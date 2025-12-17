Wir sind verloren: ARD-Propagandamüll „Die 100“ zum Thema Wokeness

Nur eine Woche, nachdem die ARD sich mit ihrer Sendung „Die 100“ bundesweit zum Narren machte, indem sie groteske Regierungspropaganda betrieb und sogar eine Art Rassismus-Barometer an einem dunkelhäutigen Studiogast testete, setzte sie ihr Unwesen am Montag nahtlos fort. Wie immer völlig immun gegen jegliche Kritik, hielt man diesmal die Frage „Ist Deutschland zu woke?“ für das Thema der Stunde – als ob es nicht wahrlich andere Probleme in diesem Land gäbe. Das Ganze geriet dann erneut zu einer hochnotpeinlichen Freakshow, die jeden geistig gesunden Menschen fassungslos zurücklässt. Moderiert wurde diese neuerliche mediale Schande von Ingo Zamperoni, Linda Zervakis und Ralph Caspers. „Wenn Sie wollen, können Sie jetzt diese Regenbogenflagge mal hissen“ und so quasi “gelenkten Widerstand” leisten, erklärte Caspers, der in der Sendung die Rolle des Befürworters des Wokeismus übernahm. Damit bezog er sich auf Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die dies in diesem Jahr erlaubte, nachdem die Regenbogenflagge unter der Ampel-Regierung de facto zur deutschen Landesfahne geworden war. Bei Links-Woken löste Klöckners Verbot Hysterie aus.

In der Sendung wurde die Fahne dann gehisst. „Zur Regenbogenfahne stehen, heißt, gegen Diskriminierung zu sein“, durfte dazu eine idealtypisch gehirngewaschene Zuschauerin verkünden. Danach verschenkte Caspers einen Genderstern „für den Weihnachtsbaum als Teil des zivilen Ungehorsams“. Anrührend auch der Auftritt von Ex-Fußballer Jimmy Hartwig, der sich in der deutschen Paradedisziplin der retrospektiven familiären Selbstbezichtigung übte, eindringlich von rassistischen Misshandlungen durch seinen Großvater berichtete und schilderte, wie er im Stadion als „Hartwig, du Negerschwein“ beschimpft wurde. Dass solch realer, echter Rassismus – auch wenn es ihn es mangels öffentlicher Sensibilisierung gerade in Fußballstadien weltweit immer gab und gibt –, eine ganz andere Hausnummer ist und rein gar nichts mit den Narreteien und herbeiphantasierten Befindlichkeiten zu tun hat, die die Woken bejammern, die in harmlose und wertfreie Begriffen und Verhaltensweisen “Rassismus” hineinprojizieren und deshalb der Gesellschaft ihre Neusprech und totalitäre Verhaltenskontrolle aufzwingen wollen, indem sie jedem, der sich aus noch lächerlichen Gründen gerade beleidigt fühlt, einen eigenen Opferstatus zubilligen: Dies ging dabei natürlich völlig unter. Woke sein bedeute einfach: „Sei kein Arschloch“, meinte Caspers, der auch behauptete, es gebe ja keinen Zwang zum Gendern; formal mag das zwar stimmen, aber der Druck, der in Universitäten, Unternehmen und andernorts ausgeübt wird, wenn man sich dieser Idiotie verweigert, hat eben doch zu einem faktischen Zwang geführt.

“Ausgeschlossen und nicht mitgemeint”

Die anti-woke-Position vertrat hingegen Zervakis, die zumindest durch Metasignale und Überzeichnung eine Restdistanz zu der von ihr verkörperten Rolle wahrte, anders als Anna Planken bei der Sendung vergangene Woche, die ihre orgiastische Verzückung über Neuverschuldung und angebliche Glanzleistungen der Bundesregierung kaum bändigen konnte. Zur Farce um „kulturelle Aneignung“ verteilte sie Sombreros und fragte ab, wer im Studio woke Sprachschöpfungen wie „Flinta“ oder „Cis-Mann“ kenne. Die Unkenntnis und Anlehnung, die dabei zutage trat (und die in den Augen linker Kulturmarxisten als indirekter Beweis für die rechtsextreme und reaktionäre Grundhaltung der meisten Bürger gewertet wird), rührte eine 31-jährige Lehrerin zu Tränen: Sprache sei doch etwas „so Mächtiges“, klagte sie, und der Eindruck entstehe, dass „Menschen, die zu unserer Gesellschaft gehören“, nicht so angesprochen würden, wie sie angesprochen werden möchten, würden sie sich nicht nur verletzt, sondern “ausgeschlossen” und “nicht mitgemeint” fühlen. Als queere Person und „gerade, als unfassbar wenig Hände bei dem Flinta-Begriff hochgegangen sind“, fühle sie sich auch ganz “persönlich verletzt”. Dass man darauf negativ blicke, mache sie „traurig und wütend“. Solche Leute würden einfach „nicht dazulernen“ wollen, empörte sie sich. Politische Haltungsneurotiker wie diese Dame stehen sinnbildlich für eine ganze Generation von woken Irren, die mittlerweile sogar auch Staatsdienst fest installiert ist.

