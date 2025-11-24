Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug, aber kein unfehlbares. Jeder, der politisch Verantwortung trägt, muss das wissen. Der jüngste Grok-Vorfall zeigt das schmerzhaft deutlich: Ein verurteilter Holocaust-Leugner hat in Frankreich mit einer gezielt manipulativen Frage die Sicherheitsfilter einer KI ausgetrickst und damit eine Antwort provoziert, die fälschlich als „Meinung der KI“ dargestellt wurde. Deshalb wird nun gegen die KI (!) strafrechtlich ermittelt. Technisch gesehen war es ein schlichtes Guardrail-Versagen – aber politisch und gesellschaftlich ist es ein Warnsignal.

Als jemand, der sich seit Jahren mit Digitalisierung, Datensouveränität und Technologiefolgen beschäftigt, sage ich klar: Vertrauen in KI ist gut, aber nur dann, wenn man ihre Grenzen kennt. Keine KI – auch nicht die modernsten Modelle – ist von sich aus wahrheitsliebend. Sie sind statistische Maschinen, die Muster wiedergeben, die im Internet vorhanden sind, und das Internet ist voll von toxischem Müll. Wenn ein geschickter Extremist es darauf anlegt, diese Muster hervorzulocken, kann es im Einzelfall gelingen. Die Forschung nennt das „Jailbreaks“ – also Versuche, die Sicherheitsmechanismen auszutricksen. Das funktioniert über Rollenwechsel, sprachliche Verrenkungen, mehrfach verschachtelte Verneinungen oder lange, manipulative Dialogketten. Deshalb gilt: Wer mit KI arbeitet, muss immer nachprüfen, besonders bei historischen oder strafrechtlich sensiblen Themen.

Prüfung tut not

Die gute Nachricht ist: Die Schutzmechanismen sind heute deutlich robuster als noch vor wenigen Jahren. Die großen Anbieter setzen inzwischen mehrstufige Klassifikatoren ein, die Holocaust-Leugnung, Extremismus, Gewaltaufrufe und Missbrauchserzählungen zuverlässig erkennen sollen. Kontextfilter prüfen ganze Dialoge und brechen ab, wenn etwas in eine gefährliche Richtung driftet. Trotzdem bleibt die Wahrheit bestehen: Absolute Sicherheit gibt es nicht. Jede KI kann manipuliert werden, wenn jemand es unbedingt darauf anlegt. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob so etwas grundsätzlich möglich ist – sondern wie wahrscheinlich es heute noch ist. Und diese Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig, aber nie null.

Deshalb braucht es politische Nüchternheit. KI ist hervorragend geeignet für Analyse, Struktur, Zusammenfassungen und technische Erläuterungen. Aber sie ist kein Ersatz für Wahrheit, für juristische Prüfung oder für historische Gewissheit. Wer KI-Antworten veröffentlichen will, muss prüfen: Stimmen die Zahlen? Gibt es Primärquellen? Ist das Zitat belegbar? Passt die Aussage zu seriösen Quellen wie Statistischem Bundesamt, Auschwitz-Museum, Bundesgesetzblatt oder wissenschaftlichen Publikationen? Wenn nicht, darf man es nicht nutzen.

Die Plattform ist nicht der Täter

Der Grok-Vorfall selbst zeigt noch etwas anderes: Der eigentliche Täter ist derjenige, der die strafbare Aussage provoziert hat. Das ist auch die Position des deutschen und europäischen Rechts. Die Plattform haftet sekundär, weil sie die Manipulation nicht verhindert hat – aber sie ist nicht der Täter. Und trotz laufender Verfahren wird niemand Grok oder X abschalten. Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage und keine Verhältnismäßigkeit.

Die politische Lehre aus all dem lautet: Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug – und jedes Werkzeug kann missbraucht werden. Gerade Extremisten nutzen solche Lücken gezielt aus, um Verwirrung zu stiften. Deshalb fordere ich mehr Transparenz, strengere Sicherheitsstandards, robuste Prüfverfahren und einen offenen Umgang mit technischen Fehlern. Aber ich fordere kein technisches Verbot. Wir brauchen nicht weniger Technologie, sondern bessere Technologie. Und wir brauchen Menschen, die diese Technologie verstehen, statt sie entweder blind zu idealisieren oder hysterisch zu verteufeln. Am Ende zählt Ehrlichkeit – beim Menschen wie bei der Maschine. Nur dann kommen wir weiter.