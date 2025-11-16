Wo bleibt der Aufstand der Alten?

Die Generation 60plus nimmt in Deutschland demographisch immer mehr an Gewicht zu. Tatsächlich sind die mittlerweile pensionierten Boomer die einzige – und wohl auch letzte – wahlentscheidende deutsche Bevölkerungsgruppe, die in diesem Land noch einmal das Ruder herumreißen und die Nation retten könnte. Zeit und biologische Unausweichlichkeit arbeiten dabei gegen sie, denn von unten sorgt die Politik mit Zuwanderung plus Familiennachzug und hohen migrantischen Geburtenraten – bei planmäßiger Einbürgerung) – hektisch für immer raschere Bevölkerungssubstitution, während oben immer mehr Alte wegsterben. Das Zeitfenster schließt sich also.

Aus Einsicht oder Überzeugung ist von der nun ergrauten Rentnergeneration zwar kein Politikwechsel zu erwarten – war sie es doch, die all die entsetzlichen Fehlentwicklungen, deren Folgen wir heute erleiden, durch ihr ererbtes und angestammtes Wahlverhalten erst ermöglicht hat; sie hat in den letzten Jahrzehnten, die das bis heute dominierende Machtkartell – vor allem mit der völligen inhaltlichen Angleichung von CDU, SPD und Grünen – ermächtigt, den Wechsel zu jener “anderen Republik” einzuleiten, die Freiheit, Wohlstand und bürgerliche Vernunft zunehmend durch Ökosozialismus, multikulturelle Identitätslosigkeit und Anarchie ersetzt.

Zunehmende Altenfeindlichkeit

Doch wenn dieses “graue“ Schwerezentrum der Deutschen schon nicht im Interesse des Landes die Politik abwählt, die es selbst fatalerweise etabliert hat, bleibt doch die Frage, warum die Alten dies nicht in ihrem ureigenen Interesse tutn. Tatsächlich nämlich hält in Deutschland eine zunehmende Altenfeindlichkeit und Verachtung für Menschenwürde und Lebensleistung der älteren Generation Einzug – und damit ist gar nicht die ehrverletzende Geschichtsklitterung gemeint, mit der die Arbeit von Trümmerfrauen oder die rein deutsche Aufbauleistung des Wirtschaftswunders heute nonchalant geleugnet werden zugunsten von Gastarbeitermythen und arbeitsmigrantischer Heldenverklärung. Sondern es geht um die zunehmende technokratische, latent menschenverachtende Mentalität, alte und gebrechliche Menschen einer zynischen Kosten-Nutzen-Rechnung zu unterziehen und sie als Handicap oder Hindernis der Selbstverwirklichungs und Entfaltungsmöglichkeiten der Nachwachsenden zu betrachten.

Das angespartes Vermögen der Rentner und Pensionäre nimmt man gerne; auf sie ist der Staat durch Enteignungen und eine zunehmend leistungslose, hedonistische und unterqualifizierte Wohlstandsgesellschaft durch Enteignungen und Erbanwartschaften scharf. Doch als Subjekte werden Alte als Belastung und Ressourcenfresser wahrgenommen. Aktuellstes Beispiel für diese Haltung sind die hochproblematischen lauten Gedanken des zum CDU-Gesundheitspolitiker transformierten Virologen Hendrik Streeck über die medizinische Versorgung von sehr alten kranken Menschen. Der bei der letzten Bundestagswahl in den Bundestag eingezogene Streeck ist offenbar entschlossen, den guten Ruf, den er sich als eine der wenigen zwar verhaltenen, aber doch hörbaren Stimmen der Vernunft während des Corona-Wahns erworben hat, wieder zu zerstören.

Keine Medikamente, kein Wahlrecht

Die Bürger würden „viel zu sehr das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen“, meint Streeck, und beklagt, man gehe „verschwenderisch (um) mit den wenigen Ressourcen, die wir haben“. Es geben „einfach Phasen im Leben, wo man bestimmte Medikamente auch nicht mehr einfach so benutzen sollte“, schwadronierte Streeck – wobei er es vermied zu definieren, wann diese “Phasen“ beginnen. Eine ähnliche bewusste Unschärfe hatte kürzlich das falsche Wirtschaftsorakel Marcel Fratzscher bei seiner abenteuerlichen These offenbart, wenn man als Mensch die ersten 18 Jahre des Lebens nicht wählen dürfe, dann solle man dies auch nicht in den letzten 18 Jahren (womit er Alten mal eben das Recht auf demokratische Teilhabe streitig machte). Was Streeck mit seinem Tabubruch insinuierte, war dies: Man solle alten und schwer kranken Menschen nicht mehr die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen lassen, weil sich dies quasi “nicht mehr lohnt”. Die Beiträge, die diese Menschen über Jahrzehnte in das Gesundheitssystem eingezahlt haben, spielen also keine Rolle; es geht nur noch darum, was sie in der letzten Phase ihres Lebens kosten und welche Belastungen sie dem System auferlegen.

