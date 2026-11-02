Wissenschaftsspionage: Wer schützt Deutschlands Forschung?

Im Vergleich zu anderen Top-Industrienationen verliert Deutschland in vielen Schlüsseltechnologien immer mehr den Anschluss. Gerade deshalb sind die Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung ein besonders hohes Gut, das von der Bundesregierung jedoch zu wenig geschützt wird. Die AfD-Bundestagsfraktion hat in einem Antrag daher einen umfassenden Forderungskatalog vorgelegt, der für die CDU zur Nagelprobe zwischen Lippenbekenntnissen und echtem Einsatz für Deutschland werden könnte.

Es hört sich wie ein Gemeinplatz an: Die heutigen Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung sind die Grundlage des Wohlstands von morgen. Umso unverständlicher ist, dass diese Ergebnisse in Deutschland oftmals nur mangelhaft geschützt werden. Und das, obwohl dahinter sehr häufig jahrelange Arbeit, teure Geräte, kluge Köpfe und erhebliche öffentliche Mittel stecken – sprich: ein enormer Ressourceneinsatz. Wer diesen langen Weg abkürzt und sich die Ergebnisse von Forschungsarbeit unrechtmäßig verschafft, spart umgekehrt Zeit und Geld. Der Schaden betrifft dabei nicht allein das einzelne Forschungsprojekt, sondern auch technologische Fähigkeiten ganz allgemein, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sowie sicherheitspolitische Aspekte. Während Unternehmen in der Regel versuchen, ihre Forschungsprozesse zu schützen, sind insbesondere universitäre Forschungsprojekte und Kooperationen mit ihrer Kultur der Offenheit besonders verwundbar und deshalb oftmals Ziel ausländischer Aufklärung. Um hier einen effektiveren Schutz zu bieten, hat die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag daher einen Antrag zum Schutz des Wissenschaftsstandorts eingebracht.

Wirksamere Schutzmaßnahmen gefordert

Durch professionelle Vorsorge müssen Hochschulen, Institute und Forscher in die Lage versetzt werden, Risiken bei Kontakten und Kooperationen zu erkennen. Die Leitungen der Forschungseinrichtungen wiederum müssen Verantwortung dafür tragen, wer Zugang zu sensiblen Daten erhält. Die Bundesregierung verweist auf die im Aufbau befindliche Nationale Plattform für Forschungssicherheit. Informationen zusammenzuführen und Beratung anzubieten, ist natürlich sinnvoll. Aus Sicht der AfD-Fraktion bleibt dieser Ansatz jedoch unzureichend, solange verbindliche Pflichten und Sanktionsmöglichkeiten fehlen. Sie fordert deshalb wirksamere Schutzmaßnahmen. Wie brisant das Thema ist, zeigen mehrere aktuelle Fälle. Besonders sticht dabei in jüngster Zeit ein Fall mutmaßlicher Wissenschaftsspionage am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) heraus. Dort wird in höchstem Maße sicherheitsrelevante Forschung zur Cybersicherheit betrieben. Dennoch bestanden ganze Forschungsgruppen fast ausschließlich aus Forschern mit chinesischer Staatsangehörigkeit, mehr als 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden nach Recherchen des “Handelsblatts” mit chinesischen Forschungseinrichtungen geteilt – darunter auch Hochschulen und Institutionen, die auf der Sanktionsliste der USA stehen. In diesem Zusammenhang gewinnt die Tatsache, dass China seit 2017 alle seine Bürger gesetzlich verpflichtet, mit den Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten, besondere Bedeutung.

Dieser und weitere Fälle – beispielsweise an der RWTH Aachen – sind Warnsignale für den oft allzu sorglosen Umgang mit Forschungskooperationen. Wer öffentliche Förderung erhält, muss aber auch nachvollziehbare Vorkehrungen zum Schutz seiner Forschungsergebnisse treffen. Das darf nicht vom persönlichen Sicherheitsbewusstsein eines Institutsleiters abhängen. Der Antrag der AfD-Fraktion sieht daher ein gemeinsames Lagebild von Bund und Ländern, die Offenlegung relevanter Interessenbindungen sowie verpflichtende Verfahren zum Umgang mit Sicherheitsrisiken vor. Hinzu kommen vertiefte Sicherheitsüberprüfungen für Personen aus Staaten, die unter Spionageverdacht stehen und befristete, widerrufbare digitale Zugangsberechtigungen für Gastforscher. Eine vorgesehene Hinweis- und Prüfinfrastruktur soll Datenschutz, Löschfristen und Rechtsschutz gewährleisten.

Keine Zeit zu verlieren

Natürlich ist bei der Ausgestaltung solcher Regeln Augenmaß erforderlich. Die Sensibilisierung bei bestimmten Staatsangehörigkeiten ersetzt nicht den individuellen Nachweis eines Fehlverhaltens. Zugleich darf der Staat konkrete Gefahren nicht aus Angst vor einer unbequemen Debatte ausblenden. Wissenschaft lebt vom internationalen Austausch; gerade dessen Fortbestand verlangt allerdings verlässliche Bedingungen. Forscher brauchen die Gewissheit, dass ihre Offenheit nicht gegen sie oder unser Land verwendet wird. Politisch besonders befremdlich ist das Verhalten von CDU und CSU. Während die Unionsparteien in eigenen Papieren und Interviews selbst vergleichbare Instrumente fordern, haben sie den Antrag der AfD-Fraktion weitgehend ignoriert. Eine hinreichende Erklärung, wo die sachlichen Einwände bestehen, blieb von Seiten der Union bislang aus. Über die Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen lässt sich diskutieren, ebenso über Zuständigkeiten und die praktische Umsetzung. Genau dafür sind die Ausschussberatungen da. Wer ähnliche Instrumente verlangt, sollte bereit sein, an einem tragfähigen Beschluss mitzuarbeiten – abseits ideologischer Brandmauervernagelung und um der Sache willen.

Deutschland kann es sich nicht leisten, beim Schutz seines Wissens weitere Zeit zu verlieren. Für die Wirtschaft liegen Hochrechnungen vor, nach denen der Schaden durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage im Jahr 2025 rund 289 Milliarden Euro betrug. Diese Summe umfasst unterschiedliche Schadensarten und lässt sich nicht eins zu eins auf die Wissenschaft übertragen. Für Forschungseinrichtungen fehlen vergleichbare Zahlen. Dennoch ist der Handlungsbedarf offensichtlich: Hochschulen und Forschungseinrichtungen brauchen klare Anforderungen, verlässliche Ansprechpartner und handhabbare Verfahren, um ihre Forschung wirksam zu schützen. Die Bundesregierung muss dieser Verantwortung endlich gerecht werden. Wer Milliarden für wissenschaftlichen Fortschritt und dringend erforderliche Innovationen bereitstellt, muss auch dafür sorgen, dass fremde Dienste diesen Fortschritt nicht ungehindert abschöpfen können.

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Dr. Christoph Birghan ist Bundestagsabgeordneter der AfD und unter anderem Mitglied im Forschungsausschuss des Bundestags.