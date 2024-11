Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem

Gestern vermeldete die ARD-“Tagesschau”: „Die Zufriedenheit mit der Demokratie ist in Deutschland gesunken. Zwar stimmen laut Studie 90,4 Prozent aller Befragten der Demokratie als Idee zu. Die Zustimmung zur ,Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert‘, findet aber nur noch bei 42,3 Prozent Anklang. Im Osten sank dieser Anteil von 53,5 Prozent im Jahr 2022 auf 29,7 Prozent in diesem Jahr – der tiefste Wert seit 2006. Im Westen ging der Anteil im selben Zeitraum von 58,8 Prozent auf 46 Prozent zurück – ebenfalls der tiefste Wert seit 2006.“ Dazu wird auf eine Studie unter dem Titel „Vereint im Ressentiment“ der Professoren Oliver Decker und Elmar Brähler vom “Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung” der Universität Leipzig verwiesen.

Als pensionierter Wirtschaftsprofessor bemüht sich der Verfasser selbst stets um Objektivität, etwa dadurch, dass er von sich selbst konsequent in der dritten Person spricht. Diese Technik diszipliniert die Sprachwahl und schafft ein wenig Distanz zu den eigenen Ansichten. Natürlich bleibt es immer beim Versuch; die erwähnte Studie hingegen bemüht sich gar nicht um Objektivität. Das liegt natürlich auch an den Auftraggebern, der Otto Brenner Stiftung der IG Metall und der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen.

Vor 50 Jahren gab es noch echte (Alt-)Nazis

Hier wird alles in einen Topf geworfen: Antifeminismus und Antisemitismus (der sich in jeglicher Kritik an der Politik Israels äußert), „Klima- und Corona-Leugnung“ und natürlich jede differenzierte Sicht auf das NS-Regime. Die Parteilichkeit kulminiert in dem Schlusswort von Marco Bitschnau und Sebastian Koos (“Mehr als ein starkes Symbol? Die Proteste gegen Rechtsextremismus 2024”). Laut “Tagesschau” wird die Studie seit 2002 erstellt. Hätte man in den 1960er Jahren nach der Einstellung zum NS-Regime gefragt, wäre bei gleicher Fragestellung fraglos eine übergroße Mehrheit rechtsextremer Einstellungen festgestellt worden.

Unter der Generation, die in den 1930er Jahren aufgewachsen ist, gab es noch echte Alt-Nazis. Sprüche wie „bei Adolf hätt’s das nicht gegeben“ waren noch in den 1970ern an der Tagesordnung. Aber auch die unpolitischen Bürger hätten die Nazi-Zeit nicht als ausschließlich negativ bewertet; im Gegenteil: natürlich hätten diese Gruppen voller Überzeugung erklärt, dass am Nationalsozialismus nicht alles schlecht war. Zeitgenossen des Dritten Reichs, die nicht politisch oder rassisch verfolgt wurden, werden das auch subjektiv so erlebt haben. Doch wer dies heute, mit einem Abstand von 80 Jahren und somit ohne persönliche Erfahrung, ebenso einschätzt, ist nach der Leipziger Studie ein Rechtsextremist. Alleine diese wissenschaftliche Unsauberkeit entwertet die Ergebnisse.

Die Befragten sehen Demokratiedefizite

Die Zahlen, dass 46 Prozent im Westen und 29 Prozent im Osten mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland zufrieden sind, kann man aber auch alternativ deuten: 54 Prozent der Befragten im Westen und 71 Prozent im Osten sehen also nach den Aussagen der selbsternannten “Demokratieforscher” (eine Fachrichtung „Demokratieforschung“ oder einen akademischen Abschluss „Master of Democracy“ gibt es nicht) Demokratiedefizite. Die Reaktion des Mainstreams darauf ist es, diesen Befund und die Defizite als solche zu bestreiten und die Kritiker als rechtsextrem zu diffamieren. So wie jeder Politiker nach einer krachenden Wahlniederlage analysiert, seiner Partei sei es nicht gelungen, die eigene Politik gut genug zu erklären, so sind auch bei der Frage der Demokratiedefizite die Bürger also zu dumm, die Perfektion des politischen Systems der BRD zu erkennen. Ob die Politiker dies wirklich glauben, sei dahingestellt.

Heute früh dann äußerte sich „Mister Hochrechnung“ Jörg Schönenborn in der Online-Ausgabe der “Tagesschau” in die gleiche Richtung: „Und so suchen die Wählerinnen und Wähler, die sich unter Druck fühlen, auch extreme Angebote im populistischen und autoritären Bereich. … Menschen mit einfacher Bildung wählen überdurchschnittlich oft Trump in Amerika und die AfD bei uns.“ Die Menschen mit einfacher Bildung sind also zu dumm für Politik. Und die Dorfbewohner sind sowieso Hinterwälder, die keine Ahnung haben. Ihr Wahlverhalten folgt einem Druck-Gefühl und nicht der Vernunft. Vernünftig sind nur die Cliquen aus Macht und Medien (siehe hier). Das geht in die gleiche Richtung wie die Leipziger Studie: Wer den Mainstream-Medien nicht glaubt, ist rechtsextrem – selbst wenn er Kommunist ist.

Vertrauen in staatliche Akteure deutlich gesunken

Schönenborn weiter: „Aber die Pandemie hat nicht nur wirtschaftliche Spätfolgen. Die Regierungen haben mit drastischen Entscheidungen Druck und Zwang im Alltag der Menschen ausgeübt und sind damit nicht immer auf Verständnis gestoßen. Das Vertrauen in staatliche Akteure ist gesunken, auch in seriöse Medien, egal ob gedruckt oder gesendet. Die Bereitschaft, Verschwörungen und alternativen Wahrheiten zu glauben und sich extremen Positionen zuzuwenden, ist im Gegenzug gewachsen.“ Wenn die öffentlich-rechtlichen und sogenannten etablierten Medien also Lügen zu Wahrheiten erklären und Wahrheiten zur “Desinformation”, wie etwa am 2. und 3. März 2024 durch Boris Pistorius geschehen (siehe hier), dann haben die alternativen Wahrheiten auch wirklich einen höheren Wahrheitsgehalt als die offiziellen Wahrheiten. Warum sollten man ihnen dann nicht glauben? Die Frage „Was ist eine Verschwörungstheorie?“ hat der Verfasser hier auf Ansage! bereits umfassend behandelt. Und die „extremen Positionen“ hat die Leipziger Studie gerade geschleift. Schönenborns Vorwurf kann man also getrost an sich abprallen lassen.

Somit bleibt festhalten, dass die Spaltung der Gesellschaft offenbar weitergehen soll. Und wenn die Wähler wieder die falschen Parteien wählen, droht man mit Kenia. Kenia? Nein, keine Sorge… hier soll nicht die Verschwörungstheorie verbreitet werden, dass Regimekritiker nach Ostafrika deportiert werden sollen; auch die in Kenia nach der Verkündung von Wahlergebnissen üblichen Unruhen sollen nicht für Deutschland heraufbeschworen werden. Gemeint ist die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition als absehbar letztes Aufgebot der Macht gegen das aufmüpfige Volk. Ob sich dieses dadurch noch einschüchtern lässt?