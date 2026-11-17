Es ist doch immer wieder eine herzerwärmende Inszenierung: Alle paar Jahre darf der Souverän, gemeinhin auch als „Wähler“ bezeichnet, seine Turnschuhe anziehen, den Gang zur Urne antreten und mit leicht zitternder Hand sein Kreuzchen machen. Wie ein Kind an Heiligabend steht der Bürger vor der Wahlkabine, voller naiver Träume von Veränderung, Steuersenkungen und vielleicht sogar einer Politik, die den Namen „konservativ“ verdient, ohne sich dafür bei der nächsten Diskussion entschuldigen zu müssen, weil die Propagandamedien einen anderen Kurs vorgeben.

So lehrt es uns die jüngste deutsche Politikgeschichte seit 2025 mit Nachdruck: Gewählt wird an der Urne. Regiert wird in den Hinterzimmern der Berliner Blase, wo man den Wählerwillen durch das bewährte Verfahren „UnsererDemokratie™“ ersetzt. Wählen ist gut. Richtige Entscheidungen treffen, wer mit wem regiert – das machen dann doch lieber die Politiker der Kartellparteien jenseits der Brandmauer aus.

Die Bundestagswahl 2025: Das große rot-schwarze Rechenkunststück

Betrachten wir das schlagende Beispiel der Bundestagswahl 2025. Rechnen wir kurz nach, ganz ohne parteipolitische Scheuklappen, dafür mit dem puren Taschenrechner des gesunden Menschenverstandes. Die bürgerlichen Parteien CDU/CSU und AfD kamen zusammen auf imposante 49,4 Prozent der Stimmen. Das ist in Parlamentssitzen die absolute Mehrheit. Das links-grüne Bündnis aus SPD, Grünen und Linken hingegen schrammte bei mageren 36,6 Prozent vorbei. Der Wähler hatte gesprochen! Ein klares, unmissverständliches Votum nach rechts der Mitte. Der Souverän wollte bürgerliche Politik, Verlässlichkeit und eine Abkehr vom bisherigen Kurs. Doch was macht die angeblich bürgerliche Union? Sie zieht es – getreu dem Motto „Was kümmert mich mein Wählergeschwätz von gestern?“ – vor, exakt mit jener SPD ins Bett zu steigen, die vom Volk gerade erst spektakulär abgestraft und abgewählt worden war, für die Politik der Ampel unter Olaf Scholz als Kanzler.

Um das Ganze dem verblüfften Publikum schmackhaft zu machen, tönte Unions-Chef Friedrich Merz vorab noch martialisch ins Mikrofon: „Links ist vorbei!“ – um danach nahtlos, synchron und im Stechschritt genau jene linke Politik mit der SPD fortzusetzen, die man zuvor im Wahlkampf noch so vollmundig beerdigen wollte. Das ist keine Koalition, das ist die politische Quadratur des Kreises. Man wählt den Wandel und bekommt den selben Senf der letzten vier Jahre plus dem größten Schuldenpaket ever.

Mecklenburg-Vorpommern 2026: Küsten-Barbies Ankerplatz im Schweriner Schloss

Wer nun dachte, dies sei ein Einzelfall, der blickte im Herbst 2026 nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort gewann die oppositionelle AfD die Landtagswahl und verwies die SPD auf den zweiten Platz. Ein klarer, dramatischer Erdrutsch im Norden. Aber, ätsch! – der Wähler hat die Rechnung ohne die mecklenburgische Küsten-Barbie, gemacht! Manuela Schwesig regiert einfach munter weiter, baut sich ein rot-grün-rotes Dreierbündnis zusammen und zuckt mit den Schultern. Mit der AfD will schließlich niemand koalieren. Da ist es doch völlig egal, wer die Wahl gewonnen hat. Solange die Richtigen das Sagen behalten, bleibt die Demokratie im Norden stabil, frostfrei und vor allem frei von lästigen Wahlergebnissen. Der Wähler wollte einen Wechsel? Pech gehabt, die Ministerpräsidenten-Limousine bleibt in alten Händen.

Und nun der Blick nach Sachsen-Anhalt! Dort droht dem etablierten Politikkartell der Albtraum schlechthin. Nach der Landtagswahl könnte es tatsächlich zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten geben, der aus den Reihen der konservativen AfD stammt.

Sachsen-Anhalt: Die leise, zarte Hoffnung auf den Ausnahmefall

Der Preis für diese historische Sensation? Eine stille, geduldete Tolerierung durch das BSW sowie – man reibt sich die Augen – vereinzelte, abtrünnige Abgeordnete der CDU-Fraktion, die den Mut haben, den Fraktionszwang als das zu sehen, was er ist, eine Zumutung für den Verstand. Es ist nur eine winzige, fast unscheinbare Fackel am Ende des Tunnels. Doch es nährt die leise, fast rührende Hoffnung, dass der Wähler in Sachsen-Anhalt vielleicht – ganz vielleicht – zum allerersten Mal das bekommt, was er tatsächlich gewählt hat.

