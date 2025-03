Wird die AfD dereinst stärkste Partei, müsste sie das Erbe von Merz ausschlagen

Erbschaften sind selten so schön, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Nachdem das Nachlassgericht mitteilte, man sei Alleinerbe, beginnen sofort die Träumereien. Eine Ferienwohnung auf Mallorca, der Lamborghini in der Garage, die Kiste mit Goldmünzen im Schrank. Man sieht sich schon nach dem Huhn mit den goldenen Eiern greifen. Doch zum Erbpaket gehört oft auch eine “Blackbox”: Unbekannte Schulden. Altverträgen. Verpflichtungen, von denen niemand etwas ahnte. Übersteigen diese Schulden und Altlasten den Wert des Erbes, bleibt nur eins: Das Erbe ausschlagen. Rosinenpicken ist da nicht. Wer das Erbe akzeptiert, muss alles nehmen. Auch den Müll.

Die AfD wird ab sofort – früher oder später, womöglich schon nach den nächsten Wahlen, die schneller kommen könnten als geahnt, vor genau dieser Frage stehen. Wenn sich ihr – dank weiterer Zuwächse infolge einer von der CDU dann restlos enttäuschten Wechselwählerschaft – erstmals konkrete Möglichkeiten bieten, Regierungsverantwortung zu übernehmen, sollte sie sich zweimal überlegen, ob sie sich diesen Schuh überhaupt noch anziehen will. Denn Mit der Grundgesetzänderung von vorgestern, beschlossen von einem bereits abgewählten, eigentlich nur noch für absolute Notfallentscheidungen legitimierten Übergangsbundestag mit einer Zweidrittelmehrheit von 513 Stimmen, ist Deutschland zum toxisches Ballast für jeden geworden, der künftige politische Verantwortung trägt.

Erbe ohne Rückgaberecht

CDU, SPD, Grüne, FDP – sie alle gemeinsam haben Deutschland mit Hypotheken schwer wie Mühlsteine beladen und sich mit ihrer staatsstreichartigen Schuldenorgie an folgenden Generationen unverzeihlich versündigt. Lediglich die AfD hat geschlossen gegen den Wahnsinn gestimmt, dessen Inhalt bekannt ist: Öffnung der Schuldenbremse und zusätzlich die verfassungsrechtliche Verpflichtung einer diffusen “Klimaneutralität bis 2045”. Macht bis zu 1,7 Billionen Euro neue Schulden, tatsächlich dürften es weitaus mehr werden, weil ständig nachverschuldet werden wird. Wie es geht – und vor allem: wie leicht das geht –, ist ja jetzt erfolgreich durchexerziert worden.

Wer künftig aber nach Merz regieren wird, erbt dieses Paket. Ohne Rückgaberecht. Für die AfD bedeutet das: Auch sie könnte, wenn sie eines Tages eine Mehrheit hätte, diese Altlasten nicht mehr entsorgen. Eine Rückabwicklung der Grundgesetzänderung ist faktisch ausgeschlossen. Vor allem weil die Aufhebung der ideologischen Kontamination unseres Grundgesetzes wiederum nur durch eine Zweidrittelmehrheit möglich sein wird, wird es nie dazu kommen. Selbst bei einer absoluten AfD-Mehrheit wird es keine verfassungsändernde Mehrheit mehr jenseits der Grünen in diesem Land mehr geben. Das muss auch der AfD klar sein. Mit dem vorgestrigen Dammbruch sind ihre Handlungsoptionen in naher oder ferner Zukunft erheblich geschrumpft.

Künftige Handlungsoptionen massiv eingeschränkt

Sie könnte, wenn sie eines Tages regiert, zwar sämtliche Ministerien umbauen, Beamte versetzen, die Verwaltung verschlanken. Sie könnte, um es mit Donald Trump zu sagen, “den Sumpf trockenlegen”. Doch auf dem Tisch lägen weiter dieselben Schuldenberge. Die Zinsen auf eine Billion Euro bei drei Prozent Zinssatz fressen dreißig Milliarden Euro jährlich. Kein Haushalt kann das verkraften, ohne dass es kracht. Und: Höchste Gerichte werden – dann erst recht – fast jede AfD-Entscheidung unter Verweis auf die grüne Staatsdoktrin der “Klimaneutralität” (mit Zieldatum!), die nunmehr gar Verfassungsrang genießt, jederzeit kippen.

Reformen wären blockiert, Handlungsspielräume verschwinden. Hinzu kommt: Die Medien und die Gegner würden jeden Rückschritt im Land der AfD in die Schuhe schieben. Inflation, Vermögensabgaben, Leistungskürzungen, alles wäre plötzlich ihr Werk. Die Einzige, die von Anfang an gewarnt hat, müsste es plötzlich ausbaden. Die AfD wäre dann nicht mehr Opposition, sondern Blitzableiter. Die Partei müsste den Schuldentopf weiter köcheln lassen, den andere ihr eingebrockt haben. Und am Ende stünden negative Schlagzeilen – keine Lorbeeren: Die Entzauberung der Rechtspopulisten! Sie können es nicht! Sie sind auch nicht besser!

Der Vorzug der Oppositionsrolle

Die Rolle der Opposition ist kein Triumph, aber auch kein Ruin. Diese Position bietet genug Möglichkeiten: Eine laute Stimme im Parlament, ständiger Zugriff auf Mikrofon und Ausschüsse, solide Diäten für die Abgeordneten, Mitarbeiter, Bahncard 1. Klasse. Aber eben kein Mandat zur Gestaltung, aber Freiheit in der Sprache. Keine Verantwortung für den Scherbenhaufen, aber jeden Tag das Recht mit dem Finger darauf zu zeigen. Das ist das Privileg der Opposition. Die AfD kann laut sein und unbequem. Und ohne den Preis zu zahlen, den regierende Parteien zahlen müssen. Vielleicht ist es für sie ein Segen, keine Regierungsmehrheit zu haben.

Sollte es dann doch soweit sein, müsste sie sich gut überlegen, das Erbe womöglich nicht anzutreten. Sie hätte dafür ein gutes Argument: Man kann niemanden zwingen, für das die Haftung zu übernehmen, was Friedrich Merz gemeinschädlich und hochbetrügerisch aus diesem Land gemacht hat.