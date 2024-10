Wird die Linkspartei untergehen?

Die Partei “Die Linke” steckt in einer Krise. Das ist nichts Neues. Doch so ernst war es noch nie. Die zurückliegenden Landtagswahlen im Osten waren eine Katastrophe. In Thüringen verliert die Linkspartei voraussichtlich die Staatskanzlei, in Sachsen stellt sie keine Fraktion mehr. Und in Brandenburg ist sie erst gar nicht mehr im Landtag vertreten. Vor allem die Abspaltung der früheren Parteikone Sahra Wagenknecht macht den Linken schwer zu schaffen. Im nächsten Jahr stehen zwei Wahlen an: Zum einen wird die Hamburgische Bürgerschaft gewählt. In der Hansestadt erreichte die Linkspartei bei den Europawahlen im Juni gerade einmal 5,1 Prozent. Wenn die Genossen dort auch nur knapp an Stimmen einbüßen sollten, bleibt ihnen als letzte Bastion im Westen nur noch Bremen. Weit wichtiger sind da natürlich die Bundestagswahlen: Aller Voraussicht nach wird 2025 erstmals die Direktmandatklausel wegfallen. Bei gerade einmal 3 Prozent in den Umfragen wäre dies das Aus für die Partei. Doch auch wenn das Wahlrecht doch noch überarbeitet werden sollte: Es wird knapp.

Bei den vergangenen Wahlen konnte die Linke in Berlin noch komfortabel Direktmandate einfahren; 2021 waren es hier zwei. Sören Pellmann zog in Leipzig aber mit nur 4 Prozent Vorsprung in den Bundestag ein und selbst ein schwacher Bewerber aus dem Wagenknecht-Lager könnte hier ausreichend Stimmen abwildern, um alle Chancen der Linkspartei zu begraben. Wenn das nächste Jahr der Linkspartei also gleich zwei Niederlagen beschert, was mehr als wahrscheinlich ist, droht ihr vollends der Untergang. Vielleicht wird sie nur noch in Bremen und Berlin überleben – wenn man dann überhaupt noch von einem Überleben sprechen kann. Denn die Partei wäre dann gerade einmal so bedeutend wie der Südschleswigsche Wählerverband, der nur im hohen Norden vertreten ist und bundespolitisch keine Rolle spielt.

Alles beim Alten

Kurz: Die Lage ist düster. Doch augenscheinlich denkt die neue Spitze nicht über einen Kurswechsel nach. In einem Interview vernimmt man von den designierten Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken nur Altbekanntes. Schwerdtner versprüht noch in der Krise Optimismus: Sie erlebe “in den Kreisverbänden eine wahnsinnige Energie […] Die Partei scheint dort so lebendig wie nie”, während van Aken meint, die Linke sei “nötig, gerade jetzt, wo die ganze Debatte nach rechts rückt.” Eine erste Prüfung hatte die designierte Parteiführung bereits über sich ergehen lassen müssen: Im Berliner Landesverband kam es über einen Antrag zur Antisemitismusfrage zum Streit. Schwerdtner meinte, man müsse mit dem Begriff “eliminatorischer Antisemitismus” in Bezug auf die Hamas “höchst sensibel” umgehen, da er als holocaustrelativierend empfunden werden könnte. So viel Rücksichtnahme ist aber nicht angebracht. Ja klar: Die Hamas hat keine Machtoption, um 6 Millionen Juden zu ermorden; am nötigen Willen mangelt es ihr jedoch nicht. Van Aken spricht sich dann auch gegen die israelische Militäroperation und gegen Waffenlieferungen in den Nahen Osten aus. Für ihn schaffen Waffen keinen Frieden. Wer es nicht schafft, dem Islam auf globaler Ebene entgegenzutreten, wird das Problem vermutlich auch nicht vor der eigenen Haustür lösen können.

Im Ukrainekonflikt hätte van Aken auf schärfere Wirtschaftssanktionen gesetzt, auch wenn dies für Deutschland teuer geworden wäre. Aber dafür sei ja genug Geld da, das “hat man ja gesehen, als Scholz die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr verkündet hat.” Daraus wird nur ersichtlich, wie verantwortungslos die Linkspartei das Geld anderer Leute ausgeben will. Denn tatsächlich war nie genug Geld da und “Sondervermögen” ist nur ein schönerer Ausdruck für – Schulden!

Beharrliche Realitätsverweigerung

Überhaupt kennt van Aken nur altbewährte Rezepte: “Unsere Gesellschaft funktioniert besser, wenn alle am Reichtum, der erarbeitet wird, teilhaben. Wir sitzen in Berlin: Hier gab es bei einem Volksentscheid eine Mehrheit für eine Enteignung großer privater Wohnungsunternehmen. Das zeigt: Viele Menschen wollen diese Ellenbogengesellschaft nicht. Vergesellschaftung und Genossenschaften sind für mich sehr wichtige Werte.” Schwerdtner will denn auch nicht gelten lassen, dass für viele Menschen Migration das drängendere Thema darstellt: Diese sei nur ein “Ventil, um grundsätzlichen Frust über Missstände zu äußern”. Viel wichtiger seien Pflegenotstand, Arbeitslosigkeit und mangelhafte Infrastruktur. Zwar gebe es so manche Probleme in der Migrationsfrage, doch seien diese “lösbar”. Das klingt so, als ob die seit 2015 importierte Gewalt nur eine kleine Detailfrage oder ein unbedeutender Nebeneffekt der Masseneinwanderung sei, die sich auf lange Sicht ganz von allein verflüchtigen würde.

Der jüngst im linken Lager von Cem Özdemir und Kevin Kühnert angestoßenen Debatte um Frauen- und Schwulenfeindlichkeit im islamischen Milieu erteilt van Aken eine klare Absage: “Ich habe auch Angst um meine Tochter, aber das hat mit Migration nichts zu tun. Auch weiße deutsche Männer belästigen, bedrohen, vergewaltigen. Gewalt findet zu einem großen Teil im privaten Umfeld statt. Die Konzentration auf Migranten ist rassistisch.” Und weiter: “Es gibt schon immer Arschlöcher unter Muslimen und Migrantinnen, und es gibt schon immer Arschlöcher unter weißen Deutschen. Mich macht es wütend, dass sich die Debatte in den letzten Monaten so zugespitzt hat, dass an allem Migranten schuld sein sollen: Die Mieten werden teurer? Es gibt Gewalt? Liegt alles an der Zuwanderung.” Van Aken bemerkt wie so viele einen Widerspruch im linken Denken nicht: Man kann nicht klagen, dass nicht genug Wohnraum bereitsteht, und gleichzeitig meinen, dass für alle neuankommenden Flüchtlinge Platz da ist. Nur ein logischer Bruch von so vielen. Man darf also bezweifeln, dass dem neuen Führungsduo die Wende gelingt.