Wirbel um “Hillbilly-Elegie” von Trump-Vizekandidat Vance: Zwischen Kontaktschuld und Marketingtrick

In J.D. Vances “Hillbilly-Elegie” steht seit sieben Jahren das Richtige drin – und es wurde vom Richtigen geschrieben. Seit Vance von Donald Trump zu seinem Running Mate für das Amt des Vizepräsidenten nominiert wurde, steht immer noch das Richtige drin. Doch mittlerweile wurde es leider vom Falschen geschrieben. Diese krude Logik des Ullstein-Verlags ist eine Unlogik: Hat er früher damit geworben, das Buch liefere “einen wertvollen Beitrag zum Verständnis des Auseinanderdriftens der US-Gesellschaft“, so wurde es bekanntlich nach dem 15. Juli 2024, kurz nach der Nominierung von Vance, aus dem Verlagsprogramm entfernt – und zwar mit der fadenscheinigen Begründung, Vance und damit auch sein Buch verträten “eine aggressiv-demagogische, ausgrenzende Politik“. Haben sich diese angeblichen Eigenschaften von Vance – Aggressivität und Ausgrenzung – plötzlich auf sein sieben Jahre altes autobiografisches Buch übertragen und wenn ja, wie war dies möglich? Liegt hier, gemäß Ullstein-Verlag, also eine neue Spezies von Kontaktschuld vor, eine Buch-Kontaktschuld? Warum ist ein und derselbe Text von einem Tag auf den anderen plötzlich untragbar für den Verlag und die ach so unmündigen Bürger? “Welt”-Chefredakteur Ulf Poschardt urteilt zu Recht: “Wie komplett lost, intolerant und armselig der deutsche Kulturbetrieb ist!”

In der 2017 erschienenen autobiographischen “Hillbilly-Elegie” beschreibt der damals 31-jährige J.D. Vance seine jungen Jahre als “Hillbilly“, zu Deutsch in etwa “Hinterwäldler“. Das vielgelobte Werk wurde drei Millionen Mal verkauft und sogar von Netflix verfilmt. Vance selbst erklärte in seinem Werk: “Ich habe dieses Buch (…) nicht geschrieben, weil ich etwas Außerordentliches erreicht habe. Ich habe es geschrieben, weil ich etwas ziemlich Gewöhnliches erreicht habe – was den meisten Kindern, die so aufwachsen wie ich, eigentlich nie passiert. Ich bin nämlich in Armut aufgewachsen, im Rust Belt, in einer Stadt in Ohio, die einmal ein Stahlstandort war und von Stellenstreichungen und zunehmender Hoffnungslosigkeit geprägt ist, seit ich denken kann. (…) Ich wurde von meinen Großeltern aufgezogen, die beide keinen Schulabschluss hatten. In der ganzen, selbst der entfernteren Verwandtschaft gab es kaum jemanden, der studiert hatte. Die Statistik zeigt, dass Kinder, wie ich eines war, einer trostlosen Zukunft entgegensehen; dass sie nur mit Glück einem Leben als Sozialfall entgehen. Und wenn sie kein Glück haben, sterben sie an einer Überdosis Heroin, wie es Dutzenden in meiner kleinen Heimatstadt allein im letzten Jahr widerfahren ist. Ich war eines dieser Kinder mit einer trostlosen Zukunft.”

Clintons Arroganz, Vances Authentizität

Vance gelang es, sich aus dem trostlosen Milieu des White Trash hervorzuarbeiten, sich, wie man sagt, quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Die “kleinen Leute” in dem von Vance so liebevoll beschriebenen Milieu wurden von Hillary Clinton in der ihr eigenen Arroganz als “Basket of Deplorables” („Haufen von Jämmerlichen“) verunglimpft. Clinton hatte am 9. September 2016 auf einem LGBTQ-Treffen in New York von den “Deplorables“ als Verlierern beziehungsweise Verlorenen (“lost“) gesprochen. Seither gilt für sie alles, was nicht irgendwie woke ist, als lost. Auch diese Geringschätzung hat mit dazu beigetragen, dass sie die Wahl um die Präsidentschaft am 19. Dezember 2016 gegen Donald Trump final verlor. Anders als die Demokratin Hillary Clinton beschreibt der Republikaner J.D. Vance die Abgehängten in ihrer aussichtslosen Umgebung in seinem Buch voller Einfühlsamkeit und Verständnis. Vance befindet sich damit auf einer Ebene mit dem 28-jährigen Sanger Oliver Anthony, der mit seinem Arbeiter-Song “Rich Men North of Richmond” im August 2023 einen Top-Hit landete. Anthony prangert darin den Sozial- beziehungsweise eher Wohlfahrtsstaat der USA an, der von der Arbeiterklasse finanziert wird und das Geld fortwährend an die Falschen vergeudet.

Abschließend noch zur Frage nach dem vermeintlichen Marketingversagen von Ullstein: Der mehrheitlich links-grünen Kundschaft wird vorgegaukelt, der Verlag habe das Vance-Buch ihrer woken Gesinnung zuliebe aus dem Sortiment genommen und dafür sogar auf Verkaufserlöse verzichtet. Wie edel, wie gut! Doch dem ist nicht so: Ullstein gehört zum schwedischen Bonnier-Konzern, ebenso wie der kleine Yes-Verlag, der die “Hillbilly-Elegie” in der deutschen Neuauflage zum 15. August 2024 herausbringen wird. Der Gewinn aus Verkaufserlösen des zu erwartenden Bestsellers bleibt also im Hause Bonnier. Welch eine Heuchelei. Und unterm Strich natürlich eine Win-Win-Situation: Die braven, woken Buchkäufer von Ullstein sind zu doof, diesen Marketingtrick zu durchschauen, und ganz verzückt ob der Gesinnungstreue ihres Verlags. Und die Bonnier-Gruppe als Eigentümer der beiden Verlage erfreut sich an der aufgrund es Medienwirbels absehbar gewinnträchtigen Neuauflage. Wie dem auch sei: Das Buch ist allemal lesenswert – zumal man die von Vance geschilderten Verhältnisse von Ohio inzwischen auch ebenso im reichen und “besten Deutschland, das es jemals gegeben hat” erkennen kann.