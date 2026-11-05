Wissenschaft unter Waffen

Es muss ernst stehen um die deutsche Wissenschaft, wenn sie nach einem Militärbündnis ruft. Nicht weil Labore besetzt, Bibliotheken geschlossen oder Professoren wegen ihrer Forschung verhaftet würden; der Anlass ist von erheblich kleinerem Kaliber: In Sachsen-Anhalt könnte eine AfD-Regierung die gesetzliche Verankerung von Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen streichen. Schon stehen die Begriffe bereit, die man sonst aus sicherheitspolitischen Krisen kennt: Angriff, Widerstand, kollektive Beistandspflicht. Und schließlich die „Wissenschafts-Nato“. Es ist, als müsse Artikel 5 des Nordatlantikvertrags künftig auch dann ausgelöst werden, wenn an einer Universität ein Gleichstellungsbüro seinen Etat verliert.

Die Formulierung stammt nicht unmittelbar von Angela Ittel. Die Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, zugleich Präsidentin der TU Braunschweig, wird im Interview mit der “Zeit“ mit dem bereits kursierenden Begriff konfrontiert und erklärt, sie würde sich für eine solche “Wissenschafts-Nato” einsetzen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat zuvor von einer „kollektiven Beistandspflicht“ gesprochen. Ittel begründet ihren Wunsch mit der Wissenschaftsfreiheit, zu der sie ausdrücklich Gleichstellung und Diversität rechnet. Damit wird aus einer politischen Auseinandersetzung über die Aufgaben der Hochschulverwaltung eine vermeintliche Verteidigung der Freiheit selbst. Die entscheidende Frage bleibt dabei unbeantwortet: Seit wann benötigt die Freiheit der Wissenschaft eine Instanz, die über die erwünschte Zusammensetzung ihrer Träger wacht?

Ein Recht bekommt ein Büro

Gleichberechtigung ist ein Recht. Frauen und Männer sind vor dem Gesetz gleich, und der Staat hat auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Daraus folgt aber nicht, dass jede staatliche Einrichtung, die sich auf dieses Ziel beruft, notwendig oder dauerhaft gerechtfertigt wäre. Das Grundgesetz schreibt keine bestimmte Zahl von Gleichstellungsstellen vor, keine Beteiligungsformel für Berufungskommissionen und keine administrative Begleitung jeder Personalentscheidung. Die Frage, wie ein Recht am besten gewährleistet wird, bleibt eine Frage politischer Gestaltung. Wer eine Verwaltungsstruktur kritisiert, hebt deshalb nicht das Recht auf, dessen Durchsetzung sie für sich beansprucht. Ittel nennt selbst Zahlen, die den Wandel belegen: 1999 waren knapp zehn Prozent der Professuren mit Frauen besetzt, inzwischen sind es rund dreißig Prozent. Das ist weder vollständige Parität noch ein Beweis fortdauernder Diskriminierung. Es ist zunächst eine Veränderung, deren Ursachen zu untersuchen wären. Der Erfolg der Gleichstellungsbüros lässt sich daraus ebenso wenig unmittelbar ablesen wie ihre Unentbehrlichkeit.

Denn Frauen haben sich in Bildung, Berufswahl und wissenschaftlicher Qualifikation auch unabhängig von diesen Büros neue Möglichkeiten erschlossen. Wissenschaftlich wäre zu prüfen, welchen eigenständigen Beitrag einzelne Maßnahmen leisten. Bürokratisch bequemer ist es, den gesamten Fortschritt dem eigenen Instrumentarium gutzuschreiben und jede verbleibende Differenz als Auftrag für dessen Fortsetzung zu verstehen. Hier beginnt das eigentliche Problem: Die Gleichstellungsbeauftragte ist nicht bloß eine Beschwerdestelle gegen rechtswidrige Benachteiligung. Sie ist, je nach Landesrecht und Hochschulordnung, an Berufungsverfahren, Personalentscheidungen und strategischen Zielsetzungen beteiligt. Sie bringt damit ein Kriterium in Prozesse ein, deren primärer Maßstab wissenschaftliche Leistung sein sollte. Wo sie auf die Einhaltung gleicher Chancen achtet, kann sie ein rechtsstaatliches Anliegen verfolgen.

Wo aber die Zusammensetzung des Personals selbst zum Ziel wird, verschiebt sich der Maßstab. Nicht mehr allein die Frage, wer für eine Aufgabe am besten geeignet ist, bestimmt das Verfahren, sondern auch, welches Ergebnis einer institutionell erwünschten Verteilung entspricht. Der Unterschied zwischen Schutz vor Benachteiligung und Steuerung von Ergebnissen ist keine Spitzfindigkeit. An ihm entscheidet sich, ob Gleichstellung Freiheit sichert oder einschränkt.

