Wirkt Donald Trump als kreativer Zerstörer?

Der Begriff „kreative Zerstörung“ verweist auf den österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter (1883 – 1950). Ihm zufolge muss auf dem Wege eines allgemeinen Fortschrittes immer wieder die Zerstörung veralteter Strukturen in Kauf genommen werden. Firmenpleiten und Verluste nicht mehr zeitgemäßer Arbeitsplätze lassen sich also nicht vermeiden und sind auch kein Unglück, wenn die betreffenden Anlagen und Arbeitskräfte in neuen, produktiveren Zusammenhängen gleichsam „recycelt“ werden. Diese Erkenntnis ist angesichts der allgegenwärtigen Ängste vor einem irreversiblen Kollaps der deutschen Volkswirtschaft und dem damit einhergehenden Ruf nach ökonomischen Rettungsaktivitäten sehr bedenkenswert, soll uns hier aber nicht weiter beschäftigen. Es soll in diesem Artikel vielmehr um die Frage gehen, ob die fast ohne Zweifel zerstörerischen Aktivitäten in den ersten Wochen der zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident in Schumpeters Sinne kreativ oder eher destruktiv sind.

Trump hat jedenfalls einen fulminanten Start hingelegt. In seiner ersten Amtszeit vermittelte er allzu häufig den Eindruck eines Fernsehzuschauers, den es unvermittelt ins Weiße Haus verschlagen hatte, und der zu spät begriff, dass er jetzt selbst für die Produktion von Nachrichten verantwortlich war. Jetzt scheint er wirklich jenen Plan zu besitzen und auszuführen, der von 2017 bis 2021 nur in den kryptischen Botschaften des Internet-Orakels „Q“ existierte. Entgegen den Dementis kommt wahrscheinlich tatsächlich das sogenannte Project 2025 zur Anwendung, das rechtskonservative US-Republikaner schon vor den Wahlen von 2024 als Blaupause für einen fast totalen Staatsumbau der USA entwarfen. Der Washingtoner Regierungsapparat wird vor den Augen der Weltöffentlichkeit von Elon Musk und seinem Team DOGE (Department of Government Efficiency) eingerissen. Bisheriges Hauptopfer ist die Entwicklungshilfe-Behörde USAID. Erste „Leaks“ deuten darauf hin, dass es sich dabei um das Zentrum eines korrupten Machtkomplexes aus den beiden letzten von Democrats geführten US-Regierungen, Geheimdiensten, sogenannten Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und nur scheinbar unabhängigen Medien handelt, das weltweit agierte und für eine Reihe von „Farbrevolutionen“– also von Geheimdiensten initiierten Staatsstreichen im Namen der Demokratie – verantwortlich war.

Lösung nur noch durch revolutionäre Veränderungen

Der „Tiefe Staat“ scheint also in der Tat keineswegs nur im verschwörungsideologischen Weltbild von „Q“ und seinen Gläubigen zu existieren und der nun mit der Offenlegung dieses Machtkomplexes unweigerlich verbundene Skandal könnte dominoartige Auswirkungen auf weitere Bereiche haben. Er könnte insbesondere Trump eine Rechtfertigung dafür verschaffen, seine innenpolitischen Gegner verhaften und aburteilen zu lassen. Ohne die Analogie zu weit treiben zu wollen, könnte man ohne weiteres gewisse Parallelen zum Deutschland des Februar 1933 ziehen. Aus einem an sich demokratischen Regierungswechsel wurde damals innerhalb nur weniger Wochen eine „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten, weil sich kaum noch jemand ernsthaft dem Abriss der gescheiterten Weimarer Republik widersetzte. Auch in den heutigen USA ist fraglich, welche Macht Gerichte überhaupt noch gegen eine sich selbst ermächtigende Exekutive aufbieten könnten. Es gibt auch überraschend wenig Widerstand der sogenannten „Zivilgesellschaft“ gegen Donald Trumps Vorgehen. Es könnte sein, dass die USA – auch dies ist eine Parallele zum Deutschland von 1933 – durch Dauerkrisen und einen totalen Vertrauensverlust in die vor dem 20. Januar Regierenden bereits derartig ausgezehrt sind, dass der Übergang von der Republik zum „Cäsarismus“ als Notwendigkeit erscheint. Aus diesem Grund könnten auch die alten Mächte den Übergang von Biden/Harris zu Trump letzten Endes ohne unfaire Gegenmaßnahmen hingenommen haben – was gerade aus der Perspektive der Alternativmedien nicht unbedingt erwartet wurde.

