klar ist, dass die EU die gestohlenen („eingefrorenen“) bis zu 250 Milliarden Euro an russischen Geldern ohne Abzüge zurückgeben muss. Da es unsere politische Idiotentruppe erfolgreich geschafft hat, sich aus allen ernsthaften und realen Verhandlungen und Gesprächen „unter Männern“ herauszukatapultieren, kann Trump diesem Faktum leicht zustimmen. Dafür darf die EU dann die Weiterbereicherung des Selenskij-Mafia-Packs mit unseren Schulden bezahlen.

“Fuck the EU!”

Auch hier kommt man nolens-volens nur zu einem Schluss: Fuck and then kill the EU (um Obamas Außenamtsdirektorin Victoria Nuland zu paraphrasieren). Denn diese trägt eine ganz erhebliche Mitschuld an Beginn und Fortführung des fast vierjährigen Gemetzels in der Ukraine (ebenso wie auch an dem Gemetzel an unserer Industrie und Ökonomie). Aktuell verfügbaren Daten zufolge beliefen sich bereits Anfang 2025 die bisherigen militärischen, finanziellen und “humanitären” Hilfsleistungen aller westlichen Staaten für die Ukraine auf mindestens rund 360 Milliarden US-Dollar (!).

Die wirtschaftlichen Folgen und Spill-Over-Effekte gehen weit darüber hinaus: Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch den (absolut vermeidbaren) Ukrainekrieg für die beiden Kriegsparteien und ihre Nachbarn) wird vom Centre for Economic Policy Research und seinem Panel VoxEU mit mindestens 2,4 Billionen US-Dollar angesetzt. Als Anzahl der Toten auf beiden Seiten dürften mindestens 350.000 Menschen realistisch sein. Außer jeder Frage steht, dass sich 2022 – nach dem ersten Rückzug Putins – dramatisch bessere Konditionen für einen Friedensschluss hätten erreichen lassen können. Dies hätte allerdings zu diplomatischer Staatskunst fähiger, pragmatischer Verantwortungspolitiker bedurft – und keine unfähigen, gemeingefährlichen Totalausfälle wie Ursula von der Leyen, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock. Es ist die politisch verkommene Klasse in Deutschland und der EU, die die Fortsetzung des Krieges wollte – und weiterhin will.