Wenn Gleichheit nicht genügt

Die Sprache hilft, diese Verschiebung zu verdecken. Gleichberechtigung meint gleiche Rechte; Gleichstellung kann auf die Angleichung tatsächlicher Positionen zielen. Beides muss nicht im Widerspruch stehen, ist aber keineswegs dasselbe. Menschen treffen unterschiedliche Entscheidungen, interessieren sich für unterschiedliche Fächer und gewichten Beruf, Familie und Lebenszeit verschieden. Eine freie Gesellschaft muss solche Unterschiede nicht erst politisch genehmigen. Sie muss dafür sorgen, dass niemand wegen seines Geschlechts von einer Möglichkeit ausgeschlossen wird. Sie muss nicht dafür sorgen, dass alle Möglichkeiten am Ende in derselben Häufigkeit gewählt werden. Bemerkenswerterweise widerspricht Ittel einer mechanischen Parität selbst. Im Maschinenbau seien fünfzig Prozent Professorinnen gegenwärtig unrealistisch; entscheidend sei, wie viele qualifizierte Frauen überhaupt berufen werden könnten. Damit benennt sie den Punkt, an dem die ganze Gleichstellungslogik einer wissenschaftlichen Prüfung bedürfte. Denn wenn das Ergebnis von Bewerberfeldern, Fächerpräferenzen und Karrierewegen abhängt, kann eine ungleiche Verteilung nicht ohne Weiteres als institutionelles Versagen gelten. Man müsste konkrete Auswahlentscheidungen untersuchen, statt Prozentzahlen als moralische Diagnose zu behandeln.

Dass es ungerechte Entscheidungen gibt, ist möglich. Dass jede Differenz eine ungerechte Entscheidung beweist, ist falsch. Die Zeit fragt folgerichtig nach dem umgekehrten Fall: Wenn Frauen in Medizin und Gesundheitswissenschaften dominieren, müssten Gleichstellungsstellen dann nicht mehr Männer gewinnen? Ittel verweist auf die „Leaky Pipeline“, den abnehmenden Frauenanteil auf höheren Karrierestufen. Sie nennt für Teile der Medizin bis zu siebzig Prozent Studentinnen, aber nur zehn Prozent Professorinnen. Das ist ein Befund, der Erklärung verlangt. Doch wer Studenten von heute mit Professoren vergleicht, deren berufliche Laufbahnen Jahrzehnte früher begannen, vergleicht verschiedene Generationen. Die Differenz kann Benachteiligungen enthalten; sie ist nicht schon deren Nachweis. Gerade eine Wissenschaftspräsidentin sollte zwischen Beobachtung, Hypothese und Beweis unterscheiden.

Die Freiheit und ihre Aufseher

Wissenschaftsfreiheit ist ihrem Kern nach ein Abwehrrecht. Sie schützt die Freiheit, Fragen zu stellen, Methoden zu wählen, Ergebnisse zu veröffentlichen und auch solche Erkenntnisse zu vertreten, die politisch unerwünscht sind. Ihr Sinn liegt gerade darin, dass weder Ministerien noch Hochschulleitungen vorgeben dürfen, welche wissenschaftlichen Resultate richtig zu sein haben. Die Freiheit gilt der Forschung, nicht der moralischen Selbstbeschreibung ihrer Verwaltung. Wer sie mit Gleichstellungsprogrammen gleichsetzt, verwechselt das offene Verfahren der Erkenntnis mit einer politischen Vorstellung davon, wie die Institution auszusehen hat.

Das heißt nicht, dass Gleichstellung und Freiheit immer unvereinbar wären. Eine Maßnahme, die eine nachgewiesene Benachteiligung beseitigt und faire Verfahren gewährleistet, kann individuelle Freiheit erweitern. Aber Gleichstellung ist deshalb nicht selbst Wissenschaftsfreiheit. Sobald sie über den Schutz gleicher Rechte hinaus auf erwünschte Ergebnisse drängt, kann sie mit der Freiheit von Auswahl, Forschung und beruflicher Entscheidung kollidieren.

Dieser Konflikt ist nicht durch die Behauptung zu lösen, Gleichstellung sei eben ein Qualitätskriterium. Qualität in der Wissenschaft entsteht aus überprüfbaren Methoden, tragfähigen Argumenten und belastbaren Ergebnissen, nicht aus einer vorgegebenen demographischen Zusammensetzung. Die Verwechslung wird besonders sichtbar, wenn Ittel davon spricht, Gleichstellung in der hochschulinternen Kultur zu verankern, damit einzelne Büros nicht einfach verkleinert oder politisch angegriffen werden könnten. Das klingt nach Nachhaltigkeit, beschreibt aber zugleich den Wunsch, eine politische Organisationsentscheidung möglichst unangreifbar zu machen. Die Einrichtung soll nicht nur arbeiten, sondern ihre eigene Fortexistenz sichern. Aus einem Instrument wird eine Selbstverständlichkeit, aus der Selbstverständlichkeit ein Anspruch und aus dessen Überprüfung ein Angriff. Es ist die klassische Karriere einer Bürokratie: Sie beginnt als Antwort auf ein Problem und endet damit, jede Frage nach sich selbst als Fortbestehen des Problems zu deuten.