An dieser Stelle möchte ich, bei aller grundsätzlichen Sympathie für eine Politikwende in den USA und in Deutschland, an ein gewisses Verständnis für eine Gegenposition appellieren: Uns deutschen Oppositionellen fällt es in diesen Tagen sehr leicht, die Massendemonstrationen „gegen rechts“ einfach als Versammlungen von „Verstrahlten“ und „Schlafschafen“ abzuqualifizieren. Man muss aber aus meiner Sicht diesen Menschen eine völlig berechtigte Angst vor zu großen und völlig unabsehbaren Veränderungen zubilligen, zumal die AfD im Falle eines Wahlsieges wahrscheinlich Ähnliches beabsichtigt wie Trump und Musk, nämlich ein großes „Aufräumen“ im bundesdeutschen Staatsapparat. Dies ginge jedoch weit über einen normalen demokratischen Machtwechsel hinaus, bei dem das institutionelle Gefüge des Staates und der rechtliche Rahmen der Politik weitgehend unverändert bleiben. Die Furcht vor solchen Entwicklungen ist sehr wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die AfD trotz der allgemeinen Politikfrustration nicht über die reichlich 20 Prozent Zustimmung hinauskommt, die Umfragen für sie angeben. Man kann natürlich der Meinung sein, dass unsere gegenwärtigen Probleme derartig groß sind, dass sie nur durch revolutionäre Veränderungen gelöst werden können. Diese Einstellung ist übrigens keineswegs exklusiv „rechts“, sondern existiert – gerade im Zusammenhang mit der Klimathematik – auch unter Grünen und Linken.

Überkomplexität moderner Gesellschaften

Umbrüche mit systemveränderndem Charakter waren in der Geschichte der letzten Jahrhunderte eher die Regel als die Ausnahme, und es gibt keinen prinzipiellen Grund, warum sie nicht in neuen Formen wieder auftreten sollten. Im 20. Jahrhundert gab es etwa in Deutschland, die DDR eingeschlossen, gleich vier sehr unterschiedliche Verfassungsordnungen und dazu noch die Willkürphase des Nationalsozialismus. Die Bundesrepublik ist nicht für die Ewigkeit geschaffen, und genauso kann auch die US-Demokratie, die im Juli 2026 das stolze Alter von 250 Jahren erreichen würde, irgendwann an ihr Ablaufdatum kommen. Wenn man aber in beiden Fällen an neuartige Staatsformen denkt, dann sollte man zum einen eine klare Vorstellung davon haben, was man eigentlich will, und zum anderen die Achtung vor den guten Seiten des Alten nicht völlig aufgeben. Beides scheint mir bei Trump, Musk und ihren potentiellen deutschen Nachahmern nicht wirklich der Fall zu sein. Die Überkomplexität heutiger demokratischer Staatsapparate ist zu einem guten Teil nicht von bösen Mächten herbeigeführt worden, sondern die fast unvermeidliche Folge einer ähnlichen Überkomplexität moderner Gesellschaften. Wer diese Komplexität einfach blind zerstört, zerschlägt am Ende nicht den sprichwörtlichen Gordischen Knoten, sondern verhält sich wie ein Steinzeitmensch, der in blinder Wut Instrumente aus dem Cockpit eines Flugzeuges herausreißt.

Ein positiv formulierbares Ziel von Trumps und Musks Zerstörungspolitik ist bislang nur in Umrissen zu erkennen. Diese Ahnungen erscheinen aber als äußerst fragwürdig. Es könnte darum gehen, den gesamten Staats- und Regierungsapparat der USA nach seinem weitgehenden Abriss in einer Weise neu zu erbauen, die ihn auf die Rolle eines Dienstleisters für Hightech-Konzerne reduziert. Der Great Reset, den wir Oppositionellen in den letzten Jahren völlig zu Recht bekämpft haben, würde – ausgerechnet unter Führung der „Widerstandsikone“ Donald Trump – in einer neuen, anderen Form zurückkehren, die vielleicht schlimmer wäre als die alte. Die Vertreter des “alten” Great Reset billigten den ökonomisch überflüssig gewordenen Menschenmassen des 21. Jahrhunderts immerhin noch eine Weiterexistenz zu, bei der diese Menschen durch „Brot und Spiele“ (bedingungsloses Grundeinkommen, elektronische Unterhaltungsmedien, Insektenfraß et cetera) in einem noch einigermaßen befriedigenden Zustand ruhiggestellt werden sollten. Für Trump, Musk & Co. scheinen sich diese Menschen in unerwünschte Personen zu verwandeln, die wie die lateinamerikanischen Immigranten in die USA Gegenstand von Menschenjagden werden, dann wie Schachfiguren zwischen Staaten hin und her geschoben und womöglich in ausländischen Gefängnissen – etwa in El Salvador – „endgelagert“ werden sollen. Von einer Sozialpolitik, welche die in den USA grassierende unwürdige Armut bekämpfen könnte, ist keine Rede mehr. Eine neue nationale „Größe“ der USA (“Make America great again”) wird diese Menschen eben so wenig satt und gesund machen, wie sie ihr künftiges Auskommen auf dem von Elon Musk zum nationalen Ziel erklärten Mars finden werden.

