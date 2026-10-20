Wir werden in Ruinen leben: David Engels‘ Reflexionen über Europas Untergang

In einem am vergangenen Samstag – dem Tag der barbarischen links-migrantischen Ausschreitungen in ganz Frankreich – veröffentlichten Interview mit der „Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung“ hat der belgische Althistoriker und Publizist David Engels seine Einschätzungen über die aktuelle politisch-kulturelle Situation in Europa in beeindruckender und bedrückender Tiefe gleichermaßen kundgetan. Was Deutschland betrifft, meint Engels, einer von dessen größten Vorteilen sei, dass das Ausland nicht begreife, wie schlecht es dem Land gehe. Das gesamte wirtschaftliche Gleichgewicht Europas hänge daran, dass die Menschen immer noch an das Deutschland der 1970er oder 80er denken. Wenn er Freunden in Frankreich oder Polen erzähle, wie es in Wirklichkeit um die Deutsche Bahn bestellt sei, glaubt ihm das keiner: „In Deutschland sind die Züge pünktlich, das weiß doch jeder“, würden sie sagen.

„Wenn Investoren wüssten, wie es tatsächlich jenseits des Rheins aussieht, könnte der Domino-Effekt den ganzen Kontinent ruinieren, erheblich schlimmer als damals im Falle Griechenlands“, meint er, höchstwahrscheinlich zu Recht. „Unsere demokratische Gesellschaft ist ein Schönwetter-System, das noch auf dem Geist der Stabilität des Kalten Krieges und des unbegrenzten Wirtschaftswachstums beruht“, so Engels weiter. Damals sei es immer komplizierter und verschachtelter geworden: „ein Albtraum des permanenten Wahlkampfes und der verschiedensten Ebenen lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Gegengewichte, so dass langfristige nachhaltige Reformen ebenso unmöglich geworden sind wie schnelle Reaktivität“.

Remigration nur eine Facette des Dilemmas

Was die Möglichkeit eines schnellen Endes des Migrationswahnsinns durch „harte Remigration“ betrifft, ist er äußerst skeptisch. Er glaube nicht, dass es möglich sein werde, „mit einem radikal remigrationistischen Programm und einem rein ethnischen Identitätsbegriff an die Macht zu kommen oder diese lange zu halten; und selbst wenn, müsste man nicht nur die ganze EU kontrollieren, sondern die Macht auf zehn bis 20 Jahre besitzen, damit ein solches Programm durchsetzbar wäre“. Die eigentliche Aufgabe sei auch das Problem der unzähligen Menschen zweiter oder dritter Generation, die kaum noch einem Ursprungsland zugeordnet werden könnten, gleichzeitig aber auch kulturell nicht wirklich integriert sein wollten. Remigration sei nur eine Facette des Dilemmas.

“Am dringendsten wären eine starke europäische Leitkultur und ein System, das Anpassung an diese Identität wünschenswert macht“, so Engels. Dem Christentum schreibt er dabei eine zentrale Rolle zu. Wenn man nun sage, der Islam müsse sich integrieren, stelle sich die Frage: in was? „In das Vakuum eines antireligiösen, ultraliberalen, hedonistischen Mainstreams? Oder in eine abendländische Leitkultur, die sich zumindest kulturell positiv zur christlichen Tradition bekennt?“ Viele Migranten kämen mit einem starken Bewusstsein von Familie, Glauben und Patriotismus nach Europa – und würden hier auf ein Vakuum stoßen, „das sie zur beständigen Überkompensation zwingt und sie dafür auch noch belohnt“.

Düstere Prognosen

Dem alten Kontinent prophezeit Engels, dass hier vieles verfallen werde – nicht nur auf dem Land. Irgendwann werde man „systematisch abreißen müssen, gezielt die Landkarten neu ordnen und breite Landstriche sich selbst oder der robotisierten Landwirtschaft überlassen“. Es sei „nicht unmöglich, dass dies auch kulturell bedingten Sezessionsbewegungen und Bevölkerungsbewegungen“ Vorschub leisten werde. Auch die Metropolen werden seiner Ansicht nach früher oder später wieder schrumpfen, weil selbst die migrantische Bevölkerung im demografischen Abstieg sei – im Heimatland noch mehr als in Europa.

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„Man wird sich daran gewöhnen, in Ruinen zu leben, wie in der Antike, als innerhalb der verfallenden Riesenstädte kleinere Enklaven mit eigenen Mauern entstanden“, so Engels resigniert, aber wohl realistisch weiter. In Belgien und Frankreich sei dieses Anwachsen von Brachflächen innerhalb der Städte schon Realität geworden. Früher oder später werde es wohl auch Aussteiger geben, die die Städte verlassen, weit wegziehen und eigene Parallelgesellschaften gründen würden. Diese düsteren, aber realistischen Prognosen dürften recht genau einfangen, was diesem von seinen Eliten völlig ruinierten Kontinent bevorsteht, nämlich unzählige kleine und große Konflikte verschiedenster Art, Verwahrlosung, Verfall – und der Versuch, noch kleine Enklaven dessen zu erhalten, was völlig unnötigerweise vernichtet wurde.