Artikel fünf für den Frauenförderplan

Was also soll die Wissenschafts-Nato verteidigen? Wenn ein Land Wissenschaftler wegen ihrer Forschung verfolgt, Publikationen untersagt oder Lehrstühle aus parteipolitischer Willkür zerstört, sind Solidarität und rechtlicher Schutz geboten. Auch gezielte Mittelkürzungen können die Forschungsfreiheit bedrohen, wenn sie der Bestrafung unliebsamer Erkenntnisse dienen. Aber eine Reform des Hochschulgesetzes, die bestimmte Beauftragtenstellen abschafft, ist nicht schon deshalb ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Sie muss nach ihrem Inhalt, ihren Folgen und ihrer Vereinbarkeit mit geltendem Recht beurteilt werden. Wer den Unterschied nicht macht, dehnt den Begriff der Bedrohung so weit aus, dass am Ende jede Verwaltungsreform als Bündnisfall erscheint. Hinzu kommt eine demokratische Schieflage.

Hochschulen genießen aus guten Gründen Autonomie in Forschung und Lehre. Sie finanzieren sich aber zu erheblichen Teilen aus öffentlichen Mitteln, über deren Verwendung gewählte Parlamente entscheiden. Wissenschaftliche Unabhängigkeit bedeutet nicht finanzielle Unveränderlichkeit. Ein Minister darf nicht bestimmen, welches Ergebnis eine Untersuchung zu liefern hat; ein Parlament darf sehr wohl darüber streiten, welche Verwaltungsstellen gesetzlich vorgeschrieben und welche Programme finanziert werden. Die Freiheit der Wissenschaft schützt nicht jede Haushaltsposition vor der Demokratie. Sie setzt dieser dort Grenzen, wo wissenschaftliche Tätigkeit selbst unzulässig gesteuert wird.

Die Universität ohne Vormund

Die Frage nach der Notwendigkeit von Gleichstellungsbeauftragten ist deshalb keine Nebensache, sondern ein Test auf die intellektuelle Redlichkeit des Hochschulbetriebs. Wer gleiche Rechte schützen will, muss offenlegen, wo sie verletzt werden und welche Maßnahme dagegen hilft. Wer bestimmte Ergebnisse anstrebt, muss erklären, weshalb diese Ergebnisse gegenüber der freien Auswahl nach Eignung und Leistung Vorrang verdienen sollen. Und wer ein Verwaltungsbüro verteidigt, muss dessen Existenz mit Argumenten begründen, nicht mit der Drohkulisse eines Bündnisfalls. Eine Universität, die ihre Mitglieder als mündige Menschen ernst nimmt, benötigt keine weltanschauliche Vormundschaft. Sie braucht klare Regeln gegen Diskriminierung, faire Verfahren und unabhängige Kontrolle, wo Rechte verletzt werden. Ob dafür eine besondere Gleichstellungsstelle notwendig ist, lässt sich prüfen; es ist keine Glaubensfrage. Die Wissenschaft gewinnt nichts, wenn ihr Apparat wächst und die Freiheit des einzelnen Wissenschaftlers im selben Maß unter neue Zielvorgaben gerät. Nicht jede gute Absicht rechtfertigt eine zusätzliche Instanz, und nicht jede Instanz, die Gerechtigkeit im Namen führt, produziert gerechtere Entscheidungen.

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Wissenschaftsfreiheit braucht keine Gleichstellung als vorgeschaltete Instanz. Sie braucht gleiche Rechte, offene Zugänge, faire Auswahl und die Freiheit des Urteils. Wo Gleichstellungsmaßnahmen dies gewährleisten, mögen sie ihren Zweck erfüllen. Wo sie politische Ergebnisvorgaben in die Wissenschaft tragen, beschneiden sie jene Freiheit, deren Schutz sie beanspruchen. Und wo ihre Verteidiger dafür eine Nato benötigen, haben sie offenbar bereits vergessen, dass die Stärke einer Universität nicht in der Geschlossenheit ihrer Reihen liegt, sondern in der Möglichkeit, ihnen zu widersprechen. Die Wissenschaft braucht kein Bündnis gegen ihre Kritiker. Sie braucht den Mut, auch ihre eigenen Beauftragten für entbehrlich halten zu dürfen.