Wird Shirin David unsere Kinder vor der Verfettung retten?

Es geht bergab mit der Wokeness. Nicht aber etwa, weil die Wokis zur Einsicht gekommen wären; nein: Die Firmen, die es brauchte, um den Woke-Zug am Laufen zu halten, mussten einsehen, dass der Spruch „Get woke, go broke“ der Wahrheit entspricht – und sprangen reihenweise ab. Deshalb können sich Prominente heute wieder Dinge erlauben, die noch vor gar nicht langer Zeit zu ihrer prompten Cancelung geführt hätten. Und damit wären wir bei Shirin Davids neuem Hit „Bauch Beine Po“ angelangt.

Zu eingängigen Beats propagiert die Pop-Rapperin aus Hamburg eine sogenannte „Clean-Girl“-Ästhethik, einen neuen Trend aus den sozialen Medien, der ein makelloses Aussehen anstrebt.

“Geh’ ins Gymmie, werde skinny”

Aber lassen wir Shirin die Sache doch selbst erzählen:

Küsschen links, Küsschen rechts, ich trag’ heute was Scharfes

Ich steige in den Rangie mit Carmen, Tina und Angie

Zum Frühstück ein’n Champagnie bei Bottegie Venetie

Auf und ab, wir laufen im Takt

Mit den Waffen einer Frau, brra-pa-pa-pap

Ich bin schlau, aber blond und supermegahot

These bitches could never, glaub mir, ich kann

Du willst ein’n Body?

Dann musst du pushen

Bist du ein Hottie

Werden sie gucken

Geh’ ins Gymmie, werde skinny, mach’ daraus eine Show

Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po

Business-Lunch mit bisschen Distanz

Reiche Frau sucht reicheren Mann

Ich bin out of office, ruf mich nicht an

Das ist Clean-Girl-Aesthetic, Beauty-Programm

Charlottenburger Ladys, jung, hot und shady

Das Push-Present fürs Baby hat fast eighty Caratie

Atme ein, atme aus

Das war noch nicht genug, push it, tiefer

Komm, noch zwei, gib nicht auf

Verdammt, du machst das gut, push it, Tiger

Negative Daumenquote

„Geh’ ins Gymmie, werde skinny“, also trainiere, um schlank zu werden: Das ist die Zeile, an der sich die Lahmen und Fußkranken unserer Gesellschaft am häufigsten abarbeiten. Und obwohl „Bauch Beine Po“ Barbara Schirin Davidavicius, wie David bürgerlich heißt, die siebte Nummer 1 der deutschen Singlecharts bescherte, ist die Daumenquote unter ihrem YouTube mit 60 000 zu 96 000 negativ. In der Kommentarspalte wird sich entweder mehr oder weniger gekonnt lustig gemacht: „Shirin gibt mir jedes mal das Gefühl, eine starke und stolze Frau zu sein. Und dann fällt mir ein, dass ich ein Mann bin.“ Oder:„Danke, Shirin, war seit einem schweren Autounfall querschnittsgelähmt, dein Lied hat mir die Kraft gegeben aufzustehen und meinen Fernseher aus dem Fenster zu werfen.“

Ein weiteres Highlight: „Sogar Leute aus Frankfurt machen nach diesem Song ihren Schulabschluss.“ Oder es wird moralinsauer auf die „Gefährlichkeit“ des Liedes hingewiesen: „Ein neues Zeitalter der Essstörungen bricht an. Man kann es schon sehen. Zum Glück bin ich 25 und nicht 15. Es ist in meinem Alter schon hart genug, nichts auf sowas zu geben.“ Ein anderer Kommentar: „Dass die einzige, durch Lyrics untermalende Message dieses Liedes aber nur lautet: Du willst Aufmerksamkeit und Anerkennung? Dann sei dünn und mach dich geil für andere!“ Beziehungsweise: „An alle Girls da draußen, wir sind auch hot, wenn wir nicht ständig pushen und trainieren. Wir werden schon genug hin und her gepusht. Ein Hoch auf alle die eben nicht diesem Körperbild entsprechen.“

Shirin statt Juvenal

Oh je! Es mag ja sein, dass Shirins Lied zwei, drei Mädels in die Magersucht treibt… aber das Problem unserer Kinder ist ein ganz anderes: Sie bewegen sich zu wenig, werden deshalb nicht nur unbeweglicher, sondern auch fetter und fetter. Übrigens ein weltweites Phänomen; laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend. Dazu kommt die Sache mit der sogenannten „Body Positivity“, die Wikipedia so erklärt: „…setzt sich für die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale ein“. Völliger Quatsch! Das genaue Gegenteil ist richtig: „Body Positivity“ setzt sich dafür ein, lebensbedrohliches Übergewicht als etwas völlig Normales dazustellen.

„Mens sana in corpore sano“, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper: Das wusste der römische Dichters Juvenal bereits im 1./2. Jahrhundert. Die Kids von heute werden von Juvenal noch nie gehört haben. Dafür aber von Shirin David, der Sängerin mit den meisten Nummer-eins-Hits in Deutschland aller Zeiten. Gut so! Sie wird viele unserer Kinder dazu animieren, sich wieder mehr zu bewegen und schlank und gesund zu bleiben.