Neoimperiale Logik der neuen Weltpolitik

Kommen wir zum Schluss noch zu Trumps neuen Akzenten der US-Außenpolitik. Hier ist die Zerstörung noch am ehesten kreativ, denn das Abräumen solcher längst mausetoter Ideen wie der „Zweistaatenlösung“ des Palästina-Konfliktes und einer „regelbasierten“ internationalen Gemeinschaft ist nichts anderes als eine verspätete Anerkennung der neoimperialen Realitäten des 21. Jahrhunderts. Man kann hier auch nicht ewig auf dem Völkerrecht herumreiten, denn dieses Recht wird ohne eine Macht, die zu seiner Durchsetzung willens und imstande ist, praktisch gegenstandslos. Die USA sind unter Trump nicht mehr eine solche Macht, und das sollten vor allem wir Europäer einsehen, bevor es endgültig zu spät ist. Anstatt sich wie Annalena Baerbock immer noch in Träumereien von einer wertebasierten, womöglich sogar feministischen Außenpolitik zu ergehen, müssen jetzt alle denkbaren Anstrengungen unternommen werden, damit EU-Europa im 21. Jahrhundert nicht einfach zur leichten Beute größerer und machtbewussterer Akteure wird. Die USA, Russland, die Volksrepublik China und ein sunnitischer Weltislam unter Führung der Türkei stehen als zukünftige Kolonialherren Europas schon in Warteposition.

Den Palästinensern, die sich aufgrund einer jahrzehntelangen Verstrickung fast des ganzen Volkes in den Terror ihrer Führung in eine ähnlich hoffnungslose Position manövriert haben wie die Deutschen des Jahres 1945, bleibt wahrscheinlich als einziger Ausweg ein Weiterleben außerhalb des von Trump und Netanjahu fast schon verwirklichten rein jüdischen “Erez Israel”. Wenn diese Neuansiedlung unter menschlichen Umständen vor sich gehen sollte, und statt neuer Flüchtlingslager dabei menschliche Wohnverhältnisse produziert werden, dann könnten die Palästinenser irgendwann sogar dafür dankbar sein, dass der aussichtslose Kampf um ihre Heimat Palästina nicht mehr ihr einziger Daseinszweck ist. Zum Ukraine-Konflikt indes, den Trump bekanntlich im Wahlkampf noch an einem einzigen Tag beenden wollte, scheint sich die neue US-Administration noch keine klare Meinung gebildet zu haben. In der schon erwähnten neoimperialen Logik der neuen Weltpolitik läge es eigentlich, dass die USA auch den anderen Weltmächten ihre eigenen Imperien zugestehen müssten. Das hieße, dass die Ukraine ebenso als Bestandteil einer russischen Einflusssphäre betrachtet werden müsste, wie Taiwan als natürliches Anhängsel Festlandchinas. Die USA haben ja ihren eigenen Hinterhof auf dem amerikanischen Doppelkontinent, wo sie sich ja heute schon imperialistisch gebärden – Stichworte Grönland, Panama und Kanada.

Beachtliches Tempo der Zerstörung

Alles dies ist selbstverständlich auch aus meiner Sicht ungerecht, aber es wäre immerhin ein realistisches Rezept für einen neuen, multipolaren Weltfrieden. Es ist aber leider zu erwarten, dass gerade die Trump-USA sich nicht mit der Rolle einer Führungsmacht unter anderen zufrieden geben werden. Deshalb liegt es nicht außerhalb alles Vorhersehbaren, dass Trump schon sehr bald versuchen wird, in der Ukraine aus der Position des militärisch Stärkeren heraus eine Lösung in seinem Sinne zu erzwingen. US-Kampfflugzeuge könnten die russischen Invasionstruppen innerhalb weniger Tage aus der Ostukraine bomben und so die territoriale Integrität der des ukrainischen Staates wiederherstellen. Die angeblichen russischen „Wunderwaffen“ sind eine Illusion westlicher Oppositioneller. Die hochgelobten Luftabwehrsysteme S-300 und S-400 wurden im letzten Jahr vom westlich ausgerüsteten Israel im Iran und in Syrien innerhalb kürzester Zeit völlig neutralisiert. Trump würde bei einem Luftschlag in der Ukraine darauf setzen, dass Putin auf einen – ohne Zweifel möglichen – nuklearen Gegenschlag verzichtet, weil dies im nächsten Zug unweigerlich zum Ende Russlands führen müsste. Ich traue Trump solch ein Vorgehen durchaus zu. Es wäre eine ähnliche Pointe wie beim schon erwähnten Great Reset. Die oppositionelle „Widerstandsikone“ hätte die Methoden, die wir früher – teilweise durchaus zu Recht – Trumps Widersachern vorgeworfen haben, noch weit im negativen Sinne übertroffen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem 20. Januar in den USA und weltweit eine neue, höchst unsichere Zeit angebrochen ist. Bei einem Vergleich mit dem 30. Januar 1933 muss man noch sehr vorsichtig sein, aber damals wie heute ist das Tempo der Zerstörung des Alten durch eine revolutionär neue Regierung äußerst hoch. Meine erste Prognose lautet, dass sich diese Zerstörung eher destruktiv auswirken wird, also nicht kreativ im Sinne des eingangs erwähnten Joseph Schumpeter.