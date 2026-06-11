WM 2026 – Für Deutschland muss das bedeuten: „W eg (mit) M erz“!

Der Anstoß zur Fußball-WM 2026 in Nordamerika erfolgt in wenigen Stunden, denn ja, liebe Freunde und Follower des schönen Spiels und des noch schöneren politischen Abpfiffs, heute ist der 11. Juni 2026. Die WM startet – und ich möchte parallel die wichtigste Aktion des Jahres startet: W eg M erz ! Während die Welt auf den Ball schaut, rufe ich, hoffentlich auch Ihr: W für Weg & M für Merz. Sechs Wochen lang läuft das komplette Turnier bis zum Endspiel. Maximal sechs Wochen lang läuft unsere Kampagne, hoffentlich kürzer. Und genau wie bei einer richtig schlechten Mannschaft hoffen wir inständig: Merz scheidet möglichst früh aus – idealerweise schon in der Vorrunde. Denn lasst uns ehrlich sein: Seine Taktik ist katastrophal, so wie seine Mannschaftsaufstellung. Doch der Fisch stinkt vom Kopf. Der Mann manövriert sich seit mehr als einem Jahr selbst ins Abseits – und das nicht nur einmal.

Jedes Mal, wenn man denkt „Jetzt kommt der Durchbruch!“, steht er wieder zwei Meter daneben und schreit nach Verlängerung. Die “Fähigkeiten”? Nun ja… man könnte sagen, er hat einen starken linken Fuß – nur leider schießt er damit regelmäßig Eigentore. Und wie sieht es mit Teamgeist aus? Totale Fehlanzeige! Statt Zusammenspiel sehen wir Sololäufe, Ellenbogen und gelegentlich einen Versuch, den eigenen Mitspielern die Bälle wegzunehmen.

You never walk alone

Auf der Ersatzbank sitzt ebenfalls nur Schrott, die es eigentlich auch nicht besser können würden. Und der Trainer? Sagen wir so: es gibt, wenn überhaupt, nur eine Trainerin aus der Uckermark und die konnte es bewiesenermaßen auch nicht. Kurzum: Dieser Merz hat einen klaren Strafstoß verdient; nicht weil er darin so gut ist, sondern weil das Spiel einfach nicht mehr erträglich ist. Eckbälle ignoriert er, Freistöße versemmelt er, und statt Torchancen produziert er nur heiße Luft und Lügen. Daher ist es allerhöchste Zeit für die rote Karte – oder wenigstens für den frühzeitigen Gang in die Kabine.

Und daher fällt heute Abend nicht nur in Mexiko-City der Anstoß zur Fußball-WM, sondern auch in Deutschland – für Weg mit Merz! Wir gehen den Weg. Jeden Tag ein Stück. “You never walk alone„… und wir gehen den Weg gemeinsam statt allein. Nicht nur zuschauen, sondern mitgehen ist die Devise! Und wer weiß: Vielleicht erleben wir ja ein kleines Wunder – und Merz fliegt schon in der Gruppenphase raus. Und wir feiern dann nicht nur den Weltmeister, sondern vor allem den Weg-Meister. Hopp oder Topp? Für uns ganz klar: Weg! Der Typ muss weg! Wer ist dabei? Jetzt gilt es, den Ball ins richtige Tor zu schießen– für uns alle. Der Weg beginnt jetzt. Weg mit Merz!