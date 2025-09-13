Wir zahlen, wir entscheiden: Die öffentlich-rechtliche Hetze muss gestoppt werden!

Jetzt oder nie: Angesichts der unfassbaren Entgleisungen, Unterstellungen und Verunglimpfungen in den öffentlich-rechtlichen Programmen und vor allem beim ZDF, mit denen die Ermordnung Charlie Kirks nachträglich legitimiert oder zumindest “nachvollziehbar” gemacht werden soll, liegt es nun an den Gebührenzahlern, endlich einzuschreiten.Sie müssen Druck machen – weil letztendlich sie über die Zukunft dieses völlig aus den Fugen geratenen Staatsfernsehens entscheiden.

Nach allem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist die rote Linie überschritten.

Hier geht es nicht mehr nur um Framing. Es geht um Lügen. Dunja Hayali missbraucht ihre Moderatorenrolle im ZDF, um ein Mordopfer moralisch abzuurteilen. Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington, stellt in einer Talkshow die ungeheuerliche Behauptung auf, Charlie Kirk habe gefordert, Homosexuelle müssten gesteinigt werden; eine glatte Unwahrheit, Fake und Desinformation schlimmster Sorte. Zwei Fälle, die zeigen, wie sehr Teile der Mainstream-Medien ihren den journalistischen Auftrag verlassen haben und glauben, sie könnten ihre eigene Wirklichkeit erfinden.

Schluss mit Erziehungs- und Einheitsjournalismus!

Damit muss jetzt Schluss sein. Wir, die Gebührenzahler, müssen jetzt klarmachen: Wir spielen dieses Spiel nicht länger mit. Wir lassen nicht zu, wie hier weiter aufgewiegelt und gespalten wird. Und es gilt in Erinnerung zu rufen: Wer neun Milliarden Euro im Jahr kassiert, existiert nur, weil wir dafür bezahlen! Und wer bezahlt, entscheidet. Nicht die Intendanten, nicht die Chefs vom Dienst, nicht Redaktionsleiter, nicht die Haltungsjournalisten – sondern wir, die Bürger. Und wir haben entschieden:

Wir wollen keinen linken Erziehungs- und Einheitsjournalismus. Wir wollen keine Propaganda und Hetze. Wir wollen, dass wieder politische Balance in den Medien sichtbar wird!

Wenn CDU, AfD und FDP zusammen über 50 Prozent der Stimmen haben, dann stehen diesem bürgerlichen Lager auch mindestens 50 Prozent Mitte- und Mitte-Rechts-Journalismus zu. Alles andere ist Betrug am Gebührenzahler. Und hier gibt es auch keine “Grauzone”. Wenn ARD, ZDF und Co. das nicht liefern, wenn sie nicht endlich in ihrem Meinungsspektrum die “Vielfalt” schaffen, von der sie dauernd reden und wenn sie weiter nur linke Stimmen verstärken: dann ist das Projekt öffentlich-rechtlicher Rundfunk erledigt. Dann wollen wir sie nicht mehr. Dann muss der Markt entscheiden!

Den Stecker ziehen

Ohne Zwangsgebühren wären ARD und ZDF längst Geschichte. Wer nicht liefert, muss verschwindet – ein für allemal. So simpel ist die Rechnung: Wer casht, gibt den Rahmen vor. Wer die Kapelle zahlt, sagt, was gespielt wird. Wir zahlen – wir bestimmen! Und wir wollen keine Propaganda, keine linke Dauerbeschallung, keine moralischen Predigten! Wir wollen Information, Vielfalt, Ausgewogenheit. Wird das nicht geliefert, ziehen wir den Stecker.

Jetzt oder nie: Entweder reagieren die Mainstream-Medien sofort und ziehen die notwendigen Konsequenzen – oder sie werden komplett gestoppt. Wir Bürger sind nicht nur Zuschauer. Wir sind die Finanziers. Und jeder Finanzier entscheidet, ob er ein Projekt weitertragen oder beenden will. Wir zahlen, wir entscheiden. Und wenn unsere Bedingungen nicht erfüllt werden, dann sind ARD und ZDF bald Geschichte. So und nicht anders.