Wir sind der Souverän – holen wir uns unser Land zurück!

Es ist höchste Zeit, unser Land und unsere Souveränität zurückzuholen. Nein, Deutschland ist kein “besetztes Land”. Aber es ist eben auch kein souveränes mehr. Genau das ist die bittere Wahrheit, die sich hinter all den schönen Worten von “Partnerschaft”, “Multipolarität” und “internationaler Einbindung” verbirgt. Wir haben unsere Handlungsfähigkeit nicht an fremde Panzer verloren – sondern freiwillig verschenkt in Verträgen, durch Unterwerfung unter supranationale Organisationen und Eingliederung in anonyme Bürokratien. Und genau deshalb muss die Frage auch erlaubt sein: Wollen wir ein Volk bleiben, das über sein eigenes Schicksal entscheidet – oder nur noch eine verwaltete Provinz globaler Interessengruppen und fremder Mächte? Wer von “Besatzung” spricht, wenn er die rund 35.000 amerikanischen und anderen NATO-Soldaten in Deutschland meint, verkennt die Realität und übertreibt maßlos. Diese Truppen können vielleicht ihre Kasernen verteidigen;

sie könnten im Ernstfall Stützpunkte halten. Aber sie sind nicht da, um ein Land von der Größe und Bevölkerungsdichte Deutschlands “unter Kontrolle” zu bringen oder zu halten. Das war nie ihr Zweck und ihre Aufgabe – und dafür reichen sie auch bei weitem nicht.

Zum Vergleich: Die USA brauchten in der Vergangenheit im nahen Osten, in Ländern mit deutlich weniger Einwohnern und einer völlig anderen Struktur, eine halbe Million Soldaten – und selbst dann gelang es ihnen nur mühsam und zeitweise, so etwas wie eine Ordnung aufrechtzuerhalten. Wer also ernsthaft behauptet, 35.000 Mann seien “Besatzungstruppen”, die in Deutschland eine Kommandogewalt durchsetzen würden, ignoriert politische und militärische Realitäten. Die NATO-Mitgliedschaft hat Deutschland während des Kalten Kriegs eine beispiellose Zeit des Friedens ermöglicht.

Schleichende Entmachtung

Nein, das eigentliche Problem liegt ganz woanders und wesentlich tiefer: Es ist die schleichende, weitgehend freiwillige Entmachtung des eigenen Staates, die Preisgabe hoheitlicher Befugnisse aus eigenem Antrieb. Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten elementare Kernbereiche staatlicher Souveränität systematisch aus der Hand gegeben. Die Gesetzgebung ist längst zu großen Teilen nach Brüssel verlagert, wo gewählte nationale Parlamente nur noch nachvollziehen dürfen, was Kommissionsbeamte und Lobbyisten zuvor ausgehandelt haben. Eine echte demokratische Kontrolle findet dort nicht statt. Die deutsche Justiz hat sich bis zum Bundesverfassungsgericht dem Europäischen Gerichtshof unterworfen.

Die Verteidigung ist delegiert an die NATO-Strukturen, die heute anders als im Kalten Krieg fragwürdig geworden sind und in denen Deutschland zwar mitspielt, aber letztlich nicht allein entscheidet, wohin die Reise geht. Und die Währung? Seit der Euro-Einführung liegt sie bei der Europäischen Zentralbank, die mit deutschem Sparerinteressen oft genug reichlich wenig anfangen kann. Noch schlimmer die Gesundheitspolitik, die durch die WHO-Verträge inzwischen international verpflichtend vorgeprägt wird. Dann die Klima-Agenda mit dirigistischen Eingriffen in unsere Wirtschaftsordnung. Und, nicht zu vergessen, die Migration: Kernbereiche der Zuwanderungspolitik werden längst in Brüssel entschieden, während nationale Regierungen nur noch Details ausgestalten dürfen.

Wieder Herr im eigenen Haus werden

All das geschah nicht unter Zwang. Es geschah mit der aktiven Zustimmung deutscher Eliten, die offenbar lieber in internationalen Zirkeln glänzen, als unangenehme Verantwortung im eigenen Land zu tragen. Viele von ihnen wirken wie gut bezahlte Statthalter globalistischer Ideen statt Anwälte deutscher Interessen. Das Ergebnis von alledem ist ein Staat, der nach außen noch wie eine souveräne Republik anmutet – der aber im Inneren längst wesentliche Entscheidungen an Dritte – NGOs oder fremde Interessenvertreter – outgesoruct hat. An Institutionen, die niemand direkt wählen kann. An Netzwerke, die niemand wirklich kontrolliert. An Ideologien, die oft genug gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung durchgesetzt werden. Und nein: Das alles ist keine Verschwörung; es ist eine gefährliche Realität. Das Ergebnis einer schleichenden Selbstentmachtung aus Bequemlichkeit, ideologischer Verblendung und Karrieredenken.

Deshalb lautet die entscheidende Frage nicht, ob fremde Soldaten bei uns in Kasernen sitzen. Nein, die wirklich entscheidende Frage lautet: Wollen wir wieder ein souveränes Land werden, in dem die Bürger dieses Landes – und niemand sonst – die großen Weichenstellungen bestimmen? Oder akzeptieren wir stillschweigend, dass andere über unser Geld, unsere Grenzen, unsere Gesetze und unsere Zukunft entscheiden? Es ist höchste Zeit, unser Land zurückzuholen! Nicht mit Gewalt – sondern mit dem klaren Willen, verlorene Souveränität Schritt für Schritt einzufordern, um wieder Herr im eigenen Haus zu werden. Selbstbestimmt und demokratisch. Nicht Brüssel, nicht die NATO, nicht die WHO und nicht die EZB, sondern wird selbst haben dieses Recht. Und vor allem müssen wir uns von einer politischen Klasse befreien, die das Delegieren an Dritte mit politischer Verantwortung verwechselt.