Aber die Gefahr bleibt groß, dass „UnsereDemokratie™“ doch noch die AfD verhindert. Einen Tritt vor das Schienbein musste der neu gewählte Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, Matthias Rausch (AfD) bereits hinnehmen. BMW hat das Leasingangebot für seinen Dienstwagen schon mal zurückgezogen.

Berlin: Im Gleichschritt links, links, links, zwo, drei, vier…

Links geht immer! Was in Mecklenburg-Vorpommern oder auf Bundesebene noch durch komplizierte Koalitionsarithmetik eingehegt werden musste, hat sich in der deutschen Hauptstadt im September 2026 in Reinkultur entladen. Ein politischer Erdrutsch mit Ansage, der Berlin vor eine historische Zäsur stellt. Mit 25,7 Prozent der Zweitstimmen (45 Sitze) hat die Linke ihr Ergebnis von 2023 mehr als verdoppelt und sich mit deutlichem Abstand als stärkste politische Kraft vor der abgestürzten CDU (18,8 Prozent, entsprechend 33 Sitze) positioniert. Damit rückt erstmals eine Politikerin der Linkspartei – Spitzenkandidatin Elif Eralp – in greifbare Nähe des Roten Rathauses.

Während anderswo in Deutschland darüber gestritten wird, wie konservative oder rechte Mehrheiten durch Koalitionskonstruktionen umschifft werden, liefert Berlin das genaue Gegenteil. Hier hat das linke Lager eine satte eigene Mehrheit (insgesamt 52,1 Prozent für Linke, Grüne und SPD zusammen) – und schickt sich an, die Hauptstadt zum bundesweiten Experimentierfeld für eine konsequent linke Stadtpolitik unter Führung der ehemaligen SED-Nachfolgepartei zu machen.

Das Prinzip des pädagogischen Korrektivs

Ganz ehrlich, was käme dabei heraus, wenn man die Menschen einfach so, völlig ungesteuert, entscheiden ließe? Es wäre ein Desaster! Der Wähler, dieses unberechenbare Wesen, neigt dazu, auf sein Portemonnaie, die reale Sicherheitslage oder schlicht auf seinen gesunden Menschenverstand zu hören. Das kann ein moderner, digitalisierter Wohlfahrtsstaat natürlich unmöglich durchgehen lassen. Wo kämen wir hin, wenn am Ende das herauskäme, was die Mehrheit will? Das wäre ja Demokratie!

Glücklicherweise hat unsere wehrhafte Demokratie ein exquisites Filtersystem entwickelt, das wie eine digitale Klimaanlage funktioniert. Es zieht den reinen, kalten Sauerstoff der Volksmeinung ein, filtert die groben bürgerlichen Staubkörner heraus und bläst am Ende eine wohltemperierte, schwarz-rot-grüne klimaneutrale Brise von Sachzwängen in den Plenarsaal. Oder, um es mit zeitlosen Worten zu sagen: „Gewählt haben Sie rechts. Bekommen haben sie links?“

Koalitionsmathematik als Zaubershow

Besonders faszinierend ist hierbei die Magie der Nachwahlphase. Der Bürger glaubt in seiner schlichten Einfalt, dass die Partei mit den meisten Stimmen den Regierungschef stellt oder den Ton angibt. Wie niedlich! In der Realität erleben wir die Hohe Schule der demokratischen Umpolung. Das Potpourri: Man nehme eine Partei, die für scheinkonservative Werte steht und eine rote Kaderpartei, die die Unternehmer vertreibt, mit Geld nicht umgehen kann und gibt ihr den Posten des Finanzministers. Unter Führung dieser 16 Prozent Partei darf dann die Union gnädiger Weise den Kanzler stellen.

Heraus kommt eine Regierung, die exakt jene Politik fortsetzt, die der Wähler gerade abgewählt hat. Das ist keine Willkür, das ist der Sieg der Vernunft über das Kreuzchen! Die Parteien rücken so lange zusammen, bis jeder Kompromiss so weichgespült ist, dass er niemanden mehr wehtut – außer demjenigen, der gehofft hatte, es würde sich irgendetwas ändern.

Die gute Nachricht für den Wähler

Deshalb sollten wir den Kopf nicht hängen lassen. Das System funktioniert! Wir haben die Freiheit, unsere Stimme abzugeben, und die feinsinnige Beruhigung, dass danach alles so bleibt, wie es die Kartellparteien im Hinterzimmer beschlossen haben. Das spart Energie, verhindert politische Kontroversen und schont die Nerven.

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Und falls Sie sich beim nächsten Mal fragen, warum Sie überhaupt noch wählen gehen sollten? Tun Sie es einfach für das gute Gefühl! Es ist wie das Drücken des „Schließen“-Knopfes im Aufzug – es bewirkt zwar rein gar nichts, aber man hat wenigstens für drei Sekunden das Gefühl, die Kontrolle über den Fahrstuhl zu haben.