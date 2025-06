Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Polen stoppt illegale Einwanderung und halbiert Zahl der Grenzübertritte

Die polnische Regierung erbringt den ultimativen Beweis dafür, dass die weiter anhaltende Massenmigration durch die deutsche Politik der faktisch weiterhin offenen Grenzen in Deutschland absolut gewollt ist – ebenso wie ihre Beendigung politisch unerwünscht ist. Denn wenn die Bundesregierung wollte, könnte sie durchaus. Sie will aber nicht – und selbst wenn die Union einen Richtungswechsel wirklich je wollte (was bei dem verlogensten historischen Wählerbetrüger Friedrich Merz keineswegs ausgemachte Sache ist), könnte sie dies nicht umsetzen, weil die SPD, die die Regierung nach Belieben steuert, dies zu verhindern wüsste. So bleibt es in Deutschland vorerst weiter bei Dobrindt’schen Nebelkerzen, purer Irreführung und Täuschung der Öffentlichkeit durch kosmetische Fake-Grenzkontrollen.

Polen hingegen hat mit einer radikalen Migrationspolitik – und dies, ebenso wie auch Dänemark oder Schweden, sogar ganz ohne eine verpönte “rechtspopulistische” Regierung – den Durchbruch geschafft – und einen drastischen Rückgang illegaler Grenzübertritte an der Grenze zu Belarus erzielt. Seit der Aussetzung des Asylrechts im März 2025 hat sich die Zahl der illegalen Grenzübertrittversuche nahezu halbiert – von 11.700 im Vorjahr auf etwa 6.100 in diesem Jahr, wie Oberstleutnant Andrzej Juźwiak vom polnischen Grenzschutz berichtet. Noch beeindruckender ist der Rückgang der Asylanträge um fast 97 Prozent, so die polnische Zeitung „Rzeczpospolita“. Diese Entwicklung ist auf mehrere Maßnahmen zurückzuführen: Eine Sperrzone an der Grenze, der Ausbau der Überwachung und die Lockerung der Waffengesetze für Grenzbeamte. Alles Maßnahmen, die in Deutschland undenkbar wären und sogleich die linksradikale “Zivilgesellschaft” der tausend NGOs als Prätorianergarde der Migrationslobby auf den Plan rufen würden.

Vermeintliche Sachzwänge

Trotz der Erfolge bleibt die Lage angespannt. Während sich die Situation an der belarussischen Grenze etwas abmildert, wächst die Sorge im Suwalki-Korridor, einem schmalen Landstrich zwischen Polen und Litauen: Dort wurden im Mai 28 afrikanische Flüchtlinge entdeckt, die in Fahrzeugen versteckt waren. Schleuser aus Lettland und der Ukraine wurden festgenommen, die Migranten nach Litauen zurückgeschickt. Angesichts der offensichtlichen Provokation verhallen sogar die üblichen Wehklagen und Beschwerden über angebliche humanitäre Zumutungen durch den polnischen Grenzschutz.

Die polnische Regierung unter dem ansonsten durchaus globalistisch konformen und in Brüssel wohlgelittenen Premierminister Donald Tusk gibt für ihren Kurswechsel freilich vermeintliche Sachzwänge an – vor allem die gezielte Instrumentalisierung der Migration durch Belarus im mutmaßlichen Einklang mit Putin, das Migranten absichtlich an die Grenze schickt, um Polen und die EU unter Druck zu setzen. Tusk sprach in diesem Zusammenhang von einer „Aggression gegen Polen“. Nach Finnland ist Polen das zweite EU-Land, das das Asylrecht an einer Grenze aussetzt. Die Maßnahme wurde kürzlich um 60 Tage verlängert, was die Entschlossenheit Warschaus unterstreicht, die Grenze zu sichern. Selbst wenn man durch die harten Kontrollen vorgeblich nur eine taktische Destabilisierungsmaßnahme der vermaledeiten bösen Russen abwehren will: Das Argument der auswärtigen Instrumentalisierung von Flüchtlingsströmen muss dann in alle Richtungen gelten. Weshalb sollten die von George Soros‘ “Open Society“ und etliche Milliardärsstiftungen geförderten Migrationsströme (Stichwort “Seenotrettung”) weniger verwerflich sein als die von Belarus oder Russland in Marsch gesetzten?