Ein kleiner Lichtblick war ein Ex-Polizist, der das verbotene Wort „Zigeuner“ völlig unbefangen in den Mund nahm und in die Runde fragte, wer denn eigentlich schon einmal mit einem ebensolchen gesprochen habe; natürlich meldete sich niemand. Er dagegen kenne einen Roma, der ihm erzählt habe, stolz auf diese Bezeichnung zu sein. Dasselbe gelte auch beim Thema „Mohren“: Ob den anderen bekannt überhaupt sei, dass das Wort sich von den Mauretaniern (gemeint war wohl eher von den Mauren, ein Sammelbegriff für die nomadische Bevölkerung Nordafrikas) ableite, die früher die besten Ärzte gehabt hätten, weshalb bis heute viele Apotheken „Mohren-Apotheke“ heißen würden? Rahim Osei-Davies, ein dunkelhäutiger Jurist aus Hamburg, stimmte hier zu. Auch er sehe das eher als Anerkennung der damaligen maurischen Gelehrten. Auch das Thema „Schoko-Kuss“ sei ihm gar nicht so wichtig, bekannte er, und deutete an, dass er sich verbitte, von Weißen erklärt zu bekommen, wodurch und wann er sich als Schwarzer diskriminiert zu fühlen habe. Damit löste er bei der woken Lehrerin wiederum blankes Entsetzen aus.

Erbitterte Spaltungen

Trotz dieser unfreiwilligen Entlarvung der bleckenden Blödheit linkswoker Haltungsjakobiner und gelegentliche kleinere Durchbrüche von Vernunft und gesundem Menschenverstand markierte auch diese “Die 100”-Ausgabe einen neuen Tiefpunkt, allerdings nicht nur für die ARD. Dieses Programm ist ein Symbol für den völligen Realitätsverlust einer Gesellschaft, die in Verblödung und Dekadenz versinkt, aber zu weiten Teilen meint, sich auf ihren zivilisatorischen Höhepunkt zu befinden, weil sie für jede noch absurde Befindlichkeit und “gefühlte” Opfererfahrung Verständnis zeigt. Dass genau darin das Problem liegt, begreifen die meisten nicht. Lächerliche Spinnereien, die in links-dominierten Universitäten ausgebrütet wurden, vergiften ganze Gesellschaften und treiben sie in erbitterte Spaltungen hinein. Das gilt auch für den Klimairrsinn und die bedingungslose Offenheit für grenzenlose Migration, gegen alle Fakten und Folgen.

Während Deutschland innerlich kollabiert und weder Politik noch Gesellschaft zu entschlossenen Antworten auf diese Großkrise in der Lage sind, ja, sich noch nicht einmal mehr auf eine einheitliche Definition von Realität einigen können, veranstaltet der öffentlich-rechtliche Rundfunk – dem seinem Zweck nach eigentlich die zentrale Aufgabe zufiele, gerade in einer solchen Situation als überparteiliche Instanz in die Bresche zu springen – Propagandasendungen, die in ihrem realsatirischen Missionseifer geradezu gespenstisch anmuten. Wenn sich erwachsene Menschen sich mit Sombreros ausstaffieren und weinen, weil Menschen den Begriff „Flinta“ nicht kennen oder Apotheken nach „Mohren“ benannt sind, und wenn sie wie seelenlose abgerichtete Roboter antrainierte Begriffe und Worthülsen aus dem Vokabular des linken Neusprech absondern, zeigt sich: Wir sind wahrlich verloren. Diese Show war, ohne sich dessen auch nur im Geringsten bewusst zu sein, die Bestandsaufnahme aus einer Kultur, die sich selbst zum Tode verurteilt hat, ohne es noch zu bemerken.