Ein System übrigens, dessen sinnvolle Reform die Politik nicht nur seit Jahren verweigert, sondern das sie mit der medizinischen Vollversorgung von Millionen illegaler Migranten, die im Gegensatz zu deutschten Rentnern so gut wie nie eingezahlt haben, endgültig in den Kollaps treibt. Streecks Bemerkungen sind dabei kein Einzelfall. Senioren sind eine immer gern genommene Zielscheibe von Kritik, Spott und offener Verachtung. Das unwürdige Wegsperren der Alten bei Corona diente weniger ihrem Schutz als dem der Jüngeren – und nun werden sie erneut zu Risikofaktoren gemacht, diesmal finanziellen und volkswirtschaftlichen.

Unverbrüchliche Treue zu den einst seriösen Medien

Und das von den Parteien, die sie selbst ihr Leben lang gewählt haben und mangels geistiger Flexibilität oder Selbstkritik noch immer wählen – und flankiert von Medien, denen sie selbst unverbrüchlich weiter die Treue halten, weil sie mit ihnen als Garanten von Objektivität und Neutralität aufgewachsen sind und “Tagesschau” oder “heute” für seriös halten – auch wenn diese ihre subtile seniorenfeindliche Propaganda kaum verbergen, egal, ob es gegen “alte weiße Männer“ geht, um wohlsituierte Klimasünder, deren dekadenter Lebensstil uns angeblich in die heutige Klimakrise geführt habe, oder um Nazi- und Rassismusvorwürfe. Die für eine zunehmend antifamiliäre, sozial entwurzelte und sich selbst immer fremdere Gesellschaft typische Respekt- und Empathielosigkeit gegenüber den Alten findet ihre Entsprechung in vielen weiteren Bereichen. Man macht Senioren lächerlich, diffamiert sie als Ewiggestrige oder als Reaktionäre bis Rechtsextreme und als verbohrte Dummköpfe – und das, wie gesagt, obwohl die Altersgruppe 60 plus die letzte verbliebene Stammwählerschaft von Union und SPD und die Mehrheit der Gesellschaft bildet. Trotzdem werden sie in einer Weise diskriminiert, die bei keiner anderen gesellschaftlichen Gruppe vorstellbar wäre.

Sie sollen als Rentner möglichst noch nebenbei arbeiten oder immer später in Rente gehen, obwohl ihre oft ohnehin lächerlich geringen Renten durch Inflation und kalte Progression noch weiter schmelzen. Sie sollen einen sozialen Pflichtdienst leisten, um einen Dienst an der Gesellschaft zu verrichten, der sie durch ihren Egoismus angeblich so viel “weggenommen” haben. Man will ihnen Rechte beschneiden, ihre Fahrerlaubnis von Sonderprüfungen abhängig machen und ihre Freizügigkeit einschränken.

Ein Katalog an Zumutungen

Sie sollen aus ihren zu großen Häusern oder Wohnungen ausziehen, um dem ebenfalls politisch verursachten Wohnraummangel abzuhelfen, was perfiderweise mit angeblich unverhältnismäßigen CO2-Fußabdrücken begründet wird; sie werden aus Altersheimen geworfen, um Platz für Migranten zu schaffen; sie müssen sich als “Klimaschädlinge” bis hin zur „Umweltsau“ verunglimpfen lassen – wiederum im im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dessen letzten Getreue sie sind. Kurzum: alte Menschen werden immer und immer wieder als nutzlose Parasiten und peinliche Witzfiguren dargestellt, die die schöne neue Welt nicht mehr verstehen, eigentlich nur noch Platz wegnehmen und unnötig Geld kosten. Die Forderung nach Euthanasie scheint dabei nicht selten sublim mitzuschwingen. Respekt vor einer respektablen Lebensleistung und jegliches Bewusstsein dafür fehlen völlig, dass diese Generation es war, die dieses Land wiederaufgebaut und zu dem beispiellosen Wohlstand geführt haben, den eine völlig unfähige, faule und arrogante Generation gerade in Rekordzeit vernichtet.

Umso mehr muss man sich bei alledem über die stoische Geduld wundern, mit der sie diese ständigen Diffamierungen und Missachtungen über sich ergehen lassen – selbst wenn davon ausgeht, dass viele sich aufgrund ihres vorgerückten Alters oder Krankheit nicht mehr wehren können. An der Wahlurne zeigen sie keinen Protest, sondern wählen brav die Parteien, die ihnen nun das Recht auf einen würdevollen und respektierten Lebensabend verweigern, die die Jüngeren wie nie gegen die Älteren ausspielen und die neben den vielen Bruchlinien und Spaltungsgräben dieses Landes auch noch die Kluft zwischen Jung und Alt vergrößern.